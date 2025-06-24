Währungen / TDW
TDW: Tidewater Inc
56.83 USD 0.44 (0.77%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TDW hat sich für heute um -0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.63 bis zu einem Hoch von 57.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tidewater Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TDW News
Tagesspanne
56.63 57.77
Jahresspanne
31.17 74.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 57.27
- Eröffnung
- 56.63
- Bid
- 56.83
- Ask
- 57.13
- Tief
- 56.63
- Hoch
- 57.77
- Volumen
- 61
- Tagesänderung
- -0.77%
- Monatsänderung
- -4.78%
- 6-Monatsänderung
- 33.88%
- Jahresänderung
- -20.41%
