Auto Trailing Assistant のご紹介 - 究極の Forex Auto Trailing 管理ソリューション

Auto Trailing Assistant は、トレーリング ストップを使用してトレードを管理する方法に革命を起こすように設計された高度なプログラムです。包括的な機能セットを備えたこの強力なツールを使用すると、トレードの結果を簡単かつ正確に最適化できます。

ATA は、以下の手順で Auto Trailing Assistant を表します。

(*) 一般設定の概要:

価格単位の選択: ユーザーは、ポジションの処理に PIP または POINT のトレーリング オプションを選択できます (どちらか好きな方)。したがって、EURUSD(x ...) ポジションに 200 ポイントを入力すると、通常、このユーティリティがそのポジションで実行する同じ量のトレーリング距離に対して 20 ピップに変換されます。

トレーリング モード: トレーリング モードは 6 つあります。デフォルト モードは、パーセンテージ ロック トレーリング モード、モード 1 に設定されています。このモードは、単純な利益保持に最適です。場合によっては、市場の方向が逆転し、収益性の高い取引が収益性を失うことがあります。このモードでは、現在の市場価格とロックされた利益価格レベルの間に適切な価格差が維持されるため、トレンドが好調な場合はより多くの利益を蓄積でき、トレンドが逆転した場合に取引で損失が発生しません。次に、トレンドが大幅に逆転した場合、トレーダーは、最後に締結したポジションが利益で終わったという事実に満足して、別のポジションを開始できます。

ピップベースのダイナミックモードは、よく知られている典型的な Meta Trader トレーリング機能と同じです。進行中の各取引を右クリックしてプルダウンメニュー機能にアクセスし、ポイント/ピップのトレーリングストップオプションを使用する代わりに、ATA を通じて Meta Trader ターミナルのすべての取引で簡単にこれを実現します。

(1) 利益率トレーリング:

最小利益率ロック: これは、ユーザーが収益性の高いポジションの最小保持に設定する値です。

パーセンテージトレーリングを開始するピップ値: これは、利益トレーリングアルゴリズムがポジションにロックするピップまたはポイント値です。非常に小さい値にすると、ストップ レベルが非常に厳しくなります。

(2) ピップ ベースの固定:

トレーリング開始時のピップ値は、トレーリング注文の変更を開始するために、市場価格が注文の初期/オープン価格に対して持つ必要があるピップ差を決定します。

トレーリング ステップ増分値: トレーリングの開始後に ATA が注文のストップロスを段階的に改善するために発生する必要がある市場価格のギャップを決定します。

指定された初期ストップロス: これは、ストップロス レベルを調整する必要がある注文の初期/オープン価格からのピップ距離を決定します。この値は、ブローカーの注文凍結レベル (ポイント単位) よりも大きくする必要があります。実行価格が凍結レベルで定義された範囲内にある場合、注文を変更、キャンセル、またはクローズすることはできません。

指定された初期テイクプロフィット: これは、テイクプロフィットレベルを調整する必要がある注文の初期/オープン価格からのピップ距離を決定します。この値は、ブローカーの注文凍結レベルよりもポイント単位で大きくする必要があります。実行価格が凍結レベルで定義された範囲内にある場合、注文を変更、キャンセル、またはクローズすることはできません。

(3) ピップベースのダイナミック:

トレーリングを開始するピップ値とは、トレーリング注文の変更を開始するために、市場価格が注文の初期/オープン価格に対して持つ必要があるピップ差を指します。

指定されたダイナミックストップロス: これは、ストップロスレベルを調整する必要がある注文の初期/オープン価格からのピップ距離を決定します。この値は、ブローカーの注文凍結レベルよりもポイント単位で大きくする必要があります。実行価格が凍結レベルで定義された範囲内にある場合、注文を変更、キャンセル、またはクローズすることはできません。

指定された動的テイクプロフィット: これによって、テイクプロフィット レベルを調整する必要がある、注文の初期/オープン価格からのピップ距離が決定されます。この値は、ブローカーの注文凍結レベル (ポイント単位) よりも大きくする必要があります。実行価格が凍結レベルで定義された範囲内にある場合、注文を変更、キャンセル、またはクローズすることはできません。

(4) 損益分岐トレーリングストップ:

損益分岐: true に設定すると、損益分岐トレーリングストップ機能がアクティブになります。 高度な損益分岐機能 - 手数料やスワップ料金に関係なく、取引利益の損益分岐点を達成します。

初期ストップロス: これは、ターミナルの注文の初期/オープン価格からストップロスが設定される値です

第 1 ピップレベルゲイン、第 2 ピップレベルゲイン、第 3 ピップレベルゲイン: 以前の価格レベルでロックされたピップの量を定義します。たとえば、市場価格がテイクプロフィット 1 に移動すると、ATA は注文のストップロスを損益分岐点に調整します。市場価格がテイクプロフィット 2 に移動すると、ATA は注文のストップロスをテイクプロフィット 1 に調整します。  市場価格がテイクプロフィット 3 に移動すると、ATA は注文のストップロスをテイクプロフィット 2 に調整します。  そして最後に、市場価格が 3 番目のピップ レベル ゲインを超えると、ATA は注文のストップロスを最終かつ最後の価格レベル、つまりテイクプロフィット 3 に調整します。

(5) フィボナッチ リトレースメント レベル トレーリング:

フィボナッチ トレーリング ステップ アジャスター: ATA が注文のストップロスを段階的に改善するために、トレーリングの開始後に発生する必要がある市場価格のギャップを決定します。

フィボナッチ リトレースメント レンジ: これにより、フィボナッチの差が決定されます。価格レベル比率、つまり注文の初期/オープン価格、ストップロスレベルとテイクプロフィットレベルを調整する必要があります。

(6) エリオット波動シリーズ トレーリング:

トレーリング ステップ アジャスター:  トレーリング開始後に発生する必要がある市場価格のギャップを決定します。これにより、ATA はこのモードで注文のストップロスとテイクプロフィット値を段階的に改善できます。

エリオット波動シリーズは、よく知られている 前後 市場価格の動きを、そのマルチステップの複雑なアルゴリズム内で可能な限り最適に処理するインテリジェントな価格レベル調整モードです。


(*) ポジション仕様  :

すべてのポジションをトレールする (「いいえ」の場合は以下の値を指定): このオプションにより、ユーザーはマジック ナンバーで識別される特定の EA によって開かれたポジションをターゲットにしたり、

トレールのターゲット マジック ナンバー: トレールのみを行う注文のマジック ナンバーを指定します。

トレールのターゲット オーダー コメント文字列:  トレールのみを希望する注文に添付されている注文コメントを指定します。

(+) 自動取引回復オプション :

取引回復試行 (負けポジションの管理): 負けポジションにトレール ストップを適用するかどうかを決定します。このモードは、負けポジションを管理し、市場トレンドに反して取引を行った場合に発生する損失を最小限に抑える場合に最適です。

トレンド予測と利益上限によるトレール:  各ポジションで構造的な市場の動きが変わった場合にのみトレールします。

最大ストップ ロスを初期化し、テイクプロフィット値: 最大ストップロス値とテイクプロフィット値の初期化のオン/オフを切り替えます。


(**) ボタンによる取引のクローズ:

ボタン (列またはポジション) をクリックして取引をクローズ: これはチャートのインタラクティブ機能で、ユーザーはその注文に固有のチャート情報をクリックして注文を終了できます。

クローズする取引タイプを選択:  これにより、ユーザーがチャートのインタラクティブ ボタンをクリックしてクローズできる取引のカテゴリが決まります。これには、オープンポジション、保留中の注文、およびすべての市場でアクティブな注文の 3 つのオプションが含まれます。

(***) チャート設定に描画:

表示されるトレーリング統計のチャートコーナー: ユーザーがチャート上で表示情報を表示する場所を決定します。

ロックされた利益の色インジケーター: 最小注文保証利益の値を示す、表示される注文のチャート統計の色を指定します。

プラス利益の色インジケーター: 注文が利益を生むたびに、表示される注文のチャート統計の色を指定します。

マイナス利益の色インジケーター: 注文の利益値がマイナスになるたびに、表示される注文のチャート統計の色を指定します。

保留中の注文の色インジケーター: 表示される注文のチャート統計の色を指定します。保留中の注文。

デフォルトのフォント色: チャート情報の表示で使用するテキストの色を指定します。




