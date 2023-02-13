シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / RMPH31
Zhang Jun Hao

RMPH31

Zhang Jun Hao
レビュー0件
信頼性
158週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 114%
RadexMarkets-Real 6
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 497
利益トレード:
2 675 (76.49%)
損失トレード:
822 (23.51%)
ベストトレード:
4 353.02 USD
最悪のトレード:
-1 699.41 USD
総利益:
134 312.60 USD (2 014 266 pips)
総損失:
-103 972.00 USD (2 286 784 pips)
最大連続の勝ち:
70 (299.31 USD)
最大連続利益:
8 038.05 USD (56)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
82.63%
最大入金額:
43.39%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.64
長いトレード:
1 645 (47.04%)
短いトレード:
1 852 (52.96%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
8.68 USD
平均利益:
50.21 USD
平均損失:
-126.49 USD
最大連続の負け:
12 (-13 358.06 USD)
最大連続損失:
-13 358.06 USD (12)
月間成長:
2.24%
年間予想:
28.26%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
17 630.24 USD
最大の:
18 450.16 USD (331.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
68.35% (17 769.42 USD)
エクイティによる:
57.16% (15 192.26 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 807
NZDCAD 714
USDNOK 679
AUDNZD 618
USDCAD 451
AUDUSD 228
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 19K
NZDCAD 17K
USDNOK -19K
AUDNZD 9K
USDCAD 1K
AUDUSD 2.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 28K
NZDCAD 24K
USDNOK -325K
AUDNZD 3.9K
USDCAD -8.8K
AUDUSD 6.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 353.02 USD
最悪のトレード: -1 699 USD
最大連続の勝ち: 56
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +299.31 USD
最大連続損失: -13 358.06 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RadexMarkets-Real 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 07:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
RMPH31
30 USD/月
114%
0
0
USD
54K
USD
158
100%
3 497
76%
83%
1.29
8.68
USD
68%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください