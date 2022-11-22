Cloner for MT4
- ユーティリティ
- Volodymyr Hrybachov
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 12 12月 2022
- アクティベーション: 10
このユーティリティは、取引口座の取引を複製するために設計されています。プログラムは、あなたのパラメータで追加の取引を開きます。ロットの増減、ロットの追加、ストップロスやテイクプロフィットのパラメーター変更などの機能を備えています、プログラムは「Windows PC」と「Windows VPS」で動作するように設計されています。
Buy a cloner and get the second version for free
パラメータ
CLONE_POSITIONS - 複製するオーダーを指定します。
MAGIC_NUMBER - マジックナンバー．
DONT_REPEAT_TRADE - trueの場合、手動で決済した後、取引は繰り返されません。
REVERSE_COPY - 逆コピー。例えば、BUY の代わりに SELL をオープンします。
LOT_MULTIPLIER - PROVIDERアカウントからの数量コピー率で、=0の場合はFIXED_LOTで指定したロットでコピーします。
PLUS_LOT, MINUS_LOT - プラスとマイナスのロット。
MAXIMUM_LOT - 最大ロット。
FIXED_LOT - 固定ロット。
SYNCHRONIZE_STOPS - trueの場合、注文の終了、TPおよびSLレベルは、PROVIDERアカウントと同期されます。
STOPLOSS, TAKEPROFIT - SYNCHRONIZE_STOPS = falseの場合、TPとSLのレベルを設定します。