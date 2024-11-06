Auto Trailing Assistant


Auto Trailing Assistant'ı Tanıtıyoruz - En İyi Forex Auto Trailing Yönetim Çözümünüz

Auto Trailing Assistant, takip eden stop'larla işlemlerinizi yönetme şeklinizde devrim yaratmak için tasarlanmış son derece gelişmiş bir programdır. Kapsamlı özellik setiyle, bu güçlü araç işlemlerinizin sonuçlarını kolaylıkla ve hassasiyetle optimize etmenizi sağlar.

ATA aşağıdaki talimatlarda Auto Trailing Assistant'ı temsil eder.

 (*) Genel Ayarlar Genel Bakışı:

Fiyat Birimi Seçimi: Bir Kullanıcı pozisyonları yönetmek için PIP veya POINT takip seçeneklerini seçebilir (hangisini tercih ederseniz edin). Böylece EURUSD(x ...) pozisyonu için 200 puan girerseniz, bu genellikle bu Yardımcı Programın o pozisyon üzerinde yürüttüğü aynı miktardaki takip mesafesi için 20 pip'e dönüşür.

Trailing Modu: Altı takip modu vardır. Varsayılan Mod, Yüzde Kilitleme Takip Modu, Mod Bir olarak ayarlanmıştır. Bu Mod, basit kar tutma için en iyisidir. Bazı durumlarda, piyasa yönü tersine döner ve karlı bir işlem karlı olmaktan çıkar. Bu Mod, mevcut piyasa fiyatı ile kilitli kar fiyat seviyesi arasında makul bir fiyat farkının tutulmasını sağlar, böylece trend olumluysa daha fazla kar biriktirilebilir ve trend tersine dönerse işlem bir kayba yol açmaz. İkinci olarak, trend önemli ölçüde tersine dönerse, bir tüccar son tamamlanan pozisyonun karla sonuçlandığı gerçeğinden memnun olarak başka bir pozisyon başlatabilir.

The  Pip Tabanlı Dinamik Mod , iyi bilinen tipik Meta Trader Trailing özelliğiyle aynıdır. Her devam eden işleme sağ tıklayıp açılır menü özelliğine erişmek yerine, puan/pip cinsinden Trailing Stop seçeneğiyle bunu Meta Trader Terminal'inizdeki tüm işlemler için ATA üzerinden zahmetsizce gerçekleştirin.

(1) Kar Yüzdesi Trailing:

Minimum Yüzde Kar Kilitleme: Bu, bir kullanıcının karlı bir pozisyonun minimum tutulması için belirlediği değerdir.

Yüzde Trailing'i Başlatmak İçin Pip Değeri: Bu, Kar Trailing Algoritmasının Pozisyona Kilitlendiği Pip veya Nokta Değeridir. Çok küçük bir değer çok sıkı Durdurma Seviyeleri sağlayacaktır.

(2) Pip Tabanlı Sabit:

Başlangıç ​​Pip Değeri, takip eden emir değişikliğinin başlaması için piyasa fiyatının bir emrin başlangıç/açılış fiyatına göre sahip olması gereken pip farkını belirler.

İzleyen Adım Artımlı Değeri: ATA'nın bir emrin stoploss'unu kademeli olarak iyileştirmesi için takip başladıktan sonra piyasa fiyatında oluşması gereken boşlukları belirler.

Belirtilen İlk Stop Loss: bu, stop loss seviyesinin ayarlanması gereken emrin başlangıç/açılış fiyatından pip uzaklığını belirler. Bu değer, Broker'ınızın Emir dondurma seviyesinden puan olarak büyük olmalıdır. Uygulama fiyatı dondurma seviyesi tarafından tanımlanan aralıktaysa, emir değiştirilemez, iptal edilemez veya kapatılamaz.

Belirtilen İlk Kar Al: bu, kar al seviyesinin ayarlanması gereken emrin ilk/açık fiyatından pip uzaklığını belirler. Bu değer, Broker'ınızın Emir dondurma seviyesinden puan olarak büyük olmalıdır. Uygulama fiyatı dondurma seviyesi tarafından tanımlanan aralıktaysa, emir değiştirilemez, iptal edilemez veya kapatılamaz.

(3) Pip Tabanlı Dinamik:

Tracking'in Başlaması İçin Pip Değeri, piyasa fiyatının, takip eden emir değişikliğinin başlaması için emrin ilk/açık fiyatına göre sahip olması gereken pip farkına atıfta bulunur.

Belirtilen Dinamik Stop Loss: bu, stop loss seviyesinin ayarlanması gereken emrin ilk/açık fiyatından pip uzaklığını belirler. Bu değer, Broker'ınızın Emir dondurma seviyesinden puan olarak büyük olmalıdır. Uygulama fiyatı dondurma seviyesi tarafından tanımlanan aralıktaysa, emir değiştirilemez, iptal edilemez veya kapatılamaz.

Belirtilen Dinamik Kar Al: bu, kar al seviyesinin ayarlanması gereken emrin başlangıç/açılış fiyatından pip uzaklığını belirler. Bu değer, Broker'ınızın Emir dondurma seviyesinden puan olarak büyük olmalıdır. Uygulama fiyatı dondurma seviyesi tarafından tanımlanan aralıktaysa, emir değiştirilemez, iptal edilemez veya kapatılamaz.

(4) Break Even Trailing Stops:

Break Even: True olarak ayarlandığında, break-even trailing stop özelliğini etkinleştirir. Gelişmiş Break Even Özelliği - komisyonlar veya takas ücretlerinden bağımsız olarak işlem karı açısından break even'e ulaşır.

İlk Stop Loss: Bu, stop loss'un terminaldeki emirlerin başlangıç/açılış fiyatından uzakta ayarlandığı değerdir

İlk Pip Seviyesi Kazancı, İkinci Pip Seviyesi Kazancı, Üçüncü Pip Seviyesi Kazancı: önceki fiyat seviyelerinde kilitlenen pip miktarını tanımlar. Örneğin, piyasa fiyatı Take Profit One'a geçtiğinde, ATA emrin stop loss'unu breakeven'e ayarlar. Piyasa fiyatı Take Profit Two'ya geçtiğinde, ATA emrin stop loss'unu Take Profit One'a ayarlar.  Piyasa fiyatı Take Profit Three'ye geçtiğinde, ATA emrin stop loss'unu Take Profit Two'ya ayarlar.  Ve son olarak piyasa fiyatı Third Pips Level Gain'in ötesine geçtiğinde, ATA emrin stop loss'unu son ve son fiyat seviyesine, yani Take Profit Three'ye ayarlar.

(5) Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri Trailing:

Fibonacci Trailing Step Adjuster: ATA'nın bir emrin stop loss'unu kademeli olarak iyileştirmesi için trailing başladıktan sonra piyasa fiyatında oluşması gereken boşlukları belirler.

Fibonacci Geri Çekilme Aralığı: Bu, Fibonacci  fiyat seviyesi oranları, stop loss seviyesi ve take profit seviyesinin ayarlanması gereken emrin başlangıç/açılış fiyatıdır.

(6) Elliot Wave Serisi Trailing:

Trailing Step Adjuster:  ATA'nın bu modda bir emrin stop loss ve take profit değerini kademeli olarak iyileştirmesi için trailing başladıktan sonra piyasa fiyatında oluşması gereken boşlukları belirler.

Elliot Wave Serisi, çok adımlı karmaşık algoritması içinde iyi bilinen geri ve ileri piyasa fiyat hareketini mümkün olan en iyi şekilde ele alan akıllı bir fiyat seviyesi ayarlama modudur.


(*) Pozisyon Şartname  :

Tüm Pozisyonları İzle ("Hayır" ise Aşağıdaki Değerleri Belirtin): Bu seçenek kullanıcıların sihirli numaralarıyla tanımlanan belirli EA'lar tarafından açılan pozisyonları hedeflemesini sağlar veya

İzleyenler için Hedeflenen Sihirli Sayı: YALNIZCA izlemek istediğiniz emirlerin sihirli sayısını belirtin.

İzleyenler için Hedeflenen Emir Yorum Dizesi:  SADECE takip etmek istediğiniz emirlere eklenen emir yorumunu belirtin.

(+) Otonom İşlem Kurtarma Seçenekleri :

İşlem Kurtarma Girişimi (Kaybeden Pozisyonları Yönet): Kaybeden pozisyonlara takip eden durdurmaların uygulanıp uygulanmayacağını belirler. Bu mod, kaybedilen pozisyonları yönetmek ve piyasa trendine karşı bir işlem yapıldığında oluşan kayıpları en aza indirmek için en iyi şekilde kullanılır.

Trend Tahmini ve Kar Tavanlarına Göre İzleme:  Her pozisyon için yalnızca yapısal piyasa  hareketi değiştiğinde izleme.

Maksimum Durdurma Kaybını Başlat ve Kar Değerlerini Al: Maksimum zarar durdurma ve kar alma değerlerinin başlatılmasını açar ve kapatır.


(**) Düğmeler Aracılığıyla İşlemleri Kapat:

Düğmelere (Sütun veya Pozisyonlar) Tıklayarak İşlemleri Kapat: Bu, bir kullanıcının o emre özgü grafik bilgilerine tıklayarak bir emri sonlandırmasını sağlayan bir grafik etkileşimli özelliğidir.

Kapatma İçin İşlem Türünü Seç:  Bu, bir kullanıcının grafik etkileşimli düğmelerine tıklayarak kapatabileceği işlem kategorisini belirler. Üç seçenek içerir: açık pozisyonlar, bekleyen emirler ve tüm aktif piyasa emirleri.

(***) Grafik Ayarlarında Çizim:

Görüntülenen Takip Eden İstatistikler için Grafik Köşesi: Kullanıcının görüntülenen bilgilerin grafikte nerede gösterilmesini tercih ettiğini belirler.

Kilitli Kar Renk Göstergesi: minimum sipariş garantili karın değerini gösteren görüntülenen emrin grafik istatistiğinin rengini belirtir.

Pozitif Kar Renk Göstergesi: emir karlı hale geldiğinde görüntülenen emrin grafik istatistiğinin rengini belirtir.

Negatif Kar Renk Göstergesi: emir kar değeri negatif hale geldiğinde görüntülenen emrin grafik istatistiğinin rengini belirtir.

Bekleyen Emir Renk Göstergesi: bekleyen emir için görüntülenen emrin grafik istatistiğinin rengini belirtir. siparişler.

Varsayılan Yazı Tipi Rengi: grafik bilgi gösteriminde kullanılan metnin rengini belirtin.




