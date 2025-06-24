통화 / TDW
TDW: Tidewater Inc
55.98 USD 1.29 (2.25%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TDW 환율이 오늘 -2.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 55.71이고 고가는 57.77이었습니다.
Tidewater Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
55.71 57.77
년간 변동
31.17 74.56
- 이전 종가
- 57.27
- 시가
- 56.63
- Bid
- 55.98
- Ask
- 56.28
- 저가
- 55.71
- 고가
- 57.77
- 볼륨
- 1.340 K
- 일일 변동
- -2.25%
- 월 변동
- -6.20%
- 6개월 변동
- 31.87%
- 년간 변동율
- -21.60%
20 9월, 토요일