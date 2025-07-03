KurseKategorien
Währungen / ENTG
ENTG: Entegris Inc

95.97 USD 3.87 (4.20%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ENTG hat sich für heute um 4.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.39 bis zu einem Hoch von 97.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Entegris Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
94.39 97.63
Jahresspanne
60.75 113.90
Vorheriger Schlusskurs
92.10
Eröffnung
95.83
Bid
95.97
Ask
96.27
Tief
94.39
Hoch
97.63
Volumen
9.972 K
Tagesänderung
4.20%
Monatsänderung
18.95%
6-Monatsänderung
10.39%
Jahresänderung
-14.64%
