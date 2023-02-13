- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 497
Negociações com lucro:
2 675 (76.49%)
Negociações com perda:
822 (23.51%)
Melhor negociação:
4 353.02 USD
Pior negociação:
-1 699.41 USD
Lucro bruto:
134 312.60 USD (2 014 266 pips)
Perda bruta:
-103 972.00 USD (2 286 784 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
70 (299.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 038.05 USD (56)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
82.63%
Depósito máximo carregado:
43.39%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.64
Negociações longas:
1 645 (47.04%)
Negociações curtas:
1 852 (52.96%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
8.68 USD
Lucro médio:
50.21 USD
Perda média:
-126.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-13 358.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13 358.06 USD (12)
Crescimento mensal:
2.24%
Previsão anual:
28.26%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17 630.24 USD
Máximo:
18 450.16 USD (331.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
68.35% (17 769.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.16% (15 192.26 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|807
|NZDCAD
|714
|USDNOK
|679
|AUDNZD
|618
|USDCAD
|451
|AUDUSD
|228
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|17K
|USDNOK
|-19K
|AUDNZD
|9K
|USDCAD
|1K
|AUDUSD
|2.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|28K
|NZDCAD
|24K
|USDNOK
|-325K
|AUDNZD
|3.9K
|USDCAD
|-8.8K
|AUDUSD
|6.3K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 353.02 USD
Pior negociação: -1 699 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 56
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +299.31 USD
Máxima perda consecutiva: -13 358.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RadexMarkets-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
