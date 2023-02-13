信号部分
信号 / MetaTrader 4 / RMPH31
Zhang Jun Hao

RMPH31

Zhang Jun Hao
0条评论
可靠性
158
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 114%
RadexMarkets-Real 6
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 497
盈利交易:
2 675 (76.49%)
亏损交易:
822 (23.51%)
最好交易:
4 353.02 USD
最差交易:
-1 699.41 USD
毛利:
134 312.60 USD (2 014 266 pips)
毛利亏损:
-103 972.00 USD (2 286 784 pips)
最大连续赢利:
70 (299.31 USD)
最大连续盈利:
8 038.05 USD (56)
夏普比率:
0.02
交易活动:
82.63%
最大入金加载:
43.39%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.64
长期交易:
1 645 (47.04%)
短期交易:
1 852 (52.96%)
利润因子:
1.29
预期回报:
8.68 USD
平均利润:
50.21 USD
平均损失:
-126.49 USD
最大连续失误:
12 (-13 358.06 USD)
最大连续亏损:
-13 358.06 USD (12)
每月增长:
2.24%
年度预测:
28.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
17 630.24 USD
最大值:
18 450.16 USD (331.25%)
相对跌幅:
结余:
68.35% (17 769.42 USD)
净值:
57.16% (15 192.26 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 807
NZDCAD 714
USDNOK 679
AUDNZD 618
USDCAD 451
AUDUSD 228
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 19K
NZDCAD 17K
USDNOK -19K
AUDNZD 9K
USDCAD 1K
AUDUSD 2.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 28K
NZDCAD 24K
USDNOK -325K
AUDNZD 3.9K
USDCAD -8.8K
AUDUSD 6.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 353.02 USD
最差交易: -1 699 USD
最大连续赢利: 56
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +299.31 USD
最大连续亏损: -13 358.06 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RadexMarkets-Real 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 07:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
RMPH31
每月30 USD
114%
0
0
USD
54K
USD
158
100%
3 497
76%
83%
1.29
8.68
USD
68%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载