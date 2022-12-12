Cloner for MT4

Das Dienstprogramm wurde entwickelt, um Trades auf Ihrem Handelskonto zu klonen - das Programm eröffnet einen zusätzlichen Trade mit Ihren Parametern. Es hat die Möglichkeit, das Lot zu erhöhen oder zu verringern, ein Lot hinzuzufügen, die Stoploss- und Takeprofit-Parameter zu ändern. Das Programm ist für die Arbeit auf "Windows PC" und "Windows VPS" ausgelegt.

 Buy a cloner and get the second version for free


Parameter:
CLONE_POSITIONS - welche Aufträge geklont werden sollen;
MAGIC_NUMBER - magische Zahl;
DONT_REPEAT_TRADE - wenn true, werden die Trades nach dem manuellen Schließen nicht wiederholt;
REVERSE_COPY - Umgekehrtes Kopieren, z.B. um SELL anstelle von BUY zu öffnen;
LOT_MULTIPLIER - Volumen-Kopierverhältnis vom PROVIDER-Konto; wenn = 0, wird mit dem in FIXED_LOT angegebenen Los kopiert;
PLUS_LOT, MINUS_LOT - Plus- und Minus-Lose;
MAXIMUM_LOT - maximales Los;
FIXED_LOT - festes Los;
SYNCHRONIZE_STOPS - wenn true, werden die Schließung von Aufträgen, TP und SL Levels mit dem PROVIDER Konto synchronisiert;
STOPLOSS, TAKEPROFIT - eigene TP- und SL-Level setzen, wenn SYNCHRONIZE_STOPS = false ;
Video Cloner for MT4
