Валюты / ENTG
ENTG: Entegris Inc
92.61 USD 2.43 (2.69%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ENTG за сегодня изменился на 2.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.27, а максимальная — 92.95.
Следите за динамикой Entegris Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ENTG
Дневной диапазон
90.27 92.95
Годовой диапазон
60.75 113.90
- Предыдущее закрытие
- 90.18
- Open
- 91.25
- Bid
- 92.61
- Ask
- 92.91
- Low
- 90.27
- High
- 92.95
- Объем
- 5.860 K
- Дневное изменение
- 2.69%
- Месячное изменение
- 14.79%
- 6-месячное изменение
- 6.52%
- Годовое изменение
- -17.63%
