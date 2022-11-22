Cloner for MT4

Утилита предназначена для клонирования сделок на вашем торговом счете - программа открывает дополнительную сделку с вашими парамерами. Имеет возможность увеличить или уменьшить лот, добавить лот, изменить параметры стоплосс и тейкпрофит, Программа предназначена для работы на "Windows PC" и "Windows VPS".

 Buy a cloner and get the second version for free


Параметры:

CLONE_POSITIONS  -  какие ордера клонировать;

MAGIC_NUMBER -  магический номер;

DONT_REPEAT_TRADE - если true, то сделки не повторяются после ручного закрытия;

REVERSE_COPY - обратное копирование, например вместо BUY открывать SELL ;

LOT_MULTIPLIER - коэффициент копирования объема с PROVIDER-счета, при = 0, копирует с лотом заданным в FIXED_LOT ;

PLUS_LOT,  MINUS_LOT - плюс и минус лот;

MAXIMUM_LOT - максимальный лот;

FIXED_LOT - фиксированный лот;

SYNCHRONIZE_STOPS - если true, то закрытие ордеров, уровни TP и SL будут синхронизироваться с PROVIDER счетом ;

STOPLOSSTAKEPROFIT - установить собственные уровни TP и SL если SYNCHRONIZE_STOPS  = false ;


Video Cloner for MT4
Рекомендуем также
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Эксперты
H4 GBPUSD Trend Scalper - Трендовый сигнальный скальпер Советник торгует по трендовой стратегии с использованием оригинального встроенного индикатора для открытия и закрытия ордеров. Доступны внешние настройки для ограничения входа в рынок по пятницам и понедельникам. Цель стратегии - максимально выгодно использовать текущий тренд. По результатам тестирования и работы на демо и реальных счетах, наилучшие результаты достигаются при использовании таймфрейма Н4 на паре GBP/USD Работает на МТ4 Build
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Project Infinity
Sergey Yarmish
Эксперты
Советник Infinity является скальпером, сделки совершаются при пробитии уровней сопротивления и поддержки в сторону движения цены. Управление открытыми позициями осуществляется по нескольким сценариям / алгоритмам в зависимости от ситуации на рынке (фиксированный стоп-лосс и тейк-профит, трейлинг-стоп, удержание позиции, в случае индикации тренда и др.). Требования к брокеру Cоветник чувствителен к спреду, проскальзываниям и скорости исполнения сделок. Не рекомендуется использовать советник при
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Эксперты
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Эксперты
!! ПОЖАЛУЙСТА, ОБНОВИТЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ 2.05 ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ БЫСТРОЙ РАБОТЫ!! УМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ HFT ТОЛЬКО ЧТО ПРОШЛО ИСПЫТАНИЕ НА 100К KORTANA FX В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ РЫНКА 29.01.2024 НЕСМОТРЯ НА ТАКУЮ НИЗКУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ РАЗДЕЛ СКРИНШОТОВ, Я ТАМ РАЗМЕСТИЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВАЖНО НЕ УПУСТИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СКИДКУ KORTANA FX %40 ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДО 29.01.2024. Раскройте свой торговый потенциал с помощью Smart Funded HFT EA!   НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В VPS / НЕТ НАСТРОЕК /
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Vizzion
Joel Protusada
Эксперты
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
Exotic Adv
Ivan Simonika
Эксперты
Exotic Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. Возможность настройки агрессивности торговли. Работа отложенными ордерами с трейлингом ордеров. Сов
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Индикаторы
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
DAX H1 3stars
Marek Kupka
Эксперты
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS. Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been back
DAX M30 3Eas
Marek Kupka
Эксперты
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Утилиты
Virtual Collider Manual   – торговый робот-помощник со встроенной панелью для ручной торговли, осуществляющий автоматический вывод открываемой трейдером позиции в профит, используя инновационный адаптивный сеточный алгоритм усреднения и адаптивный пирамидинг. Ноу-хау используемого сеточного алгоритма усреднения и пирамидинга торгового робота   Virtual Collider Manual   базируется на полной автоматической адаптации всех характеристик динамически выстраиваемой сетки и пирамиды ордеров под актуальн
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Эксперты
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Эксперты
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
DracoAI
Hua Manh Hung
Эксперты
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Утилиты
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
SL TP Manager Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Утилиты
• Please test the product in the Strategy Tester before purchasing to understand how it works. • If you face any issues, contact me via private message—I’m always available to help. • After purchase, send me a screenshot of your order to receive a   FREE EA   as a gift. SL-TP Manager Utility for MT4 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility is a powerful, intuitive tool designed for traders who want precise control over their ris
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Эксперты
Super scalper universal — полностью автоматизированный скальперский советник, использует пять индикаторов. Каждая торговая позиция защищается скрытым стоп-приказом, управляемым продвинутым алгоритмом модификации. При поиске подходящих сигналов советник использует интегрированный индикатор в сочетании с трендовым и временным фильтрами, а также фильтром волатильности. Используется динамическое закрытие позиций которое учитывает место открытия ордера и последующее поведение цены. Для фиксации профи
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Утилиты
Unlimited Binary Options Copier Remote это мощный инструмент для удаленного копирования сделок по бинарным опционам между несколькими счетами, расположенными удаленно, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, позволяющее поделиться своими сделками по бинарным опционам с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайд
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Индикаторы
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Индикаторы
Представляем вашему вниманию индикатор "Счётчик закрытия свечи", который станет вашим незаменимым помощником в мире трейдинга. Вот почему знание того, когда свеча закроется, может помочь: Если вы любите торговать, используя свечные паттерны, то вы будете знать, когда свеча будет закрыта. Этот индикатор позволит вам проверить, сформировался ли известный шаблон и есть ли возможность торговли. Индикатор поможет вам подготовиться к открытию рынка и закрытию рынка. Вы можете установить таймер, чтобы
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Индикаторы
Forex Gump - это полностью готовая полуавтоматическая торговая система. В виде стрелок на экран выводятся сигналы для открытия и закрытия сделок. Все, что вам нужно, это следовать указаниям индикатора. Когда индикатор показывает синюю стрелку, Вам нужно открывать ордер на покупку. Когда индикатор показывает красную стрелку, нужно открывать ордер на продажу. Закрываем ордера когда индикатор рисует желтый крестик. Для того, чтобы получить максимально эффективный результат, рекомендуем использовать
DAX H1 5stars
Marek Kupka
Эксперты
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 5 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 5Eas
Marek Kupka
Эксперты
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 5 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Bias Seasonal Pattern Analyzer MT4
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Что такое Bias Finder Bias Finder (with Export) – это продвинутый индикатор, который позволяет выявлять и анализировать статистические рыночные смещения, предоставляя наглядную визуализацию повторяющихся тенденций. Этот инструмент особенно полезен как для дискретных трейдеров, так и для системных, которые хотят интегрировать количественный анализ в свои торговые стратегии. Режимы анализа Индикатор вычисляет и отображает смещение цены по различным временным логикам: Hourly Bias : статистический а
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Индикаторы
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Эксперты
Робот для профессиональных трейдеров HMA Trend работает с набором скользящих средними Халла(Hull Moving Average - HMA).  Параметры советника Use Trade Panel — Использовать визуальную панель для настройки и торговли советника. Lot — Размер лота для входа в рынок. Take Profit(points) — Тейк-профит для открытого ордера. Stop Loss(points) — Стоп-Лосс для открытого ордера. Max Spread(0 - disabled) — Максимально допустимый спред, при котором можно входить в рынок. 0 — отключено. Magic number — Магичес
С этим продуктом покупают
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Утилиты
Averaging Helper - Это некий разруливатель поможет вам усреднить открытые вами ранее убыточные позиции с помощью двух техник: стандартного усреднения хеджирования с последующим открытием позиций по тренду Утилита имеет возможность разрулить сразу несколько позиций открытых в разных направлениях как на бай так и на селл. К примеру вы открыли 1 позицию на селл и вторую на бай, и они обе в минусе, или одна в минусе а одна в плюсе но недостаточном и вы бы хотели усреднить две эти позиции что-бы зак
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Утилиты
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Утилиты
Представляю вашему вниманию мощную утилиту по прогнозированию будущего движения актива основанную на законе вибрации W.D.Ganna. Данная утилита анализирует выбранную модель рынка и выдает коды будущих возможных моделей движение рынка. Если ввести выбранный код в соответствующее окошко вы получите прогноз потенциального возможного движения рынка. Утилита имеет возможность вывода нескольких потенциальных моделей прогноза. Прогноз пока не имеет привязку ко времени и цене и выдает прогноз как есть. Н
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Утилиты
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Trade Manager PRO – Продвинутая система контроля рисков и управления сделками для MT4 Бесплатная версия: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Обзор Crystal Trade Manager PRO (CTM) — это полнофункциональная утилита для MetaTrader 4, предназначенная для профессионального управления рисками, автоматизации сделок и обеспечения строгой торговой дисциплины. Система защищает капитал, контролирует дневную просадку, автоматически устанавливает SL/TP, обеспечивает быстрые команды управле
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Утилиты
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Утилиты
LIMITED OFFER - JUST FOR 2 DAYS | 50% BLACK FRIDAY DISCOUNT $640 -> $320 Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading
Reward Multiplier MT4
Amir Atif
5 (1)
Утилиты
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT5 version   here You only open the first order. When your tr
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Утилиты
Панель FFx Hidden Manager предназначена для управления ордерами прямо на графике. Особенности: Уровни тейк-профит, стоп-лосс и трейлинг-стоп скрыты Для каждого ордера на графике есть отдельная линия Перетащите необходимую линию, чтобы изменить уровни тейк-профит/стоп-лосс Функция автоматического перетаскивания уровня стоп-лосс в безубыток, когда достигнут йровень тейк-профит 1 Возможность выбора типа тейк-профита/стоп-лосса (в пунктах или по цене) Возможность выбора типа трейлинг-стопа (в пунк
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Утилиты
Панель FFx Risk Calculator поможет вам легко рассчитать размер ваших трейдов, стоп-лоссов или риска прямо на графике. Особенности продукта: Параметры для расчета: Risk (риск), Stop Loss (стоп-лосс) или Lot Size (размер лота) Панель показывает, допустимо ли использовать данный размер лота при текущем значении свободной маржи на счете Кнопка для свертывания/развертывания панели Возможность перетащить панель в любое место на графике Применение Выберите параметр для расчета. Расчет будет основан на
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Утилиты
News Trader Pro - это уникальный робот, который позволяет торговать по новостям. Он загружает все новости с нескольких популярных сайтов Forex. Вы можете выбрать любую новость и заранее задать стратегию торговли. News Trader Pro начнет торговать в соответствии с выбранной стратегией автоматически, как только выйдет новость. Выход новости дает возможность заработать, поскольку изменения в цене в этот момент могут быть значительными. С появлением данного инструмента торговать по новостям стало про
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Утилиты
FFx Watcher PRO - панель для отображения на одном графике текущего направления стандартных индикаторов (до 15 одновременно) на нескольких таймфреймах (до 9). Панель работает в двух режимах: 1. Режим Watcher: Мульти-индикаторный Пользователь может выбрать до 15 индикаторов для отображения Пользователь может выбрать до 9 таймфреймов для отображения 2. Watcher mode: Мультивалютный Пользователь может выбрать любое количество символов Пользователь может выбрать до 9 таймфреймов для отображения В это
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Утилиты
Копирует сделки между терминалами МТ4. Возможности: быстрый запуск копирования минимальные нагрузки на процессор прямое и обратное (реверсное) копирование. копирование уровней Take Profit и Stop Loss копирование отложенных и их изменений копирование сделок  один ко многим копирование сделок  многие к одному только локальное копирование Внимание: Продукт предназначен для копирования сделок только внутри одного ПК или VPS с доступом к рабочему столу. На встроенном в терминал виртуальном хостинге п
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
Утилиты
Elliott Wave Counter — это панель для быстрой и удобной ручной разметки волн Эллиотта. Можно выбрать цвет и уровень оценок. Также есть функции для удаления последней разметки и всей разметки, сделанной инструментом. Разметка производится в один клик. Нажмите пять раз - будет пять волн! Счетчик волн Эллиотта станет отличным инструментом как для начинающих, так и для профессиональных аналитиков волн Эллиотта. Руководство по установке и вводу волнового счетчика Эллиотта если ты хочешь получить    
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Утилиты
Если вы хотите рисовать линии Поддержки и Сопротивления, просматривать: дневные уровни открытия рынка, классические уровни разворота, уровни разворота Фибоначчи, трендовые линии, уровни Фибоначчи, время до закрытия свечи, а также текущий спред. Если вы хотите выставлять ваши ордера с точным лотом, который отвечает вашему желаемому риску стоп-лосса. Если вы хотите делать все это и много другое всего одним кликом, тогда это идеальный инструмент для вас. Этот инструмент позволит вам чувствовать себ
Telegram Publisher Agent
Omar Alkassar
5 (2)
Утилиты
Telegram Publisher Agent   — это надстройка, которая позволяет трейдерам отправлять сигналы в свои каналы и группы Telegram в режиме реального времени. С помощью настраиваемых сообщений, снимков экрана и других функций этот инструмент помогает трейдерам делиться своими торговыми идеями и стратегиями со своими подписчиками. Инструмент также имеет красивый дизайн с переключением светлой и темной темы, предоставляя пользователям эстетичный и функциональный торговый опыт. Telegram Publisher Agent б
Dashboard Babon Scalping System
Wang Yu
1 (1)
Утилиты
提供专业的EA编程服务，推出特色仪表盘EA编程，将您的交易策略自动化，可视化，一个图表管理多个交易货币对，详情查看: http://www.ex4gzs.com   Providing quick Developments and Conversion of MT4/MT5 EAs, Indicators, Scripts, and Tools. If you are looking for an Dashboard EA to turn your trading strategy into auto trading algo and to manage multi trades in one chart with visualizing tool, come and visit http://www.ex4gzs.com/en for more details. 如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feat
Pairs Trade
Oleg Pechenezhskiy
Утилиты
Индикатор PairsTrade предназначен для полуавтоматической парной торговли. Позволяет совмещать графики двух произвольных инструментов, даже если расписания их торговых сессий различаются. Отображает график спреда в виде гистограммы с наложенной на нее скользящей средней. Рассчитывает своп, который будет начисляться на синтетическую позицию (в валюте депозита). На графике спреда можно установить уровень автоматического открытия синтетической позиции (аналог отложенного ордера "sell limit"). Торгов
Corporate Report
Pavel Verveyko
5 (1)
Утилиты
Программа (скрипт) выводит на монитор информацию о корпоративных отчетах и дивидендах акций; информация скачивается с сайта   investing.com: Дата отчета Прибыль на акцию (EPS) Доход (Revenue) Рыночная капитализация Размер дивидендов Дата выплаты дивидендов Дивидендный доход Продукт нельзя протестировать в тестере   (так как там нет возможности получать информацию из интернета). Перед использованием :   н еобходимо добавить   2   URL  https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalenda
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Утилиты
Советник Stacker: Автоматически устанавливает стоп-лосс для нового ордера Автоматически устанавливает тейк-профит для нового ордера Устанавливает группы (то есть открывает до 4 дополнительных) ордеров при открытии нового ордера, SL/TP можно задать отдельно для каждого ордера. Предоставляет прозрачную замену стандартных кнопок "торговли в 1 клик" в MetaTrader 4 (эти кнопки по-прежнему работают, SL/TP также будут устанавливаться автоматически, как и дополнительные ордера). Автоматически рассчитыва
Currencies Cleaner
Francesco Rubeo
Утилиты
Панель Currencies Cleaner предоставляет обзор всех наиболее активно торгуемых валют на рынке одним кликом. В первую очередь панель обновляет все графики, открывая их четыре раза на всех необходимых таймфреймах. 1 - CURRENCIES Движения 17 различных индикаторов анализируются при помощи комплексного алгоритма. Это означает, что алгоритм не только "считывает" фактические значения индикаторов, но также создает вероятность успеха при использовании положения этого значения на индикаторе и последнего д
Strx Trendline Break and Bounce Trader
Francesco Strappini
Утилиты
Эта программа основана на работе с трендовыми линиями. Вы строите на графике трендовые или горизонтальные линии, а советник открывает по ним сделки. Возможность торговли по пробою линии и/или отскоку от нее; Отдельный настройки для стратегий пробоя и отскока; Настраиваемые рыночные, лимитные и стоп-ордера; Логика T1T2 для фиксации прибыли и минимизации убытков; Трейлинг-стоп; Проверка максимального спреда; Оповещение о пересечении линий; Не надо указывать непонятные названия линий, вы просто нас
FXFledgling Exit Tool
Joel Protusada
Утилиты
FXFledgling Exit Tool — это полноценный инструмент управления рисками, который анализирует как открытые сделки, так и направление движения пары, по которой открыта сделка. При строгом соблюдении предлагаемых правил управления входами и размером лота у вас будет высокая вероятность (но не гарантия) получения положительного результата. Принцип работы Утилита используется для выхода из сделок. Помогает трейдерам управлять сделками, открытыми вручную. Функции: Трейлинг-стоп Динамический стоп-лосс,
Writing SWAP
Denis Danilov
Утилиты
Данная утилита фиксирует своп, что позволяет проводить контроль, анализ изменения своп. Программа записывает в файл данные о своп для каждой пары находящихся в момент записи в “обзоре рынка”. Запись происходит в указанное время в файл формата csv, файл находится в <корневой каталог терминала>/MQL4/Files. Запись ведется в формате: Date Day Time Currency pair Long-swap Short-swap 16.01.2018 Mon 23:30 EURNOK -34.81 27.14 16.01.2018 Mon 23:30 EURDKK -0.022 -0.032 16.01.2018 Mon 23:30 EURGBP -2.38 0.
Crypto Market Pro
Daniil Kurmyshev
5 (1)
Утилиты
Новые возможности для анализа криптовалют в привычном МetaТrader 4. Например: Выбираем символ криптовалюты и прикрепляем любые индикаторы, советники или скрипты (ниже представлена подробная инструкция). Режим запуска Просмотр криптовалют; Сбор данных. Возможности Работайте как со стандартным графиком; Автоматическое обновление открытых графиков; Выбор отдельных криптовалют для обновления; Выбор отдельных таймфреймов для обновления; Работайте на желаемом таймфрейме; Открытые графики никак не вл
Telegram Notify
Kin Hang Tan
1 (1)
Утилиты
Утилита Notify Telegram позволяет подключить ваш терминал MetaTrader 4 к чату/каналу в Telegram. Это позволит вам отслеживать события на вашем счете, например, открытие сделок, изменение стоп-уровней и т.д., благодаря присылаемым утилитой уведомлениям. Утилита не совершает сделок на вашем счете, а лишь отслеживает активность советников и ваши собственные действия. Параметры Token ="" - авторизационный токен (API token) вашего бота ChatID =0 - ваш Chat или Channel ID AlertOnTelegram =true - алер
Easy Strategy Builder
Gheis Mohammadi
5 (3)
Утилиты
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Другие продукты этого автора
Telegram Broadcast DEMO MT5
Volodymyr Hrybachov
Утилиты
Утилита TELEGRAM BROADCAST помогает моментально публиковать Вашу торговлю в Телеграм-канал. Если Вы давно хотели создать свой Телеграм-канал с ФОРЕКС сигналами, то это то, что Вам нужно.  ВНИМАНИЕ. Это ДЕМО версия, она имеет ограничения - отправка сообщений не чаще чем 1 раз в 300 секунд  ПЛАТНАЯ версия:  https://www.mql5.com/en/market/product/46865 https://t.me/moneystrategy_mql TELEGRAM BROADCAST может отправлять сообщения: Открытие и закрытие сделок; Выставление и удаление отложенных орд
FREE
Copier MT5 DEMO
Volodymyr Hrybachov
Утилиты
Это ДЕМО версия копировщика с ограничением - копирует только BUY ордера.  Платная версия:  https://www.mql5.com/en/market/product/45792 Copier MT5  - это самый быстрый и надежный копировщик сделок между несколькими счетами MetaTrader 4 (МТ4) и MetaTrader 5 (МТ5) установленными на одном компьютере или VPS сервере. Сделки копируются со счета MASTER на счет SLAVE, копирование происходит за счет обмена информации через текстовый файл со скоростью менее 0.5 сек., параметр настраивается. Копировщик с
FREE
Telegram Trade Copier MT5 DEMO
Volodymyr Hrybachov
Утилиты
Копировщик сделок через   Telegram     канал.  Поможет моментально публиковать Вашу торговлю в   Телеграм   канал или копировать сделки из   Telegram     канала. Утилита может работать в двух направлениях на примем сигналов в МТ5 и передачу сигналов в   Телеграм . Телеграм-чат для вопросов и обсуждения: https://t.me/forex4up_chat Больше никаких пропущенных сделок  Нет больше паники Управление капиталом Простота использования ПЛАТНАЯ версия: https://www.mql5.com/ru/market/product/56143 Вы може
FREE
Phantom
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Полностью автоматизированный мультивалютный советник. Не применяет мартингейл, сеточную торговлю. Для защиты средств используется стоп-лосс. Работает отложенными ордерами в разрешенное для торговли время, по окончании времени работы советника незадействованные отложенные ордера удаляются. Сделки совершаются по рынку (Market Execution) — тейк-профит и стоп-лосс выставляются уже после исполнения ордера, модифицируются по установленным в советнике настройкам. Советник предназначенный для торговли п
Serpent
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Стратегия основана на индикаторах MACD и Moving Average. Покупает когда быстрая MA выше медленной и гистограмма MACD находится выше сигнальной линии. Продает когда быстрая MA ниже медленной и гистограмма MACD находится ниже сигнальной линии. Адаптирован для 4-, 5-значных котировок, использовать на VPS-сервере. Установка эксперта Советник рекомендуется устанавливать одновременно на несколько валютных пар союзников, с одинаковым магическим номером. К примеру: GBP USD , EUR USD , AUD USD , NZD USD
Orders Movement
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Безындикаторный скальперский советник. Не используется мартингейл. На ценовом графике строится канал, две линии от Ask и Bid. При касании или пересечении канала ценой запускается таймер, по истечении которого канал модифицируется по новым ценам. Отложенные ордера BuyStop и SellStop устанавливаются от уровней канала на заданном в советнике расстоянии, отложенные ордера модифицируются вслед за каналом. Когда отложенный ордер станет рыночным, противоположный ордер удалится. Новые рыночные ордера от
Gryphon
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Стратегия основана на входах по уровням Фибоначчи и индикаторе Stochastic. Покупает когда линии индикатора Stochastic находятся выше заданного уровня и цена находится выше или равна уровню открытия по Фибоначчи. Продает наоборот, когда линии индикатора и цена находится ниже заданных уровней. Адаптирован для 4-, 5-значных котировок, использовать на VPS-сервере. Установка эксперта Советник рекомендуется устанавливать одновременно на несколько валютных пар союзников, с одинаковым магическим номером
Alligator Pro
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Стратегия основана на индикаторах Билла Вильямса и построена на моем универсальном шаблоне. Используются индикаторы Alligator, Fractals, AO и AC. Входы на покупку: «пасть» Аллигатора раскрыта вверх, AO и AC находятся в зеленой зоне, цена выше или равна последнему «верхнему» фракталу. Адаптирован для 4-, 5-значных котировок, использовать на VPS-сервере. Установка советника Советник рекомендуется устанавливать одновременно на несколько валютных пар союзников, с одинаковым магическим номером. К при
Forex Bot
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Эксперт без применения пользовательских индикаторов. Оснащен виртуальным трейлинг-стопом. Адаптирован для 4-5-значных котировок. Сделки совершаются по рынку (Market Execution) — тейк-профит и стоп-лосс выставляются уже после исполнения ордера, модифицируются по установленным в советнике настройкам. Параметры TimeFrame – таймфрейм для определения цены закрытия наибольшего бара за n отрезок времени; StartBar – с какого бара начинать поиск наибольшего бара; FinishBar – на каком баре заканчивать пои
Super Martingale
Volodymyr Hrybachov
1 (1)
Эксперты
Советник с использованием системы Мартингейла и сетки ордеров. Первоначальная сделка открывается, когда цена касается или пробивает ценовой канал, ценовой канал модифицируется по таймеру в секундах. Следующие сделки открываются по заданным параметрам. В эксперте гибко настраивается шаг и объем, коэффициент умножения, количество рыночных ордеров для начала увеличения шага или объема для открытия новых ордеров. Адаптирован для 4-5-значных котировок. Рекомендуется использовать советник на EURUSD, G
Champion PRO
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Многофункциональный торговый робот для MetaTrader 4. В базовой стратегии советника используется диапазон отклонения цены от средних значений high/low за заданный период. Имеет минимум настраиваемых параметров, но при этом имеет большой функционал - советник может быть настроен под любой стиль торговли, что делает его не просто торговым роботом а многофункциональным гибким конструктором. Применяет невидимые для брокера уровни установки ордеров, стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа. Весь проц
DarkForest
Volodymyr Hrybachov
3 (2)
Эксперты
Суть стратегии заключается в пробое ценового канала. Для бесперебойной работы необходим VPS-сервер, рекомендованный минимальный депозит - 1000 единиц базовой валюты. Советник следует использовать на таймфреймах M5-H1 и высоколиквидных валютных парах с маленьким спредом/комиссией (к примеру, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP, EURCHF). Особенности Обладает прогнозирующим алгоритмом, основанном на ценовых моделях, уровнях стоп-лосса и тейк-профита; Имеет настраи
Front Running
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Автоматизированный форекс-советник. Стратегия рассчитана на то, что прежде чем большие заявки будут удовлетворены, рынок несколько раз отскочит в обратном направлении. Имеет встроенный алгоритм прогнозирования движения цены, благодаря которому советник сам принимает решение открывать ордера на усреднение или на доливку позиций. В зависимости от заданных параметров работает отложенными (Stop, Limit) или рыночными ордерами. Для диверсификации рисков советник работает одновременно с короткими и дли
WooHoo
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Сигналы для входов основаны на безоткатном движении цены на определенное расстояние за отведенный промежуток времени. Для бесперебойной работы необходим VPS-сервер, рекомендованный минимальный депозит - 1000 единиц базовой валюты. Советник следует использовать на высоколиквидных валютных парах с маленьким спредом/комиссией (к примеру, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP, EURCHF). Особенности Имеет настраиваемые функции пирамидинга, хеджинга и сетки ордеров; Соп
Candle Closing
Volodymyr Hrybachov
2 (1)
Эксперты
Стратегия: основана на закрытии свечи, вход по направлению движения. Особенности Шаблон обладает адаптивным прогнозирующим алгоритмом основанном на исторических данных ценовых движений; Имеет несколько фильтров для открытия новых ордеров; Совместим с любой торговой стратегией, ручной или автоматической (советники); Имеет максимально возможный и совместимый функционал: адаптивная сетка ордеров, локирование, усреднение, докупка. Установка советника Котировки должны быть подкачаны на всех валютных
Joker System
Volodymyr Hrybachov
4.75 (4)
Эксперты
Мультивалютный эксперт использует развитую адаптивную торговую стратегию, основанную на усреднении позиций. Для защиты средств может использоваться стоп-лосс по средствам в валюте депозита или по просадке в % от баланса. Я рекомендую взять за правило регулярно снимать полученную прибыль! Адаптирован для 4-, 5-значных котировок. Для работы рекомендую использовать его на VPS-сервере. Таймфреймы – M30-H4. Рекомендованный минимальный депозит – 1 000 единиц базовой валюты. Установка Советник устанавл
MA Channel Pro
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Автоматизированный форекс-советник. Торговая система основана на пробое канала скользящих средних и построена на базе моего адаптивного шаблона. Используется совершенно иной подход к торговле. Шаблон советника устроен так, что сигналы не воспринимаются буквально, а дают лишь только повод к определенному действию, так как сам сигнал может оказаться ложным - а цена пойти в обратном направлении. В зависимости от основных настроек советник может работать отложенными (Stop, Limit) или рыночными ордер
Trade System
Volodymyr Hrybachov
1 (1)
Эксперты
Адаптивный сеточный советник, основанный на анализе поведения цены с применением фракталов и уровней Фибоначчи. Для ограничения убытков может применяться средневзвешенный стоп-лосс. В торговой стратегии используются средняя волатильность, скорость и ее направление. Эксперт разработан для реальной, максимально эффективной торговли по сегодняшним рыночным условиям. Не требует особых условий для своей работы, не зависит от типа торгового счета, брокера или финансового инструмента. Работает как с ма
News Auto Trading
Volodymyr Hrybachov
3 (2)
Эксперты
Новостной советник для торговли по экономическому календарю. Имеет несколько режимов работы: "Ручной" – трейдер сам задает время новости "Автоматический" – советник берет время выхода новости, ее важность с новостного сайта Несколько режимов настраиваемых параметров позволяют гибко настраивать эксперт под требования трейдера в соответствии с торговой стратегией. Советник автоматически определяет часовой пояс, важность выхода новости, валюту, с которой связана новость, выводит новости на график и
Not One Step Back
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Безындикаторный советник, основанный на безоткатном движении цены. Когда цена проходит заданное расстояние, пункт за пунктом в одном направлении, то засчитывается плюс одно очко медведям или быкам в зависимости от направления ценового движения. При достижении заданного количества набранных очков открывается позиция. Советник использует средневзвешенные уровни стоп-лосс, тейк-профит, безубыток и трейлинг-стоп. Параметры PriceMove – безоткатное количество пунктов, пройденных ценой; WinningGoal – к
Butterfly Platinum
Volodymyr Hrybachov
1 (2)
Эксперты
Автоматизированный форекс-советник для эффективного управления инвестициями, тип торговли - среднесрочный. В отличии от обычной версии Butterfly он начинает работать когда минимально необходимое количество high/low баров находятся в заданном ценовом диапазоне. Стратегия рассчитана на то, что прежде чем большие заявки будут удовлетворены, рынок несколько раз отскочит в обратном направлении. Не использует мартингейл, сетки, хеджирование и другие высокорискованные торговые стратегии на подобии пере
Snop
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Стратегия советника основана на пробое канала скользящих средних. Для бесперебойной работы необходим VPS-сервер, рекомендованный минимальный депозит - 1000 единиц базовой валюты. Советник следует использовать на таймфреймах M5-H1 и высоколиквидных валютных парах с маленьким спредом/комиссией (к примеру, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP, EURCHF). Особенности Обладает прогнозирующим алгоритмом, основанном на ценовых моделях, уровнях стоп-лосса и тейк-профита;
Super Trader EA
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Полностью автоматизированный советник с использованием продвинутого сеточного алгоритма и функцией защиты от повышенной волатильности во время выхода новостей. Советник ищет предполагаемые уровни разворота/продолжения движения в узком ценовом диапазоне (предполагаемый новый уровень поддержки/сопротивления) на основе предыдущих движений. Применяет невидимые для брокера динамические уровни установки новых ордеров, стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа. Если установить MagicNumber = 0, то эксп
Insider Trading
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Арбитражный - новостной советник. Работает на заданном трейдером отклонении цены во время выхода новостей (опционально). Сделка открывается тогда, когда быстрый брокер опережает медленный на заданное количество пунктов. Открытие сделок происходит по направлению движения цены быстрого брокера, работает как во время выхода новостей так и без новостного фильтра. Новостной фильтр автоматически определяет часовой пояс и валюту с которой связана новость. Для работы новостного необходимо сделать следую
Joker System Stable
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Эксперты
Новая версия полускальперского мультивалютного эксперта, который использует развитую адаптивную торговую стратегию, основанную на усреднении позиций. Используется совершенно иная стратегия входов в рынок. В новой версии появилась уникальная функция – общий трейлинг-стоп открытых позиций по средствам в валюте депозита или в % от прибыли. Для первой открытой сделки может применятся виртуальный трейлинг-стоп. Для защиты средств все так же может использоваться стоп-лосс. Адаптирован для 4-, 5-значны
Invest System
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Скальперский советник. Работает отложенными ордерами с исполнением Instant Execution. Не использует сетку ордеров и мартингейл, каждая сделка защищена жестким стоп-лоссом. Адаптирован для 4-5-значных котировок. Рекомендуется использовать советник на EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURGBP, EURCHF. Для бесперебойной работы необходим VPS-сервер, минимальный депозит – 100 единиц базовой валюты. Таймфрейм – от M15 до H4. Совет по оптимизации! Оптимизировать нужно всего
Mower
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Стратегия построена на моем шаблоне и основана на индикаторе Stochastic. Покупает когда линиии находятся ниже заданного уровня и сигнальная линия пересекает основную снизу вверх, продает линиии находятся выше заданного уровня и сигнальная линия пересекает основную сверху вниз. Советник адаптирован для 4-, 5-значных котировок. Для работы рекомендую использовать его на VPS-сервере. Перед установкой на реальный торговый счет я рекомендую проверить параметры на котировках 99.90% как минимум за после
Grid and MA
Volodymyr Hrybachov
5 (3)
Эксперты
Сеточный советник. Имеет несколько торговых стратегий, основанных на индикаторе Moving Average. Работает по ценам открытия минутного бара. Установка виртуальных уровней трейлинг-стоп, стоп-лосс, тейк-профит может производиться в пипсах, в валюте депозита или процентах от баланса. В зависимости от настроек, могут быть открыты разнонаправленные ордера для диверсификации рисков, закрытие которых может быть как и разнонаправленной, так и однонаправленной корзиной ордеров. Сетка ордеров адаптивная,
Unicorn
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Стратегия основана на работе с каналом, который строится по средневзвешенным OHC и OLC-ценам. Входы происходят автоматически как на пробой, так и на отскок от границ канала. Советник работает по ценам открытия нового бара, чтобы результаты тестирования/оптимизации были максимально приближены к реальной торговле. Применяет невидимые для брокера динамические уровни установки новых ордеров, стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа, значения которых могут рассчитываться в пипсах, в деньгах, в проц
Start of Movement
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Автоматизированный форекс-советник. Система основана на торговле в зонах возможного зарождения флета. Имеет встроенный алгоритм прогнозирования движения цены, благодаря которому советник сам принимает решение открывать ордера на усреднение или на доливку позиций. В зависимости от заданных параметров работает отложенными (Stop, Limit) или рыночными ордерами. Для диверсификации рисков советник работает одновременно с короткими и длинными позициями, закрытие которых может быть как разнонаправленной
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв