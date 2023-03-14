Flipper EA

Flipper EA- это торговый советник с возможностью использования сетки. Входит в рынок по сигналам индикаторов. Для контроля риска используется StopLoss, который можно установить для всей сетки целиком, а также есть система "локирования" позиций с самостоятельным выходом из "Лока"

Поиск сделок осуществляется по индикаторам:

  • Moving Average
  • CCI
  • Авторский индикатор ZZ NRP

Take Profit высталяется:

  • в пунктах
  • в usd

Stop Loss :

  • Выставляется после n-ой позиции
  • Выставляется "ЛОК" 

