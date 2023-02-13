СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / RMPH31
Zhang Jun Hao

RMPH31

Zhang Jun Hao
0 отзывов
Надежность
158 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 114%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 497
Прибыльных трейдов:
2 675 (76.49%)
Убыточных трейдов:
822 (23.51%)
Лучший трейд:
4 353.02 USD
Худший трейд:
-1 699.41 USD
Общая прибыль:
134 312.60 USD (2 014 266 pips)
Общий убыток:
-103 972.00 USD (2 286 784 pips)
Макс. серия выигрышей:
70 (299.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 038.05 USD (56)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
82.63%
Макс. загрузка депозита:
43.39%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.64
Длинных трейдов:
1 645 (47.04%)
Коротких трейдов:
1 852 (52.96%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
8.68 USD
Средняя прибыль:
50.21 USD
Средний убыток:
-126.49 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-13 358.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 358.06 USD (12)
Прирост в месяц:
2.24%
Годовой прогноз:
28.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17 630.24 USD
Максимальная:
18 450.16 USD (331.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.35% (17 769.42 USD)
По эквити:
57.16% (15 192.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 807
NZDCAD 714
USDNOK 679
AUDNZD 618
USDCAD 451
AUDUSD 228
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 19K
NZDCAD 17K
USDNOK -19K
AUDNZD 9K
USDCAD 1K
AUDUSD 2.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 28K
NZDCAD 24K
USDNOK -325K
AUDNZD 3.9K
USDCAD -8.8K
AUDUSD 6.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 353.02 USD
Худший трейд: -1 699 USD
Макс. серия выигрышей: 56
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +299.31 USD
Макс. убыток в серии: -13 358.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RadexMarkets-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
Нет отзывов
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 07:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.