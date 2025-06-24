QuotazioniSezioni
TDW: Tidewater Inc

55.98 USD 1.29 (2.25%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TDW ha avuto una variazione del -2.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 55.71 e ad un massimo di 57.77.

Segui le dinamiche di Tidewater Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
55.71 57.77
Intervallo Annuale
31.17 74.56
Chiusura Precedente
57.27
Apertura
56.63
Bid
55.98
Ask
56.28
Minimo
55.71
Massimo
57.77
Volume
1.340 K
Variazione giornaliera
-2.25%
Variazione Mensile
-6.20%
Variazione Semestrale
31.87%
Variazione Annuale
-21.60%
