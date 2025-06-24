Moedas / TDW
TDW: Tidewater Inc
57.41 USD 0.34 (0.60%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TDW para hoje mudou para 0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 56.55 e o mais alto foi 58.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Tidewater Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
56.55 58.02
Faixa anual
31.17 74.56
- Fechamento anterior
- 57.07
- Open
- 57.30
- Bid
- 57.41
- Ask
- 57.71
- Low
- 56.55
- High
- 58.02
- Volume
- 332
- Mudança diária
- 0.60%
- Mudança mensal
- -3.80%
- Mudança de 6 meses
- 35.24%
- Mudança anual
- -19.59%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh