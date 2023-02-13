- Incremento
Total de Trades:
3 497
Transacciones Rentables:
2 675 (76.49%)
Transacciones Irrentables:
822 (23.51%)
Mejor transacción:
4 353.02 USD
Peor transacción:
-1 699.41 USD
Beneficio Bruto:
134 312.60 USD (2 014 266 pips)
Pérdidas Brutas:
-103 972.00 USD (2 286 784 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
70 (299.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 038.05 USD (56)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
82.63%
Carga máxima del depósito:
43.39%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.64
Transacciones Largas:
1 645 (47.04%)
Transacciones Cortas:
1 852 (52.96%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
8.68 USD
Beneficio medio:
50.21 USD
Pérdidas medias:
-126.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-13 358.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13 358.06 USD (12)
Crecimiento al mes:
2.18%
Pronóstico anual:
28.26%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
17 630.24 USD
Máxima:
18 450.16 USD (331.25%)
Reducción relativa:
De balance:
68.35% (17 769.42 USD)
De fondos:
57.16% (15 192.26 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|807
|NZDCAD
|714
|USDNOK
|679
|AUDNZD
|618
|USDCAD
|451
|AUDUSD
|228
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|17K
|USDNOK
|-19K
|AUDNZD
|9K
|USDCAD
|1K
|AUDUSD
|2.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|28K
|NZDCAD
|24K
|USDNOK
|-325K
|AUDNZD
|3.9K
|USDCAD
|-8.8K
|AUDUSD
|6.3K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Mejor transacción: +4 353.02 USD
Peor transacción: -1 699 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 56
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +299.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13 358.06 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RadexMarkets-Real 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
