EBC: Eastern Bankshares Inc

18.15 USD 0.60 (3.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EBC hat sich für heute um 3.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.58 bis zu einem Hoch von 18.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die Eastern Bankshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

EBC News

Tagesspanne
17.58 18.18
Jahresspanne
13.51 19.40
Vorheriger Schlusskurs
17.55
Eröffnung
17.60
Bid
18.15
Ask
18.45
Tief
17.58
Hoch
18.18
Volumen
3.183 K
Tagesänderung
3.42%
Monatsänderung
7.08%
6-Monatsänderung
12.11%
Jahresänderung
11.28%
