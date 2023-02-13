- 자본
트레이드:
3 497
이익 거래:
2 675 (76.49%)
손실 거래:
822 (23.51%)
최고의 거래:
4 353.02 USD
최악의 거래:
-1 699.41 USD
총 수익:
134 312.60 USD (2 014 266 pips)
총 손실:
-103 972.00 USD (2 286 784 pips)
연속 최대 이익:
70 (299.31 USD)
연속 최대 이익:
8 038.05 USD (56)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
82.63%
최대 입금량:
43.39%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.64
롱(주식매수):
1 645 (47.04%)
숏(주식차입매도):
1 852 (52.96%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
8.68 USD
평균 이익:
50.21 USD
평균 손실:
-126.49 USD
연속 최대 손실:
12 (-13 358.06 USD)
연속 최대 손실:
-13 358.06 USD (12)
월별 성장률:
2.24%
연간 예측:
28.26%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17 630.24 USD
최대한의:
18 450.16 USD (331.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.35% (17 769.42 USD)
자본금별:
57.16% (15 192.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|807
|NZDCAD
|714
|USDNOK
|679
|AUDNZD
|618
|USDCAD
|451
|AUDUSD
|228
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|17K
|USDNOK
|-19K
|AUDNZD
|9K
|USDCAD
|1K
|AUDUSD
|2.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|28K
|NZDCAD
|24K
|USDNOK
|-325K
|AUDNZD
|3.9K
|USDCAD
|-8.8K
|AUDUSD
|6.3K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
