Trades insgesamt:
3 497
Gewinntrades:
2 675 (76.49%)
Verlusttrades:
822 (23.51%)
Bester Trade:
4 353.02 USD
Schlechtester Trade:
-1 699.41 USD
Bruttoprofit:
134 312.60 USD (2 014 266 pips)
Bruttoverlust:
-103 972.00 USD (2 286 784 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
70 (299.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 038.05 USD (56)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
82.63%
Max deposit load:
43.39%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.64
Long-Positionen:
1 645 (47.04%)
Short-Positionen:
1 852 (52.96%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
8.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
50.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-126.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-13 358.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13 358.06 USD (12)
Wachstum pro Monat :
2.24%
Jahresprognose:
28.26%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17 630.24 USD
Maximaler:
18 450.16 USD (331.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
68.35% (17 769.42 USD)
Kapital:
57.16% (15 192.26 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|807
|NZDCAD
|714
|USDNOK
|679
|AUDNZD
|618
|USDCAD
|451
|AUDUSD
|228
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|17K
|USDNOK
|-19K
|AUDNZD
|9K
|USDCAD
|1K
|AUDUSD
|2.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|28K
|NZDCAD
|24K
|USDNOK
|-325K
|AUDNZD
|3.9K
|USDCAD
|-8.8K
|AUDUSD
|6.3K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Bester Trade: +4 353.02 USD
Schlechtester Trade: -1 699 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 56
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +299.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13 358.06 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RadexMarkets-Real 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
