FiyatlarBölümler
Dövizler / TDW
Geri dön - Hisse senetleri

TDW: Tidewater Inc

55.98 USD 1.29 (2.25%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TDW fiyatı bugün -2.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.71 ve Yüksek fiyatı olarak 57.77 aralığında işlem gördü.

Tidewater Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TDW haberleri

Günlük aralık
55.71 57.77
Yıllık aralık
31.17 74.56
Önceki kapanış
57.27
Açılış
56.63
Satış
55.98
Alış
56.28
Düşük
55.71
Yüksek
57.77
Hacim
1.340 K
Günlük değişim
-2.25%
Aylık değişim
-6.20%
6 aylık değişim
31.87%
Yıllık değişim
-21.60%
21 Eylül, Pazar