Dövizler / EBC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EBC: Eastern Bankshares Inc
18.04 USD 0.11 (0.61%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EBC fiyatı bugün -0.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.72 ve Yüksek fiyatı olarak 18.14 aralığında işlem gördü.
Eastern Bankshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EBC haberleri
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Eastern Bankshares shareholders elect directors and approve executive pay
- Eastern Bankshares: Shares Look Cheap On Upcoming M&A (NASDAQ:EBC)
- Eastern Bankshares (EBC) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Fidelity Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FCPVX)
- Earnings call transcript: Eastern Bankshares beats Q2 2025 earnings expectations
- Eastern Bankshares: Growing Through Acquisitions, Attractive Value (NASDAQ:EBC)
- Eastern Bankshares Q2 2025 slides reveal strong profitability gains and record AUM
- Eastern Bankshares, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EBC)
- Eastern Bankshares, Inc. (EBC) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Eastern Bankshares (EBC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Eastern Bankshares, Inc. (EBC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Eastern Bankshares earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- U.S. Banks Scale Back Held-To-Maturity Securities For 9th Quarter In A Row
- Joseph Rodolfy Joins Eastern Bank As Senior Vice President, Commercial Real Estate Relationship Manager
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Eastern Bank hires veteran banker for commercial team
- Eastern Bank Announces Tobin Scientific As A Commercial Banking Customer
- Eastern Bankshares And HarborOne Bancorp: Too Much Uncertainty For Me (NASDAQ:EBC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Eastern Bank Welcomes David Ciolfi To Cambridge Trust Private Banking, A Division Of Eastern Bank, As Senior Vice President, Team Lead For Business Development
- Eastern to acquire HarborOne in $490 million deal in latest U.S. regional bank consolidation
- Polaris Global Equity Composite Q1 2025 Commentary
Günlük aralık
17.72 18.14
Yıllık aralık
13.51 19.40
- Önceki kapanış
- 18.15
- Açılış
- 18.14
- Satış
- 18.04
- Alış
- 18.34
- Düşük
- 17.72
- Yüksek
- 18.14
- Hacim
- 3.734 K
- Günlük değişim
- -0.61%
- Aylık değişim
- 6.43%
- 6 aylık değişim
- 11.43%
- Yıllık değişim
- 10.61%
21 Eylül, Pazar