ENTG: Entegris Inc
93.32 USD 2.65 (2.76%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ENTG 환율이 오늘 -2.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 92.89이고 고가는 96.95이었습니다.
Entegris Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ENTG News
일일 변동 비율
92.89 96.95
년간 변동
60.75 113.90
- 이전 종가
- 95.97
- 시가
- 96.69
- Bid
- 93.32
- Ask
- 93.62
- 저가
- 92.89
- 고가
- 96.95
- 볼륨
- 6.001 K
- 일일 변동
- -2.76%
- 월 변동
- 15.67%
- 6개월 변동
- 7.34%
- 년간 변동율
- -17.00%
