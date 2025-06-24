시세섹션
통화 / TDW
주식로 돌아가기

TDW: Tidewater Inc

55.98 USD 1.29 (2.25%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

TDW 환율이 오늘 -2.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 55.71이고 고가는 57.77이었습니다.

Tidewater Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TDW News

일일 변동 비율
55.71 57.77
년간 변동
31.17 74.56
이전 종가
57.27
시가
56.63
Bid
55.98
Ask
56.28
저가
55.71
고가
57.77
볼륨
1.340 K
일일 변동
-2.25%
월 변동
-6.20%
6개월 변동
31.87%
년간 변동율
-21.60%
20 9월, 토요일