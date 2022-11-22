このユーティリティは、取引口座の取引を複製するために設計されています。プログラムは、あなたのパラメータで追加の取引を開きます。ロットの増減、ロットの追加、ストップロスやテイクプロフィットのパラメーター変更などの機能を備えています、プログラムは「Windows PC」と「Windows VPS」で動作するように設計されています。

パラメータ

CLONE_POSITIONS - 複製するオーダーを指定します。

MAGIC_NUMBER - マジックナンバー．

DONT_REPEAT_TRADE - trueの場合、手動で決済した後、取引は繰り返されません。

REVERSE_COPY - 逆コピー。例えば、BUY の代わりに SELL をオープンします。

LOT_MULTIPLIER - PROVIDERアカウントからの数量コピー率で、=0の場合はFIXED_LOTで指定したロットでコピーします。

PLUS_LOT, MINUS_LOT - プラスとマイナスのロット。

MAXIMUM_LOT - 最大ロット。

FIXED_LOT - 固定ロット。

SYNCHRONIZE_STOPS - trueの場合、注文の終了、TPおよびSLレベルは、PROVIDERアカウントと同期されます。

STOPLOSS, TAKEPROFIT - SYNCHRONIZE_STOPS = falseの場合、TPとSLのレベルを設定します。