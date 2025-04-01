Währungen / BNY
BNY: BlackRock New York Municipal Income Trust
10.11 USD 0.02 (0.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BNY hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.08 bis zu einem Hoch von 10.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackRock New York Municipal Income Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.08 10.13
Jahresspanne
9.30 11.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.13
- Eröffnung
- 10.13
- Bid
- 10.11
- Ask
- 10.41
- Tief
- 10.08
- Hoch
- 10.13
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- -0.20%
- Monatsänderung
- 5.42%
- 6-Monatsänderung
- -0.88%
- Jahresänderung
- -8.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K