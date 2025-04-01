通貨 / BNY
BNY: BlackRock New York Municipal Income Trust
10.13 USD 0.04 (0.39%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BNYの今日の為替レートは、-0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり10.06の安値と10.24の高値で取引されました。
BlackRock New York Municipal Income Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BNY News
- BNYが木曜日より優先貸出金利を7.25%に引き下げ
- Goldman, BNY team up to launch tokens tied to money market funds
- Exclusive-Circle applies for US trust bank license after bumper IPO
- Stock Market Today: Dow Jones Reverses, Tesla Surges; These Defense Stocks Gain After Iran Attack (Live Coverage)
- Moody’s Downgrade Of The U.S. To Aa1 And The Ripple Effect On Bond Ratings
- BNY Stock Touches 52-Week Low at $9.55 Amid Market Challenges
- Blockchain Meets Banking: BNY’s Bold Move With BlackRock In Tow
- New Preferred Stock IPOs, March 2025
1日のレンジ
10.06 10.24
1年のレンジ
9.30 11.10
- 以前の終値
- 10.17
- 始値
- 10.16
- 買値
- 10.13
- 買値
- 10.43
- 安値
- 10.06
- 高値
- 10.24
- 出来高
- 42
- 1日の変化
- -0.39%
- 1ヶ月の変化
- 5.63%
- 6ヶ月の変化
- -0.69%
- 1年の変化
- -8.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K