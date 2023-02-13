- Прирост
Всего трейдов:
3 497
Прибыльных трейдов:
2 675 (76.49%)
Убыточных трейдов:
822 (23.51%)
Лучший трейд:
4 353.02 USD
Худший трейд:
-1 699.41 USD
Общая прибыль:
134 312.60 USD (2 014 266 pips)
Общий убыток:
-103 972.00 USD (2 286 784 pips)
Макс. серия выигрышей:
70 (299.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 038.05 USD (56)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
82.63%
Макс. загрузка депозита:
43.39%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.64
Длинных трейдов:
1 645 (47.04%)
Коротких трейдов:
1 852 (52.96%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
8.68 USD
Средняя прибыль:
50.21 USD
Средний убыток:
-126.49 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-13 358.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 358.06 USD (12)
Прирост в месяц:
2.24%
Годовой прогноз:
28.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17 630.24 USD
Максимальная:
18 450.16 USD (331.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.35% (17 769.42 USD)
По эквити:
57.16% (15 192.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|807
|NZDCAD
|714
|USDNOK
|679
|AUDNZD
|618
|USDCAD
|451
|AUDUSD
|228
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|17K
|USDNOK
|-19K
|AUDNZD
|9K
|USDCAD
|1K
|AUDUSD
|2.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|28K
|NZDCAD
|24K
|USDNOK
|-325K
|AUDNZD
|3.9K
|USDCAD
|-8.8K
|AUDUSD
|6.3K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RadexMarkets-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
