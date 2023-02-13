- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 497
利益トレード:
2 675 (76.49%)
損失トレード:
822 (23.51%)
ベストトレード:
4 353.02 USD
最悪のトレード:
-1 699.41 USD
総利益:
134 312.60 USD (2 014 266 pips)
総損失:
-103 972.00 USD (2 286 784 pips)
最大連続の勝ち:
70 (299.31 USD)
最大連続利益:
8 038.05 USD (56)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
82.63%
最大入金額:
43.39%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.64
長いトレード:
1 645 (47.04%)
短いトレード:
1 852 (52.96%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
8.68 USD
平均利益:
50.21 USD
平均損失:
-126.49 USD
最大連続の負け:
12 (-13 358.06 USD)
最大連続損失:
-13 358.06 USD (12)
月間成長:
2.24%
年間予想:
28.26%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
17 630.24 USD
最大の:
18 450.16 USD (331.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
68.35% (17 769.42 USD)
エクイティによる:
57.16% (15 192.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|807
|NZDCAD
|714
|USDNOK
|679
|AUDNZD
|618
|USDCAD
|451
|AUDUSD
|228
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|17K
|USDNOK
|-19K
|AUDNZD
|9K
|USDCAD
|1K
|AUDUSD
|2.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|28K
|NZDCAD
|24K
|USDNOK
|-325K
|AUDNZD
|3.9K
|USDCAD
|-8.8K
|AUDUSD
|6.3K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 353.02 USD
最悪のトレード: -1 699 USD
最大連続の勝ち: 56
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +299.31 USD
最大連続損失: -13 358.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RadexMarkets-Real 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
114%
0
0
USD
USD
54K
USD
USD
158
100%
3 497
76%
83%
1.29
8.68
USD
USD
68%
1:500