Cloner for MT4

L'utilitaire est conçu pour cloner des transactions sur votre compte de trading - le programme ouvre une transaction supplémentaire avec vos paramètres. Il permet d'augmenter ou de diminuer le lot, d'ajouter un lot, de modifier les paramètres stoploss et takeprofit. Le programme est conçu pour fonctionner sur "Windows PC" et "Windows VPS".

 Buy a cloner and get the second version for free


Paramètres :
CLONE_POSITIONS - les commandes à cloner ;
MAGIC_NUMBER - numéro magique ;
DONT_REPEAT_TRADE - si vrai, les transactions ne seront pas répétées après la fermeture manuelle ;
REVERSE_COPY - copie inversée, par exemple pour ouvrir SELL au lieu de BUY ;
LOT_MULTIPLIER - ratio de copie du volume du compte PROVIDER ; si = 0, copie avec le lot spécifié dans FIXED_LOT ;
PLUS_LOT, MINUS_LOT - lots plus et moins ;
MAXIMUM_LOT - lot maximal ;
FIXED_LOT - lot fixe ;
SYNCHRONIZE_STOPS - si vrai, la clôture des ordres, les niveaux TP et SL seront synchronisés avec le compte PROVIDER ;
STOPLOSS, TAKEPROFIT - fixer ses propres niveaux TP et SL si SYNCHRONIZE_STOPS = false ;
Video Cloner for MT4
Produits recommandés
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Utilitaires
Virtual Collider Manual   is a trading assistant with a built-in panel for manual trading. It automatically moves a position opened by a trader in profit using innovative adaptive grid algorithm of averaging and adaptive pyramiding Know-how of the grid algorithm of averaging and pyramiding of the   Virtual Collider Manual   trading robot is based on fully automatic adaptation of all characteristics of dynamically build order grid and pyramid with actual price movement with no need for adjusting
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Lucky Trade Panel MT4
Nina Yermolenko
5 (1)
Utilitaires
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Experts
Smart Funded EA est un conseiller expert conçu pour réussir les défis HFT des sociétés de prop trading qui autorisent son utilisation. Quelles sociétés de prop trading HFT puis-je utiliser ? Il a été testé sur presque tous les défis de sociétés de prop trading HFT avec un taux de succès de 100 %, tels que Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave et t
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilitaires
Now, you have your very own   PROP FIRM AUTO-CLOSER   program! Once your account target or drawdown hits, all open orders will close automatically. ========================================== INPUTS: Account target (exact amount):   Put the exact account target. Once the equity hits your specied account balance target, all open orders will close. Make sure to add some buffer to consider slippage. Use fixed value or dynamic value:   Choose whether you will need a fixed value or dynamic value for
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilitaires
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
SL TP Manager Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitaires
SL-TP Manager Utility for MT4 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility is a powerful, intuitive tool designed for traders who want precise control over their risk management. This utility provides a sleek interface for setting, modifying, and managing your Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop levels with just a few clicks. Key Features: Dual Mode Operation: Set values in pips or absolute price with a simple toggle Independent
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilitaires
This utility is designed to help you with your Manual Trading. It allows different ways of closing trades. It can display total number of BUY and SELL orders individually and also their individual profits. It can enter trades without stopl loss and take profits. However upon selecting UseStopLossTakeProfit from the settings it can use best possible stop loss and take profits based on the market conditions. Upon selecting the CloseOppositeTrades  from the settings it can close opposite trades. Fo
Margin Call Shield MT4
DigitalPrime
Utilitaires
Margin Call Shield – Defend Your Margin on Your Terms Margin Call Shield   is a tool for MetaTrader 4 traders who want to decide for themselves which open positions are closed during margin call situations before the platform does so automatically based on its internal rules. By default, the broker or platform decides which positions to close, often using undisclosed algorithms. Margin Call Shield lets you set this order according to your own strategy. Why Was Margin Call Shield Created? In a  
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilitaires
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
ShvedSupDem Pro Buttons
Andrey Shvedov
Utilitaires
This panel is a part of the SupDem-Pro trading system and is used to search for the best opportunities for any available instruments. Which can be selected manually in the Market Watch (open it with CTRL + M). Using this trading panel in combination with ShvedSupDem-Pro_Zone allows to analyze multiple currency pairs with a single click. The panel allows to load any instruments from the Market Watch, from 6 major currency pairs up to all instruments (480). The indicator parameters Button Width -
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilitaires
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol, and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so yo
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicateurs
Daily Candle Predictor est un indicateur qui prédit le cours de clôture d'une bougie. L'indicateur est principalement destiné à être utilisé sur les graphiques D1. Cet indicateur convient à la fois au trading forex traditionnel et au trading d'options binaires. L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome, ou il peut servir de complément à votre système de trading existant. Cet indicateur analyse la bougie actuelle, calcule certains facteurs de force à l'intérieur du corps
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
PanelKjutaMultiTerminal
Jurii Kuvshinov
Utilitaires
Panel "panel_kjutaMultiTerminal" for trading. Opens, modifies, closes and deletes trading and pending orders from the chart using virtual lines, buttons and the active information terminal. Automatically opens an order by indicator levels. Hints in Russian, English or disabled. It has a number of functions for trailing virtual Take Profit lines and limit orders. Displays information on the active information terminal.  Hides and includes virtual lines S/L , T / P, buttons "<>","M","X", as well a
DAX H1 3stars
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS. Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been back
DAX M30 3Eas
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
EA Gold EZIndy
Mr Kraisit Chompungam
Experts
Advantages of EA Gold EZIndy: You get profit from trading every day It can work with other EAs and trading systems The EA has a trading panel that allows the trader to open trades manually. All trades, opened through the trading panel, are managed by the EA and are closed with profit automatically How to set up EA Gold EZIndy: Simply add the EA to the XAUUSD 4H chart and activate the auto-trading function in the Expert Advisor and in the MetaTrader terminal To activate the news filter, you n
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
SG Opposit Grid MT4
Hleb Smoliar
Experts
The “ SG Opposit Grid ” EA works with Virtual TakeProfit(or real) - at the trader's choice. The EA looks for signals to enter the market along the trend on D1 and H1 . If the signals coincide, the EA on the working period ( М1 - М30 depends on the trader's choice) looks for a confirming pattern and opens a position in the direction of the trend. If, after opening a position, the price moves in a profitable direction, the position is closed upon reaching the virtual TProfit with a profit. If the
CCI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
5 (1)
Indicateurs
Commodity Channel Index Message is an indicator for the MetaTrader 4 trading platform. Unlike the original indicator, this three in one version has a system of alerts that inform on market situation changes. It consists of the following signals: when the Main line crosses the levels of extreme zones and 50% level; when the Main line crosses the Trend line in the indicator window; Divergence on the last bar. Values of the middle and extreme levels and divergence zones are customizable. Parameter
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicateurs
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Experts
The Super scalper universal is a fully automated scalping Expert Advisor, which uses five indicators. Each open position is protected by a hidden stop order managed by an advanced modification algorithm. When searching for the suitable signals, the EA uses the integrated indicator in conjunction with the trend and time filters, as well as the volatility filter. It use dynamic position closure, which considers the location where the order had been opened and the subsequent price action. Profit is
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilitaires
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilitaires
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitaires
Aide à la moyenne - Ce type d'instrument d'aide au trading vous aidera à faire la moyenne de vos positions auparavant non rentables en utilisant deux techniques : moyenne standard couverture avec ouverture ultérieure de positions en fonction de la tendance Cet utilitaire permet   de trier simultanément plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, à l'achat comme à la vente. Par exemple, vous avez ouvert une position à la vente et une autre à l'achat, mais elles sont toutes deux
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitaires
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitaires
Crystal Trade Manager PRO – Système Avancé de Gestion du Risque et de Contrôle des Positions pour MT4 Version gratuite : https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Présentation Générale Crystal Trade Manager PRO (CTM) est un utilitaire professionnel pour MetaTrader 4 dédié à la gestion du risque, au contrôle des opérations et à l’automatisation intelligente du trading. Il a été conçu pour les traders qui exigent une exécution disciplinée, une protection solide du capital et un contrôle avancé
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilitaires
News trapper EA un expert unique fait pour le trading de news Il a été développé en utilisant des années d'expérience dans le trading en direct {entièrement automatique}  très important Le programme contient des paramètres flexibles pour le trading sur les nouvelles du calendrier économique. Il ne peut pas être vérifié dans le testeur de stratégie. Uniquement du vrai travail. Dans les paramètres du terminal, vous devez ajouter le site d'actualités à la liste des URL autorisées. Cliquez sur Out
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitaires
LIMITED OFFER - JUST FOR 2 DAYS | 50% BLACK FRIDAY DISCOUNT $640 -> $320 Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading
Reward Multiplier MT4
Amir Atif
5 (1)
Utilitaires
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT5 version   here You only open the first order. When your tr
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilitaires
The FFx Hidden Manager panel will help you to manage easily your orders directly on the chart. Below all features described: TP, SL and TrailingStop are hidden Each order has its own lines on chart Drag & Drop any line to change the TP/SL as per your need Option to move automatically the SL line at breakeven when TP #1 is reached Option to choose the TP/SL type (by pips or price) Option to choose the TrailingStop type (by pips, MA, Fractals, PSAR or ATR) Define which order(s) you want to manage
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilitaires
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Utilitaires
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilitaires
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Utilitaires
Copies transactions between MT4 terminals. Possibilities: quick copy start minimum processor load direct and reverse (reverse) copying. copying Take Profit and Stop Loss levels copying deferred and their changes copy transactions one to many copy trades many to one local copy only Attention: The product is designed for copying trades only within a single computer or VPS with access to the desktop. The product will not work on the built-in Virtual Hosting of the terminal. We will help you set up
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
Utilitaires
Elliott Wave Counter est un panneau pour le balisage manuel rapide et convivial des vagues d'Elliott. On peut sélectionner une couleur et un niveau de marques. Il existe également des fonctions pour supprimer le dernier balisage et tout le balisage effectué par l'outil. Le balisage se fait en un clic. Cliquez cinq fois - ayez cinq vagues ! Elliott Wave Counter sera un excellent instrument à la fois pour les débutants et les analystes professionnels des vagues d'Elliott. Guide d'installation et d
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Utilitaires
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilitaires
Unlimited Binary Options Copier Remote is a powerful tool to copy binary options trades remotely between multiple accounts at different locations over internet. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his binary options trades with the others globally on his own rules. One provider can copy trades to unlimited receivers and one receiver can get trade from unlimited providers as well. The provider can set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will no
Telegram Publisher Agent
Omar Alkassar
5 (2)
Utilitaires
Telegram Publisher Agent   est un module complémentaire qui permet aux commerçants d'envoyer des signaux à leurs canaux et groupes Telegram en temps réel. Avec des messages personnalisables, des captures d'écran de graphiques et d'autres fonctionnalités, l'outil aide les traders à partager leurs idées et stratégies de trading avec leurs abonnés. L'outil présente également un beau design avec un commutateur de thème clair et sombre, offrant aux utilisateurs une expérience de trading esthétique et
Dashboard Babon Scalping System
Wang Yu
1 (1)
Utilitaires
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Babon Scalping System Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities for free, LINK . This system basically utilizes TDI, Heiken Ashi Trend, Price Trend on H1 time-frame and TMA on H1&H4 time-frame to generate the trend (big picture). Then the system will zoom in to genera
Pairs Trade
Oleg Pechenezhskiy
Utilitaires
The Pairs Trade indicator is a utility for semi-automatic pair trading. It allows combining the charts of two arbitrary instruments, even if the schedules of their trading sessions are different. It displays a spread chart in the form of a histogram with an overlaying moving average. It calculates the swap that will be charged for the synthetic position (in the deposit currency). It is possible to set a level for automatic opening of a synthetic position on the spread chart (analogous to the 'se
Corporate Report
Pavel Verveyko
5 (1)
Utilitaires
The script displays info about the share's corporate reports and dividends. The data is downloaded from   investing.com : Report date Profit per share (EPS) Revenue Market capitalization Amount of dividends Date of payment of dividends Dividend income The product cannot be tested in the tester (since it is not possible to receive data from the Internet). Before launching:  Add 2   URL   https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFilteredData  and   https://ru.investing.com/di
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Utilitaires
This Stacker EA will: Automatically set Stop loss on a new order Automatically set Take profit on a new order Stack (or open up to 4 additional orders at the same time) when a new order is placed, the SL/TP can be preset individually for each order. Provides a transparent replacement for the standard 1-click trading buttons in MetaTrader 4 (1 click still works and SL/TP will automatically be set as well as Stacking). Automatically calculate lot order size according to preset risk management perc
Currencies Cleaner
Francesco Rubeo
Utilitaires
Currencies Cleaner panel will give you an overview of all the most traded market's currencies in a single click. First of all the panel will refresh all your charts, opening them four times in all timeframes needed. 1 - CURRENCIES It uses a complex algorithm to study the movement of 17 different indicators. It means that the algorithm not only "reads" the actual value of an indicator, but also creates a probability of success using the position of this value on the indicator and the last moveme
Strx Trendline Break and Bounce Trader
Francesco Strappini
Utilitaires
Buy or rent it and request a copy of the Antimartingale EA for free  Trendline based utility, you design your trendlines or horizontal lines, the EA opens trades for you Possibility to trade on break and/or bounce events Indipendent break and bounce settings Configurable market, stop and limit orders T1T2 Logic to lock profits and minimize losses Trailing Stop Loss Max Spread check Notifies you when your trendlines are crossed No strange trendline name or syntax, you decide the color of tr
FXFledgling Exit Tool
Joel Protusada
Utilitaires
FXFledgling Exit Tool is a complete risk management tool that analyzes both the open trades and the direction of the pair of open trades. As long as the suggested entry and lotsizing management presented here is followed strictly, you will have a high chance (but no guarantee) of surviving the trade. What It Does It is used as an exit tool. It helps the trader to manage any manual trade that he transacted. It does the following: Trail Stop Dynamic Stop Loss - a calculated stop-loss that changes
Writing SWAP
Denis Danilov
Utilitaires
This utility records the swap, which allows you to monitor and analyze the changes in the swap. The program writes a file with the swap data for every pair selected in the Market Watch. The data are recorded to a csv file at the specified time, the file is located in <terminal root directory>/MQL4/Files. File format: Date Day Time Currency pair Long-swap Short-swap 16.01.2018 Mon 23:30 EURNOK -34.81 27.14 16.01.2018 Mon 23:30 EURDKK -0.022 -0.032 16.01.2018 Mon 23:30 EURGBP -2.38 0.15 To start r
Crypto Market Pro
Daniil Kurmyshev
5 (1)
Utilitaires
New opportunities for analyzing cryptocurrency in the usual MetaTrader 4. For example : We select the symbol of the cryptocurrency and attach any indicators, Expert Advisors or scripts. Startup Mode View cryptocurrency; Data collection. Capabilities Work as with a standard currency chart; Automatic update of open charts; Selection of individual cryptocurrency for updating; Selection of individual timeframes for updating; Work on the desired timeframes; Open charts do not affect the work of Cry
Telegram Notify
Kin Hang Tan
1 (1)
Utilitaires
Notify Telegram is a utility that bridge your MetaTrader4 trading activities to your Telegram chat/channel. It will help you to monitor your MetaTrader4 actions such as placing trade, modifying order's TP/SL, closing trades etc and send a notification message to your dedicated Telegram chat/channel. It does not execute any trade on your MetaTrader4 account. It can be useful for monitoring EA performance or providing signal to your Telegram channel/group subscribed. Parameters Token ="" - enter
Easy Strategy Builder
Gheis Mohammadi
5 (3)
Utilitaires
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Plus de l'auteur
Phantom
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a fully automated multi-currency Expert Advisor. Does not use Martingale and grid trading. Uses stop loss to protect funds. It trades pending orders at acceptable time. Unengaged pending orders are deleted after the EA stops trading. Сделки совершаются по рынку (Market Execution) — Market Execution is applied — take profit and stop loss are placed after the order is executed and modified by the EA's settings. The EA is meant for trading EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZD
Serpent
Volodymyr Hrybachov
Experts
The strategy is based on the MACD and Moving Average indicators. It buys when the fast MA is above the slow MA and the MACD histogram is above the signal line. It sells when the fast MA is below the slow MA and the MACD histogram is below the signal line. Designed for 4 and 5-digit quotes, use it on a VPS hosting. Launching the EA It is recommended to launch the EA on several adjacent currency pairs with the same magical numbers. For example: GBP USD , EUR USD , AUD USD , NZD USD ; or USD CAD, U
Orders Movement
Volodymyr Hrybachov
Experts
This scalping Expert Advisor does not use any indicators. Martingale is not used as well. The product displays a channel, two lines from Ask and Bid. If the channel is touched or broken by the price, the timer is enabled. Upon its expiration, the channel is modified based on new prices. Pending BuyStop and SellStop orders are placed at the specified distance from the channel levels, pending orders are modified following the channel. As soon as a pending order becomes a market one, an opposite or
Gryphon
Volodymyr Hrybachov
Experts
The strategy is based on entries according to the Fibonacci levels and the Stochastic indicator. Buys when the Stochastic indicator line is above the specified level and the price is above or equal to the opening level of Fibonacci. Sells at the opposite conditions, when the indicator line and price are located below the specified levels. Designed for 4 and 5-digit quotes, use it on a VPS hosting. Launching the EA It is recommended to launch the EA on several adjacent currency pairs with the sam
Alligator Pro
Volodymyr Hrybachov
Experts
The strategy is based on Bill Williams' indicators and my universal template. It uses Alligator, Fractals, AO and AC indicators. Buy entries: the Alligator mouth points upwards, AO and AC are in a green zone, the price is higher or equal to the last "upper" fractal. The product is designed for 4 and 5-digit quotes and should be launched on a VPS server. Expert Advisor Installation It is recommended to launch the EA on several adjacent currency pairs with the same magical numbers. For example: GB
Forex Bot
Volodymyr Hrybachov
Experts
The Expert Advisor does not use any indicators. It has a virtual trailing stop function and designed for 4-5-digit quotes. The EA opens deals in Market Execution mode. Take Profit and Stop Loss are placed after order execution and modified in accordance with the EA settings. Parameters TimeFrame – timeframe for defining the largest bar's Close price within n time period; StartBar – bar, from which the search for the largest bar starts; FinishBar – bar, at which the search for the largest bar is
Super Martingale
Volodymyr Hrybachov
1 (1)
Experts
This Expert Advisor uses martingale and order grid. An initial deal is opened when the price touches or breaks a price channel. The price channel is modified by timer in seconds. The following deals are opened by specified parameters. The EA flexibly configures step and volume, multiplier factor, amount of market orders to start increasing a step or a volume to open new orders. The EA has been adapted for 4-5-digit quotes. The EA is recommended for use on EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF,
Champion PRO
Volodymyr Hrybachov
Experts
A multifunctional trading robot for MetaTrader 4. The EA's basic strategy applies the range of price deviation from the average high/low values for a specified period. It has a minimum of configurable parameters, but has great functionality - the Expert Advisor can be configured for any trading style, which makes it not just a trading robot but a multi-functional flexible constructor. The EA applies order levels, stop loss, take profit and trailing stop levels invisible for brokers. The entire t
DarkForest
Volodymyr Hrybachov
3 (2)
Experts
The strategy is based on the price channel breakout. VPS is required for flawless operation, the recommended minimum deposit is 1000 units of the base currency. The EA is to be used on M5-H1 of highly liquid currency pairs with a small spread/commission (for example, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP and EURCHF). Features The EA features a predictive algorithm based on price patterns, as well as stop loss and take profit levels; Customizable pyramiding, hedgi
Front Running
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is an automated Forex Expert Advisor. The strategy is based on the assumption that the market bounces in the opposite direction several times before the big bids are satisfied. It has a built-in algorithm for predicting the price movement, which allows the EA to make decisions on opening averaging orders or increasing positions. It works using pending (Stop, Limit) or market orders depending on the parameters specified. To diversify the risks, the EA works with short and long positions simu
WooHoo
Volodymyr Hrybachov
Experts
The entry signals are based on steady price movement for a certain distance within a specified time interval. VSP is required for flawless operation, the recommended minimum deposit is 1000 units of the base currency. The EA is to be used on highly liquid currency pairs with a small spread/commission (for example, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP and EURCHF). Features Customizable pyramiding, hedging and order grid functions; Position tracking can be one of
Candle Closing
Volodymyr Hrybachov
2 (1)
Experts
Strategy: based on candle closure, entry in the movement direction. Features The template features an adaptive forecast algorithm based on history data of price action; It has multiple filters for opening new orders; Compatible with any trading strategy, both manual or automatic (Expert Advisors); It has the maximum possible and compatible functionality: adaptive order grid, locking, averaging, rebuying. Expert Advisor Installation The quotes history must be predownloaded for all currency pairs
Joker System
Volodymyr Hrybachov
4.2 (5)
Experts
This multicurrency Expert Advisor uses an advanced adaptive trading strategy based on a position averaging. Stop loss can be calculated in currency or by drawdown in % of the balance. I recommend that you withdraw your profit regularly! The product is designed for 4 and 5-digit quotes. VPS server is recommended. Timeframes: M30-H4. Recommended minimum deposit – 1 000 units of the base currency. Setup The EA is launched on several low spread symbols simultaneously (for example, EURUSD, GBPUSD, AU
MA Channel Pro
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is an automated Forex Expert Advisor. The trading system is based on the breakout of channel of the Moving Averages and my adaptive template. It uses a completely different approach to trading. The EA template is developed so that the signals are not followed literally, instead they provide a reason to a certain action since the signal may turn out to be false, while the price may go in the opposite direction. Depending on the basic settings, the EA may use pending (Stop and Limit) or marke
Trade System
Volodymyr Hrybachov
1 (1)
Experts
This is an adaptive grid Expert Advisor that applies Fractals and Fibo levels and is based on the price behavior. An Average weighted stop loss can be used to limit losses. Average volatility, speed and direction are also applied by the strategy. The Expert Advisor is designed for maximum effective real trading in today's market conditions. It does not require special conditions, does not depend on the trading account type, the broker, or the financial instrument. It works well with small and la
News Auto Trading
Volodymyr Hrybachov
3 (2)
Experts
This is a news Expert Advisor trading by the economic calendar. It features the following working modes: Manual – trader sets the news time on its own Automatic – the EA takes the news release time and its importance from the news website Several modes of customizable parameters allow the EA to conveniently adjust the EA to your trading strategy. The trading robot automatically determines the time zone, the news importance, the currency affected by the news release, displaying the news on a char
Not One Step Back
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a non-indicator Expert Advisor based on steady (no roll-backs) price movement. When the price moves a defined distance without changing a direction, one point goes to bulls or bears depending on the price movement direction. When a predefined amount of points is reached, a position is opened. The Expert Advisor uses average weighted stop loss, take profit, breakeven and trailing stop levels. Parameters PriceMove – amount of points to be passed by the price without changing direction; Win
Butterfly Platinum
Volodymyr Hrybachov
1 (2)
Experts
This Expert Advisor is designed for effective investment management and medium-term trading. Unlike the usual version of Butterfly , it starts working when the minimum required number of High/Low bars are within the specified price range. The strategy is based on the assumption that the market bounces in the opposite direction several times before the big bids are satisfied. Do not use martingale, grid and other high-risk trading strategies similar to overstaying drawdown by keeping unprofitable
Snop
Volodymyr Hrybachov
Experts
The Expert Advisor strategy is based on the moving average channel breakthrough. VSP is required for flawless operation, the recommended minimum deposit is 1000 units of the base currency. The EA is to be used on M5-H1 of highly liquid currency pairs with a small spread/commission (for example, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP and EURCHF). Features The EA features a predictive algorithm based on price patterns, as well as stop loss and take profit levels; Cu
Super Trader EA
Volodymyr Hrybachov
Experts
Fully automated adviser using an advanced grid algorithm and a function to protect against increased volatility during news releases. The Advisor looks for anticipated levels of reversal / continuation in a narrow price range (the proposed new level of support / resistance) based on previous movements. Applies invisible for the broker dynamic levels of setting new orders, stop-loss, take-profit and trailing stop. If you set MagicNumber = 0, then the expert can be used in semi-automatic trading.
Insider Trading
Volodymyr Hrybachov
Experts
Arbitrage-news trading EA. Works at a user-defined deviation from the price during the news release (optional). The trade is opened when the fast broker gets ahead of the slow one by the specified amount of points. The trades are opened by the direction of the fast broker price movement, works both during the news release and without the news filter. The news filter automatically determines the time zone and the currency the news is released on. To enable the news filter you need to do the follo
Joker System Stable
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Experts
New version of the semi-scalper multicurrency Expert Advisor that uses an advanced adaptive trading strategy based on a position averaging. It uses a completely different strategy for market entries. The new version features a new function – total trailing stop of the opened positions by equity in the deposit currency or as a percentage of profit. A virtual trailing stop can be applied to the first opened trade. A stop loss can be used to protect the capital. The product is designed for 4 and 5-
Invest System
Volodymyr Hrybachov
Experts
This scalper Expert Advisor uses instant execution pending orders. No grid and martingale. Each trade is protected by a tight stop loss. It is designed for 4-5-digit quotes. The EA is recommended for use on EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP, and EURCHF. VPS is required for flawless operation, minimum deposit is 100 units of the base currency. Timeframe – from M15 to H4. Optimization tip! Only several parameters should be optimized for the period of the last f
Mower
Volodymyr Hrybachov
Experts
The strategy is based on my own template, it utilizes the Stochastic indicator. It buys when the lines are below a predetermined level, and the signal line crosses the main one upwards; it sells when the lines are above a predetermined level and the signal line crosses the main downwards. The EA has been adapted for four- and five-digit quotes. VPS server is recommended. Before launching the EA on a real trading account, I recommend checking its parameters in the strategy tester using 99.90% qua
Grid and MA
Volodymyr Hrybachov
5 (3)
Experts
This is a grid Expert Advisor. It features several trading strategies based on Moving Average. It works on minute bar Open prices. Virtual trailing stop, stop loss and take profit can be set in pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The order grid is adaptive and is made of market orders. If the price ha
Unicorn
Volodymyr Hrybachov
Experts
The strategy is based on working with the channel built by weighted average OHC and OLC prices. Entries are performed automatically both for a breakthrough and a roll-back. The EA works by a new bar open prices, so that test/optimization results are as close to real trading as possible. It applies dynamic levels for setting new orders, stop loss, take profit and trailing stop invisible for a broker. Their values can be calculated in pips, money, % of the balance or by volatility (ATR). The EA i
Start of Movement
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is an automated Forex Expert Advisor. The system is based on trading in possible flat emergence zones. The EA has a built-in price movement predicting algorithm, which enables the EA to make a decision to open averaging orders or to scale an open position. Depending on parameters, it works with pending (Stop, Limit) or market orders. To diversify risks, the Expert Advisor works simultaneously with short and long positions. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional
BadaBOOM PRO
Volodymyr Hrybachov
3 (2)
Experts
This multi-currency EA uses an adaptive grid strategy. It is designed for maximum effective real trading in today's market conditions. This trading robot analyzes the price action, price speed and direction. It does not require special conditions, does not depend on the trading account type, the broker, or the financial instrument. The function - total trailing stop of open position by equity in the deposit currency, points or as a percentage of profit allows to favorably close the order basket.
Butterfly Strong
Volodymyr Hrybachov
Experts
This Expert Advisor is designed for effective investment management and medium-term trading. Unlike the Butterfly Platinum version, it uses the Martingale system. If the previous trade was closed at a loss, the next lot will be equal to the last lot multiplied by MultiplierLots. Every trade is protected by stop loss. Only one market order can be opened at a time. It works using pending (Stop, Limit) or market orders depending on the parameters specified. The trailing stop levels can be set in pi
Bands and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
The Strategy is based on the Bollinger Bands and MACD indicators, and the location of the last closed bar. Features The template features an adaptive forecast algorithm based on history data of price action; It has multiple filters for opening new orders; Compatible with any trading strategy, both manual or automatic (Expert Advisors); It has the maximum possible and compatible functionality: adaptive order grid, locking, averaging, rebuying. Expert Advisor Installation The quotes history must
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis