交易:
3 497
盈利交易:
2 675 (76.49%)
亏损交易:
822 (23.51%)
最好交易:
4 353.02 USD
最差交易:
-1 699.41 USD
毛利:
134 312.60 USD (2 014 266 pips)
毛利亏损:
-103 972.00 USD (2 286 784 pips)
最大连续赢利:
70 (299.31 USD)
最大连续盈利:
8 038.05 USD (56)
夏普比率:
0.02
交易活动:
82.63%
最大入金加载:
43.39%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.64
长期交易:
1 645 (47.04%)
短期交易:
1 852 (52.96%)
利润因子:
1.29
预期回报:
8.68 USD
平均利润:
50.21 USD
平均损失:
-126.49 USD
最大连续失误:
12 (-13 358.06 USD)
最大连续亏损:
-13 358.06 USD (12)
每月增长:
2.24%
年度预测:
28.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
17 630.24 USD
最大值:
18 450.16 USD (331.25%)
相对跌幅:
结余:
68.35% (17 769.42 USD)
净值:
57.16% (15 192.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|807
|NZDCAD
|714
|USDNOK
|679
|AUDNZD
|618
|USDCAD
|451
|AUDUSD
|228
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|17K
|USDNOK
|-19K
|AUDNZD
|9K
|USDCAD
|1K
|AUDUSD
|2.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|28K
|NZDCAD
|24K
|USDNOK
|-325K
|AUDNZD
|3.9K
|USDCAD
|-8.8K
|AUDUSD
|6.3K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 353.02 USD
最差交易: -1 699 USD
最大连续赢利: 56
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +299.31 USD
最大连续亏损: -13 358.06 USD
