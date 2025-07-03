FiyatlarBölümler
Dövizler / ENTG
Geri dön - Hisse senetleri

ENTG: Entegris Inc

93.32 USD 2.65 (2.76%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ENTG fiyatı bugün -2.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 92.89 ve Yüksek fiyatı olarak 96.95 aralığında işlem gördü.

Entegris Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ENTG haberleri

Günlük aralık
92.89 96.95
Yıllık aralık
60.75 113.90
Önceki kapanış
95.97
Açılış
96.69
Satış
93.32
Alış
93.62
Düşük
92.89
Yüksek
96.95
Hacim
6.001 K
Günlük değişim
-2.76%
Aylık değişim
15.67%
6 aylık değişim
7.34%
Yıllık değişim
-17.00%
21 Eylül, Pazar