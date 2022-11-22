Cloner for MT4
- Utilitários
- Volodymyr Hrybachov
- Versão: 1.1
- Atualizado: 12 dezembro 2022
- Ativações: 10
O utilitário foi concebido para clonar transacções na sua conta de negociação - o programa abre uma transacção adicional com os seus parâmetros. Tem a capacidade de aumentar ou diminuir o lote, adicionar muito, alterar os parâmetros de stoploss e takeprofit, O programa é concebido para funcionar em "Windows PC" e "Windows VPS".
Parâmetros:
CLONE_POSITIONS - que ordena a clonagem;
MAGIC_NUMBER - número mágico;
DONT_REPEAT_TRADE - se for verdade, os comércios não se repetirão após o fecho manual;
REVERSE - cópia inversa, por exemplo, para abrir VENDER em vez de COMPRAR ;
LOT_MULTIPLIER - rácio de cópia de volume da conta PROVIDER; se = 0, cópias com o lote especificado em FIXED_LOT ;
PLUS_LOT, MINUS_LOT - lotes mais e menos;
MAXIMUM_LOT - lote máximo;
FIXED_LOT - lote fixo;
SYNCHRONIZE_STOPS - se for verdade, o fecho das encomendas, os níveis TP e SL serão sincronizados com a conta do FORNECEDOR ;
STOPLOSS, TAKEPROFIT - estabelecer níveis próprios de TP e SL se SYNCHRONIZE_STOPS = falso ;