Cloner for MT4
- Утилиты
- Volodymyr Hrybachov
- Версия: 1.1
- Обновлено: 12 декабря 2022
- Активации: 10
Утилита предназначена для клонирования сделок на вашем торговом счете - программа открывает дополнительную сделку с вашими парамерами. Имеет возможность увеличить или уменьшить лот, добавить лот, изменить параметры стоплосс и тейкпрофит, Программа предназначена для работы на "Windows PC" и "Windows VPS".
Buy a cloner and get the second version for free
Параметры:
CLONE_POSITIONS - какие ордера клонировать;
MAGIC_NUMBER - магический номер;
DONT_REPEAT_TRADE - если true, то сделки не повторяются после ручного закрытия;
REVERSE_COPY - обратное копирование, например вместо BUY открывать SELL ;
LOT_MULTIPLIER - коэффициент копирования объема с PROVIDER-счета, при = 0, копирует с лотом заданным в FIXED_LOT ;
PLUS_LOT, MINUS_LOT - плюс и минус лот;
MAXIMUM_LOT - максимальный лот;
FIXED_LOT - фиксированный лот;
SYNCHRONIZE_STOPS - если true, то закрытие ордеров, уровни TP и SL будут синхронизироваться с PROVIDER счетом ;
STOPLOSS, TAKEPROFIT - установить собственные уровни TP и SL если SYNCHRONIZE_STOPS = false ;