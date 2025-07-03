通貨 / ENTG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ENTG: Entegris Inc
95.97 USD 3.87 (4.20%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ENTGの今日の為替レートは、4.20%変化しました。日中、通貨は1あたり94.39の安値と97.63の高値で取引されました。
Entegris Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENTG News
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22)...
- Entegris to invest $700 million in US semiconductor R&D
- Billionaire Stanley Druckenmiller bets $132.7M on surprise AI chip stock
- Legendary Investor Stanley Druckenmiller Made Huge AI And Chipmaker Bets In Q2 — Here's What He Knows That You Don't - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- New Strong Sell Stocks for August 12th
- The London Company Mid Cap Vs. RMC Q2 2025 Commentary
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- Novo Nordisk, United Parcel Service, And Moderna Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (July 28-August 1): Are The Others In Your Portfolio? - ATI (NYSE:ATI), Baxter Intl (NYSE:BAX)
- Mizuho raises Entegris stock price target to $100 on recovery outlook
- Entegris stock price target lowered to $95 at BMO Capital on margin headwinds
- Entegris (ENTG) Q2 Revenue Up
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Entegris Q2 2025 slides: Revenue improves sequentially but margins compress
- Here's What Key Metrics Tell Us About Entegris (ENTG) Q2 Earnings
- Entegris (ENTG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Entegris shares fall over 3% as Q3 guidance disappoints despite Q2 beat
- Entegris earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Analysts Estimate Entegris (ENTG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Chip Gear Stocks Get Boost From AI Prospects
- Deutsche Bank adds DuPont to Buy list ahead of electronics spin-off
- Goldman Sachs bullish on LRCX, AMAT, and STX in new semiconductor call
- Semiconductors Winners And Losers At The Start Of H2 2025
1日のレンジ
94.39 97.63
1年のレンジ
60.75 113.90
- 以前の終値
- 92.10
- 始値
- 95.83
- 買値
- 95.97
- 買値
- 96.27
- 安値
- 94.39
- 高値
- 97.63
- 出来高
- 9.972 K
- 1日の変化
- 4.20%
- 1ヶ月の変化
- 18.95%
- 6ヶ月の変化
- 10.39%
- 1年の変化
- -14.64%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K