통화 / BNY
BNY: BlackRock New York Municipal Income Trust
10.10 USD 0.03 (0.30%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BNY 환율이 오늘 -0.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.06이고 고가는 10.15이었습니다.
BlackRock New York Municipal Income Trust 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
10.06 10.15
년간 변동
9.30 11.10
- 이전 종가
- 10.13
- 시가
- 10.15
- Bid
- 10.10
- Ask
- 10.40
- 저가
- 10.06
- 고가
- 10.15
- 볼륨
- 70
- 일일 변동
- -0.30%
- 월 변동
- 5.32%
- 6개월 변동
- -0.98%
- 년간 변동율
- -8.51%
20 9월, 토요일