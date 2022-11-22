Cloner for MT4
이 유틸리티는 귀하의 거래 계정에서 거래를 복제하도록 설계되었습니다. 프로그램은 귀하의 매개 변수로 추가 거래를 엽니다. 로트를 늘리거나 줄이고, 많이 추가하고, 손절매를 변경하고, 이익을 얻을 수 있는 기능이 있습니다.이 프로그램은 "Windows PC" 및 "Windows VPS"에서 작동하도록 설계되었습니다.
Buy a cloner and get the second version for free
옵션:
CLONE_POSITIONS - 복제 명령;
MAGIC_NUMBER - 매직 넘버;
DONT_REPEAT_TRADE - true인 경우 수동 마감 후 거래가 반복되지 않습니다.
REVERSE_COPY - 역방향 복사, 예를 들어 BUY 대신 SELL을 엽니다.
LOT_MULTIPLIER - PROVIDER 계정에서 복사하는 볼륨 계수(=0인 경우 FIXED_LOT에 지정된 로트로 복사);
PLUS_LOT, MINUS_LOT - 플러스 및 마이너스 로트;
MAXIMUM_LOT - 최대 로트
FIXED_LOT - 고정 로트;
SYNCHRONIZE_STOPS - 참이면 마감 주문, TP 및 SL 수준이 PROVIDER 계정과 동기화됩니다.
STOPLOSS, TAKEPROFIT - SYNCHRONIZE_STOPS = false인 경우 사용자 지정 TP 및 SL 수준을 설정합니다.