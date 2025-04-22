Валюты / EBC
EBC: Eastern Bankshares Inc
17.40 USD 0.08 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EBC за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.03, а максимальная — 17.41.
Следите за динамикой Eastern Bankshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
17.03 17.41
Годовой диапазон
13.51 19.40
- Предыдущее закрытие
- 17.32
- Open
- 17.29
- Bid
- 17.40
- Ask
- 17.70
- Low
- 17.03
- High
- 17.41
- Объем
- 5.378 K
- Дневное изменение
- 0.46%
- Месячное изменение
- 2.65%
- 6-месячное изменение
- 7.47%
- Годовое изменение
- 6.68%
