BNY: BlackRock New York Municipal Income Trust

10.10 USD 0.03 (0.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BNY ha avuto una variazione del -0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.06 e ad un massimo di 10.15.

Segui le dinamiche di BlackRock New York Municipal Income Trust. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.06 10.15
Intervallo Annuale
9.30 11.10
Chiusura Precedente
10.13
Apertura
10.15
Bid
10.10
Ask
10.40
Minimo
10.06
Massimo
10.15
Volume
70
Variazione giornaliera
-0.30%
Variazione Mensile
5.32%
Variazione Semestrale
-0.98%
Variazione Annuale
-8.51%
21 settembre, domenica