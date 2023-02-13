SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / RMPH31
Zhang Jun Hao

RMPH31

Zhang Jun Hao
0 comentarios
Fiabilidad
158 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 114%
RadexMarkets-Real 6
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 497
Transacciones Rentables:
2 675 (76.49%)
Transacciones Irrentables:
822 (23.51%)
Mejor transacción:
4 353.02 USD
Peor transacción:
-1 699.41 USD
Beneficio Bruto:
134 312.60 USD (2 014 266 pips)
Pérdidas Brutas:
-103 972.00 USD (2 286 784 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
70 (299.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 038.05 USD (56)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
82.63%
Carga máxima del depósito:
43.39%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.64
Transacciones Largas:
1 645 (47.04%)
Transacciones Cortas:
1 852 (52.96%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
8.68 USD
Beneficio medio:
50.21 USD
Pérdidas medias:
-126.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-13 358.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13 358.06 USD (12)
Crecimiento al mes:
2.18%
Pronóstico anual:
28.26%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
17 630.24 USD
Máxima:
18 450.16 USD (331.25%)
Reducción relativa:
De balance:
68.35% (17 769.42 USD)
De fondos:
57.16% (15 192.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 807
NZDCAD 714
USDNOK 679
AUDNZD 618
USDCAD 451
AUDUSD 228
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 19K
NZDCAD 17K
USDNOK -19K
AUDNZD 9K
USDCAD 1K
AUDUSD 2.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 28K
NZDCAD 24K
USDNOK -325K
AUDNZD 3.9K
USDCAD -8.8K
AUDUSD 6.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 353.02 USD
Peor transacción: -1 699 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 56
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +299.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13 358.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RadexMarkets-Real 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 07:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
RMPH31
30 USD al mes
114%
0
0
USD
54K
USD
158
100%
3 497
76%
83%
1.29
8.68
USD
68%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.