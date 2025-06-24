KurseKategorien
Währungen / TDW
TDW: Tidewater Inc

56.83 USD 0.44 (0.77%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TDW hat sich für heute um -0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.63 bis zu einem Hoch von 57.77 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tidewater Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
56.63 57.77
Jahresspanne
31.17 74.56
Vorheriger Schlusskurs
57.27
Eröffnung
56.63
Bid
56.83
Ask
57.13
Tief
56.63
Hoch
57.77
Volumen
61
Tagesänderung
-0.77%
Monatsänderung
-4.78%
6-Monatsänderung
33.88%
Jahresänderung
-20.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K