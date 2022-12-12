Cloner for MT4

L'utilitaire est conçu pour cloner des transactions sur votre compte de trading - le programme ouvre une transaction supplémentaire avec vos paramètres. Il permet d'augmenter ou de diminuer le lot, d'ajouter un lot, de modifier les paramètres stoploss et takeprofit. Le programme est conçu pour fonctionner sur "Windows PC" et "Windows VPS".

Paramètres :

CLONE_POSITIONS - les commandes à cloner ;

MAGIC_NUMBER - numéro magique ;

DONT_REPEAT_TRADE - si vrai, les transactions ne seront pas répétées après la fermeture manuelle ;

REVERSE_COPY - copie inversée, par exemple pour ouvrir SELL au lieu de BUY ;

LOT_MULTIPLIER - ratio de copie du volume du compte PROVIDER ; si = 0, copie avec le lot spécifié dans FIXED_LOT ;

PLUS_LOT, MINUS_LOT - lots plus et moins ;

MAXIMUM_LOT - lot maximal ;

FIXED_LOT - lot fixe ;

SYNCHRONIZE_STOPS - si vrai, la clôture des ordres, les niveaux TP et SL seront synchronisés avec le compte PROVIDER ;

STOPLOSS, TAKEPROFIT - fixer ses propres niveaux TP et SL si SYNCHRONIZE_STOPS = false ;