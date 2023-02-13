시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / RMPH31
Zhang Jun Hao

RMPH31

Zhang Jun Hao
0 리뷰
안정성
158
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 114%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 497
이익 거래:
2 675 (76.49%)
손실 거래:
822 (23.51%)
최고의 거래:
4 353.02 USD
최악의 거래:
-1 699.41 USD
총 수익:
134 312.60 USD (2 014 266 pips)
총 손실:
-103 972.00 USD (2 286 784 pips)
연속 최대 이익:
70 (299.31 USD)
연속 최대 이익:
8 038.05 USD (56)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
82.63%
최대 입금량:
43.39%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.64
롱(주식매수):
1 645 (47.04%)
숏(주식차입매도):
1 852 (52.96%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
8.68 USD
평균 이익:
50.21 USD
평균 손실:
-126.49 USD
연속 최대 손실:
12 (-13 358.06 USD)
연속 최대 손실:
-13 358.06 USD (12)
월별 성장률:
2.24%
연간 예측:
28.26%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17 630.24 USD
최대한의:
18 450.16 USD (331.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.35% (17 769.42 USD)
자본금별:
57.16% (15 192.26 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 807
NZDCAD 714
USDNOK 679
AUDNZD 618
USDCAD 451
AUDUSD 228
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 19K
NZDCAD 17K
USDNOK -19K
AUDNZD 9K
USDCAD 1K
AUDUSD 2.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 28K
NZDCAD 24K
USDNOK -325K
AUDNZD 3.9K
USDCAD -8.8K
AUDUSD 6.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4 353.02 USD
최악의 거래: -1 699 USD
연속 최대 이익: 56
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +299.31 USD
연속 최대 손실: -13 358.06 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RadexMarkets-Real 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
RMPH31
월별 30 USD
114%
0
0
USD
54K
USD
158
100%
3 497
76%
83%
1.29
8.68
USD
68%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.