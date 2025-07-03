Währungen / ENTG
ENTG: Entegris Inc
95.97 USD 3.87 (4.20%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ENTG hat sich für heute um 4.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.39 bis zu einem Hoch von 97.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Entegris Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ENTG News
Tagesspanne
94.39 97.63
Jahresspanne
60.75 113.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 92.10
- Eröffnung
- 95.83
- Bid
- 95.97
- Ask
- 96.27
- Tief
- 94.39
- Hoch
- 97.63
- Volumen
- 9.972 K
- Tagesänderung
- 4.20%
- Monatsänderung
- 18.95%
- 6-Monatsänderung
- 10.39%
- Jahresänderung
- -14.64%
