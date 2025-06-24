通貨 / TDW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TDW: Tidewater Inc
57.27 USD 0.20 (0.35%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TDWの今日の為替レートは、0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり56.55の安値と58.02の高値で取引されました。
Tidewater Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TDW News
- What Satellites Can Teach Us About 1,000% Stocks
- Tidewater Stock: Valuation And Technicals Are Still Attractive Despite Volatile Market
- New Strong Buy Stocks for September 3rd
- Wall Street Analysts Predict a 27.09% Upside in Tidewater (TDW): Here's What You Should Know
- Has Tidewater (TDW) Outpaced Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Tidewater: Another Strong Quarter, But Some Near-Term Weakness Ahead - Buy (NYSE:TDW)
- How Much Upside is Left in Tidewater (TDW)? Wall Street Analysts Think 31.5%
- Tidewater (TDW)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Tidewater Inc. (TDW) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Tidewater Q2 EPS Jumps 55%
- Tidewater (TDW) Q2 EPS Jumps 55%
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Tidewater (TDW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tidewater Q2 2025 slides: Fleet high-grading drives margin expansion amid strong demand
- Tidewater shares up after strong earnings beat, reaffirms guidance
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- National Fuel Gas (NFG) Q3 Earnings Beat Estimates
- Analysts Estimate Berry Petroleum (BRY) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Do Options Traders Know Something About Tidewater Stock We Don't?
- National Fuel Gas (NFG) Surges 5.7%: Is This an Indication of Further Gains?
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Tidewater: Huge Upside On Tightening OSV Supply Amid Stable Offshore Production
- Tidewater prices $650 million in senior notes at 9.125% interest rate
1日のレンジ
56.55 58.02
1年のレンジ
31.17 74.56
- 以前の終値
- 57.07
- 始値
- 57.30
- 買値
- 57.27
- 買値
- 57.57
- 安値
- 56.55
- 高値
- 58.02
- 出来高
- 821
- 1日の変化
- 0.35%
- 1ヶ月の変化
- -4.04%
- 6ヶ月の変化
- 34.91%
- 1年の変化
- -19.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K