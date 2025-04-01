Valute / BNY
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BNY: BlackRock New York Municipal Income Trust
10.10 USD 0.03 (0.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BNY ha avuto una variazione del -0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.06 e ad un massimo di 10.15.
Segui le dinamiche di BlackRock New York Municipal Income Trust. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNY News
- Goldman, BNY team up to launch tokens tied to money market funds
- Exclusive-Circle applies for US trust bank license after bumper IPO
- Stock Market Today: Dow Jones Reverses, Tesla Surges; These Defense Stocks Gain After Iran Attack (Live Coverage)
- Moody’s Downgrade Of The U.S. To Aa1 And The Ripple Effect On Bond Ratings
- BNY Stock Touches 52-Week Low at $9.55 Amid Market Challenges
- Blockchain Meets Banking: BNY’s Bold Move With BlackRock In Tow
- New Preferred Stock IPOs, March 2025
Intervallo Giornaliero
10.06 10.15
Intervallo Annuale
9.30 11.10
- Chiusura Precedente
- 10.13
- Apertura
- 10.15
- Bid
- 10.10
- Ask
- 10.40
- Minimo
- 10.06
- Massimo
- 10.15
- Volume
- 70
- Variazione giornaliera
- -0.30%
- Variazione Mensile
- 5.32%
- Variazione Semestrale
- -0.98%
- Variazione Annuale
- -8.51%
21 settembre, domenica