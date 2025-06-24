КотировкиРазделы
Валюты / TDW
TDW: Tidewater Inc

57.07 USD 1.59 (2.71%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TDW за сегодня изменился на -2.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.48, а максимальная — 58.70.

Следите за динамикой Tidewater Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
56.48 58.70
Годовой диапазон
31.17 74.56
Предыдущее закрытие
58.66
Open
57.96
Bid
57.07
Ask
57.37
Low
56.48
High
58.70
Объем
1.751 K
Дневное изменение
-2.71%
Месячное изменение
-4.37%
6-месячное изменение
34.44%
Годовое изменение
-20.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.