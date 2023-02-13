SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RMPH31
Zhang Jun Hao

RMPH31

Zhang Jun Hao
0 avis
Fiabilité
144 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 90%
RadexMarkets-Real 6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 277
Bénéfice trades:
2 476 (75.55%)
Perte trades:
801 (24.44%)
Meilleure transaction:
3 663.21 USD
Pire transaction:
-1 699.41 USD
Bénéfice brut:
115 673.47 USD (2 004 151 pips)
Perte brute:
-92 372.42 USD (2 277 178 pips)
Gains consécutifs maximales:
70 (299.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 038.05 USD (56)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
83.66%
Charge de dépôt maximale:
43.39%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.26
Longs trades:
1 552 (47.36%)
Courts trades:
1 725 (52.64%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
7.11 USD
Bénéfice moyen:
46.72 USD
Perte moyenne:
-115.32 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-13 358.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-13 358.06 USD (12)
Croissance mensuelle:
3.20%
Prévision annuelle:
38.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17 630.24 USD
Maximal:
18 450.16 USD (331.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.35% (17 769.42 USD)
Par fonds propres:
57.16% (15 192.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 735
USDNOK 679
NZDCAD 642
AUDNZD 542
USDCAD 451
AUDUSD 228
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 17K
USDNOK -19K
NZDCAD 15K
AUDNZD 7.6K
USDCAD 1K
AUDUSD 2.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 25K
USDNOK -325K
NZDCAD 22K
AUDNZD 7.8K
USDCAD -8.8K
AUDUSD 6.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 663.21 USD
Pire transaction: -1 699 USD
Gains consécutifs maximales: 56
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +299.31 USD
Perte consécutive maximale: -13 358.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RadexMarkets-Real 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Demo
0.21 × 628
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.08 09:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 681 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.24 05:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 04:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.22 07:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RMPH31
30 USD par mois
90%
0
0
USD
63K
USD
144
100%
3 277
75%
84%
1.25
7.11
USD
68%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.