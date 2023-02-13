SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / RMPH31
Zhang Jun Hao

RMPH31

Zhang Jun Hao
0 comentários
Confiabilidade
158 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 114%
RadexMarkets-Real 6
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 497
Negociações com lucro:
2 675 (76.49%)
Negociações com perda:
822 (23.51%)
Melhor negociação:
4 353.02 USD
Pior negociação:
-1 699.41 USD
Lucro bruto:
134 312.60 USD (2 014 266 pips)
Perda bruta:
-103 972.00 USD (2 286 784 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
70 (299.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 038.05 USD (56)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
82.63%
Depósito máximo carregado:
43.39%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.64
Negociações longas:
1 645 (47.04%)
Negociações curtas:
1 852 (52.96%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
8.68 USD
Lucro médio:
50.21 USD
Perda média:
-126.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-13 358.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13 358.06 USD (12)
Crescimento mensal:
2.24%
Previsão anual:
28.26%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17 630.24 USD
Máximo:
18 450.16 USD (331.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
68.35% (17 769.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.16% (15 192.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 807
NZDCAD 714
USDNOK 679
AUDNZD 618
USDCAD 451
AUDUSD 228
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 19K
NZDCAD 17K
USDNOK -19K
AUDNZD 9K
USDCAD 1K
AUDUSD 2.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 28K
NZDCAD 24K
USDNOK -325K
AUDNZD 3.9K
USDCAD -8.8K
AUDUSD 6.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 353.02 USD
Pior negociação: -1 699 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 56
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +299.31 USD
Máxima perda consecutiva: -13 358.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RadexMarkets-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 07:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
RMPH31
30 USD por mês
114%
0
0
USD
54K
USD
158
100%
3 497
76%
83%
1.29
8.68
USD
68%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.