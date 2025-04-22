Währungen / EBC
EBC: Eastern Bankshares Inc
18.15 USD 0.60 (3.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EBC hat sich für heute um 3.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.58 bis zu einem Hoch von 18.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eastern Bankshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EBC News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Eastern Bankshares shareholders elect directors and approve executive pay
- Eastern Bankshares: Shares Look Cheap On Upcoming M&A (NASDAQ:EBC)
- Eastern Bankshares (EBC) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Fidelity Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FCPVX)
- Earnings call transcript: Eastern Bankshares beats Q2 2025 earnings expectations
- Eastern Bankshares: Growing Through Acquisitions, Attractive Value (NASDAQ:EBC)
- Eastern Bankshares Q2 2025 slides reveal strong profitability gains and record AUM
- Eastern Bankshares, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EBC)
- Eastern Bankshares, Inc. (EBC) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Eastern Bankshares (EBC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Eastern Bankshares, Inc. (EBC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Eastern Bankshares earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- U.S. Banks Scale Back Held-To-Maturity Securities For 9th Quarter In A Row
- Joseph Rodolfy Joins Eastern Bank As Senior Vice President, Commercial Real Estate Relationship Manager
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Eastern Bank hires veteran banker for commercial team
- Eastern Bank Announces Tobin Scientific As A Commercial Banking Customer
- Eastern Bankshares And HarborOne Bancorp: Too Much Uncertainty For Me (NASDAQ:EBC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Eastern Bank Welcomes David Ciolfi To Cambridge Trust Private Banking, A Division Of Eastern Bank, As Senior Vice President, Team Lead For Business Development
- Eastern to acquire HarborOne in $490 million deal in latest U.S. regional bank consolidation
- Polaris Global Equity Composite Q1 2025 Commentary
Tagesspanne
17.58 18.18
Jahresspanne
13.51 19.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.55
- Eröffnung
- 17.60
- Bid
- 18.15
- Ask
- 18.45
- Tief
- 17.58
- Hoch
- 18.18
- Volumen
- 3.183 K
- Tagesänderung
- 3.42%
- Monatsänderung
- 7.08%
- 6-Monatsänderung
- 12.11%
- Jahresänderung
- 11.28%
