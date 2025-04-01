Dövizler / BNY
BNY: BlackRock New York Municipal Income Trust
10.10 USD 0.03 (0.30%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BNY fiyatı bugün -0.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.06 ve Yüksek fiyatı olarak 10.15 aralığında işlem gördü.
BlackRock New York Municipal Income Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BNY haberleri
- Goldman, BNY team up to launch tokens tied to money market funds
- Exclusive-Circle applies for US trust bank license after bumper IPO
- Stock Market Today: Dow Jones Reverses, Tesla Surges; These Defense Stocks Gain After Iran Attack (Live Coverage)
- Moody’s Downgrade Of The U.S. To Aa1 And The Ripple Effect On Bond Ratings
- BNY Stock Touches 52-Week Low at $9.55 Amid Market Challenges
- Blockchain Meets Banking: BNY’s Bold Move With BlackRock In Tow
- New Preferred Stock IPOs, March 2025
Günlük aralık
10.06 10.15
Yıllık aralık
9.30 11.10
- Önceki kapanış
- 10.13
- Açılış
- 10.15
- Satış
- 10.10
- Alış
- 10.40
- Düşük
- 10.06
- Yüksek
- 10.15
- Hacim
- 70
- Günlük değişim
- -0.30%
- Aylık değişim
- 5.32%
- 6 aylık değişim
- -0.98%
- Yıllık değişim
- -8.51%
21 Eylül, Pazar