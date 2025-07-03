CotizacionesSecciones
Divisas / ENTG
Volver a Acciones

ENTG: Entegris Inc

93.32 USD 2.65 (2.76%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ENTG de hoy ha cambiado un -2.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 92.89, mientras que el máximo ha alcanzado 96.95.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Entegris Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ENTG News

Rango diario
92.89 96.95
Rango anual
60.75 113.90
Cierres anteriores
95.97
Open
96.69
Bid
93.32
Ask
93.62
Low
92.89
High
96.95
Volumen
6.001 K
Cambio diario
-2.76%
Cambio mensual
15.67%
Cambio a 6 meses
7.34%
Cambio anual
-17.00%
21 septiembre, domingo