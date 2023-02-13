SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / RMPH31
Zhang Jun Hao

RMPH31

Zhang Jun Hao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
158 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 114%
RadexMarkets-Real 6
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 497
Gewinntrades:
2 675 (76.49%)
Verlusttrades:
822 (23.51%)
Bester Trade:
4 353.02 USD
Schlechtester Trade:
-1 699.41 USD
Bruttoprofit:
134 312.60 USD (2 014 266 pips)
Bruttoverlust:
-103 972.00 USD (2 286 784 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
70 (299.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 038.05 USD (56)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
82.63%
Max deposit load:
43.39%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.64
Long-Positionen:
1 645 (47.04%)
Short-Positionen:
1 852 (52.96%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
8.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
50.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-126.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-13 358.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13 358.06 USD (12)
Wachstum pro Monat :
2.24%
Jahresprognose:
28.26%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17 630.24 USD
Maximaler:
18 450.16 USD (331.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
68.35% (17 769.42 USD)
Kapital:
57.16% (15 192.26 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 807
NZDCAD 714
USDNOK 679
AUDNZD 618
USDCAD 451
AUDUSD 228
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 19K
NZDCAD 17K
USDNOK -19K
AUDNZD 9K
USDCAD 1K
AUDUSD 2.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 28K
NZDCAD 24K
USDNOK -325K
AUDNZD 3.9K
USDCAD -8.8K
AUDUSD 6.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 353.02 USD
Schlechtester Trade: -1 699 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 56
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +299.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13 358.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RadexMarkets-Real 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 07:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
RMPH31
30 USD pro Monat
114%
0
0
USD
54K
USD
158
100%
3 497
76%
83%
1.29
8.68
USD
68%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.