Cloner for MT4

该工具旨在克隆你交易账户上的交易--程序用你的参数开立一个额外的交易。它能够增加或减少手数，增加一个手数，改变止损和止盈参数，该程序被设计为在 "Windows PC "和 "Windows VPS "上工作。

 Buy a cloner and get the second version for free


参数。
CLONE_POSITIONS - 要克隆哪些订单。
MAGIC_NUMBER - 神奇的数字。
DONT_REPEAT_TRADE - 如果为真，交易在手动平仓后不会被重复。
REVERSE_COPY - 反向复制，例如打开SELL而不是BUY。
LOT_MULTIPLIER - 来自PROVIDER账户的数量复制率；如果=0，则以FIXED_LOT中指定的批次进行复制。
PLUS_LOT, MINUS_LOT - 加号和减号地段。
MAXIMUM_LOT - 最大的手数。
FIXED_LOT - 固定地段。
SYNCHRONIZE_STOPS - 如果为真，关闭的订单、TP和SL水平将与PROVIDER账户同步。
STOPLOSS, TAKEPROFIT - 如果SYNCHRONIZE_STOPS = false，设置自己的TP和SL水平。

Video Cloner for MT4
