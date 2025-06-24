Valute / TDW
TDW: Tidewater Inc
55.98 USD 1.29 (2.25%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TDW ha avuto una variazione del -2.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 55.71 e ad un massimo di 57.77.
Segui le dinamiche di Tidewater Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
55.71 57.77
Intervallo Annuale
31.17 74.56
- Chiusura Precedente
- 57.27
- Apertura
- 56.63
- Bid
- 55.98
- Ask
- 56.28
- Minimo
- 55.71
- Massimo
- 57.77
- Volume
- 1.340 K
- Variazione giornaliera
- -2.25%
- Variazione Mensile
- -6.20%
- Variazione Semestrale
- 31.87%
- Variazione Annuale
- -21.60%
20 settembre, sabato