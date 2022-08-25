Order and Risk Management MT4

Otomatik sipariş ve risk yönetimi için yardımcı program. Kârlardan maksimumu almanızı ve kayıplarınızı sınırlandırmanızı sağlar. Tüccarlar için pratik bir tüccar tarafından düzenlendi. Yardımcı programın kullanımı kolaydır, bir tüccar tarafından manuel olarak veya danışmanların yardımıyla açılan herhangi bir piyasa emriyle çalışır. İşlemleri sihirli sayıya göre filtreleyebilir. Yardımcı program aynı anda herhangi bir sayıda siparişle çalışabilir.













Aşağıdaki işlevlere sahiptir:





1. Zararı durdur ve kârı al seviyelerini ayarlama;





2. Stop seviyelerini takip ederek işlemleri kapatmak;





3. Başabaş seviyelerinin ayarlanması.













Yardımcı program şunları yapabilir:





1. Her siparişle ayrı çalışın (seviyeler her sipariş için ayrı ayrı belirlenir)





2. Tek yönlü sipariş sepeti ile çalışın (seviyeler tüm siparişler için ortak olarak belirlenir, ayrı ALIŞ ve SATIM)





3. Çok yönlü sipariş sepeti ile çalışın (seviyeler tüm siparişler için ortak olarak belirlenir, AL ve SAT birlikte)













Seçenekler:





STOPLOSS - =-1 kullanılmıyorsa, pip cinsinden kaybı durdur;

TAKEPROFIT - -1 ile kullanılmaz, pip olarak kar elde edin;





TRAILING_STOP - =-1 kullanılmazsa, fiyat hareketi için pip sayısı;

TRAILING_STEP - her adımda kârın artacağı pip sayısı;





BREAKEVEN_STOP - =-1 kullanılmazsa, siparişin başabaşa aktarılması için pip sayısı;

BREAKEVEN_STEP - bir emri kapatırken kâr pip sayısı;





SEPET - bir sipariş sepeti veya her sipariş ayrı ayrı;

ÇOK YÖNLÜ - çok yönlü veya tek yönlü siparişler;





MAGIC_NUMBER - sihirli sipariş sayısı, = -1 ise, tüm siparişlerle çalışır;

ORDERS_COMMENT - işlemler hakkında yorum yapın;