クォートセクション
通貨 / ENTG
株に戻る

ENTG: Entegris Inc

95.97 USD 3.87 (4.20%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ENTGの今日の為替レートは、4.20%変化しました。日中、通貨は1あたり94.39の安値と97.63の高値で取引されました。

Entegris Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ENTG News

1日のレンジ
94.39 97.63
1年のレンジ
60.75 113.90
以前の終値
92.10
始値
95.83
買値
95.97
買値
96.27
安値
94.39
高値
97.63
出来高
9.972 K
1日の変化
4.20%
1ヶ月の変化
18.95%
6ヶ月の変化
10.39%
1年の変化
-14.64%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K