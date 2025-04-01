Валюты / BNY
BNY: BlackRock New York Municipal Income Trust
10.14 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BNY за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.12, а максимальная — 10.17.
Следите за динамикой BlackRock New York Municipal Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BNY
- Goldman, BNY team up to launch tokens tied to money market funds
- Exclusive-Circle applies for US trust bank license after bumper IPO
- Stock Market Today: Dow Jones Reverses, Tesla Surges; These Defense Stocks Gain After Iran Attack (Live Coverage)
- Moody’s Downgrade Of The U.S. To Aa1 And The Ripple Effect On Bond Ratings
- BNY Stock Touches 52-Week Low at $9.55 Amid Market Challenges
- Blockchain Meets Banking: BNY’s Bold Move With BlackRock In Tow
- New Preferred Stock IPOs, March 2025
Дневной диапазон
10.12 10.17
Годовой диапазон
9.30 11.10
- Предыдущее закрытие
- 10.13
- Open
- 10.14
- Bid
- 10.14
- Ask
- 10.44
- Low
- 10.12
- High
- 10.17
- Объем
- 118
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 5.74%
- 6-месячное изменение
- -0.59%
- Годовое изменение
- -8.15%
