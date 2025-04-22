КотировкиРазделы
EBC: Eastern Bankshares Inc

17.40 USD 0.08 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EBC за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.03, а максимальная — 17.41.

Следите за динамикой Eastern Bankshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
17.03 17.41
Годовой диапазон
13.51 19.40
Предыдущее закрытие
17.32
Open
17.29
Bid
17.40
Ask
17.70
Low
17.03
High
17.41
Объем
5.378 K
Дневное изменение
0.46%
Месячное изменение
2.65%
6-месячное изменение
7.47%
Годовое изменение
6.68%
