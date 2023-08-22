Flipper EA
- Uzman Danışmanlar
- Eduard Bayer
- Sürüm: 5.4
- Güncellendi: 22 Ağustos 2023
- Etkinleştirmeler: 5
Flipper EA- это торговый советник с возможностью использования сетки. Входит в рынок по сигналам индикаторов. Для контроля риска используется StopLoss, который можно установить для всей сетки целиком, а также есть система "локирования" позиций с самостоятельным выходом из "Лока"
Поиск сделок осуществляется по индикаторам:
- Moving Average
- CCI
- Авторский индикатор ZZ NRP
Take Profit высталяется:
- в пунктах
- в usd
Stop Loss :
- Выставляется после n-ой позиции
- Выставляется "ЛОК"