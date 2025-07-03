КотировкиРазделы
Валюты / ENTG
Назад в Рынок акций США

ENTG: Entegris Inc

92.61 USD 2.43 (2.69%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ENTG за сегодня изменился на 2.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.27, а максимальная — 92.95.

Следите за динамикой Entegris Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ENTG

Дневной диапазон
90.27 92.95
Годовой диапазон
60.75 113.90
Предыдущее закрытие
90.18
Open
91.25
Bid
92.61
Ask
92.91
Low
90.27
High
92.95
Объем
5.860 K
Дневное изменение
2.69%
Месячное изменение
14.79%
6-месячное изменение
6.52%
Годовое изменение
-17.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.