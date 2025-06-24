货币 / TDW
TDW: Tidewater Inc
57.07 USD 1.59 (2.71%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TDW汇率已更改-2.71%。当日，交易品种以低点56.48和高点58.70进行交易。
关注Tidewater Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
56.48 58.70
年范围
31.17 74.56
- 前一天收盘价
- 58.66
- 开盘价
- 57.96
- 卖价
- 57.07
- 买价
- 57.37
- 最低价
- 56.48
- 最高价
- 58.70
- 交易量
- 1.751 K
- 日变化
- -2.71%
- 月变化
- -4.37%
- 6个月变化
- 34.44%
- 年变化
- -20.07%
