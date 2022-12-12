Cloner for MT4
- Yardımcı programlar
- Volodymyr Hrybachov
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 12 Aralık 2022
- Etkinleştirmeler: 10
Yardımcı program, ticaret hesabınızdaki işlemleri klonlamak için tasarlanmıştır - program, parametrelerinizle ek bir işlem açar. Lot artırma veya azaltma, lot ekleme, stoploss ve takeprofit parametrelerini değiştirme özelliğine sahiptir, Program "Windows PC" ve "Windows VPS" üzerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Parametreler:
CLONE_POSITIONS - hangi emirlerin klonlanacağı;
MAGIC_NUMBER - sihirli sayı;
DONT_REPEAT_TRADE - true ise, manuel kapanıştan sonra işlemler tekrarlanmayacaktır;
REVERSE_COPY - ters kopyalama, örneğin AL yerine SAT açmak için;
LOT_MULTIPLIER - SAĞLAYICI hesabından hacim kopyalama oranı; = 0 ise, FIXED_LOT içinde belirtilen lot ile kopyalar;
PLUS_LOT, MINUS_LOT - artı ve eksi lotlar;
MAXIMUM_LOT - maksimum lot;
FIXED_LOT - sabit lot;
SYNCHRONIZE_STOPS - true ise, emirlerin kapanışı, TP ve SL seviyeleri PROVIDER hesabı ile senkronize edilecektir;
STOPLOSS, TAKEPROFIT - SYNCHRONIZE_STOPS = false ise kendi TP ve SL seviyelerini ayarlayın;