TDW: Tidewater Inc
57.07 USD 1.59 (2.71%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TDW за сегодня изменился на -2.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.48, а максимальная — 58.70.
Следите за динамикой Tidewater Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
56.48 58.70
Годовой диапазон
31.17 74.56
- Предыдущее закрытие
- 58.66
- Open
- 57.96
- Bid
- 57.07
- Ask
- 57.37
- Low
- 56.48
- High
- 58.70
- Объем
- 1.751 K
- Дневное изменение
- -2.71%
- Месячное изменение
- -4.37%
- 6-месячное изменение
- 34.44%
- Годовое изменение
- -20.07%
