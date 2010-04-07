Auto Trailing Assistant


Представляем Auto Trailing Assistant — ваше лучшее решение для управления автоматическим трейлингом на рынке Форекс

Auto Trailing Assistant — это передовая программа, разработанная для того, чтобы кардинально изменить способ управления вашими сделками с помощью трейлинг-стопов. Благодаря своему всеобъемлющему набору функций этот мощный инструмент позволяет вам оптимизировать результаты ваших сделок с легкостью и точностью.

ATA представляет Auto Trailing Assistant в инструкциях ниже.

 (*) Обзор общих настроек:

Выбор единицы цены: пользователь может выбрать параметры трейлинга PIP или POINTs для обработки позиций (в зависимости от того, что вам больше нравится). Таким образом, если вы вводите 200 пунктов для позиции EURUSD(x ...), это обычно переводится в 20 пунктов для того же количества трейлингового расстояния, которое эта утилита выполняет для этой позиции.

Режим трейлинга: существует шесть режимов трейлинга. Режим по умолчанию установлен на режим трейлинга с процентной блокировкой, режим один. Этот режим лучше всего подходит для простого удержания прибыли. В некоторых случаях направление рынка меняется на противоположное, и прибыльная сделка становится убыточной. Этот режим обеспечивает сохранение разумного ценового разрыва между текущей рыночной ценой и уровнем цены фиксированной прибыли, чтобы можно было накопить больше прибыли, если тренд благоприятен, и чтобы сделка не привела к убытку, если тренд развернется. Во-вторых, если тренд значительно развернется, трейдер может инициировать другую позицию, довольствуясь тем фактом, что последняя закрытая позиция закончилась прибылью.

Режим  Режим динамического трейлинга на основе пипсов — это то же самое, что и типичная функция Meta Trader Trailing, которая хорошо известна. Вместо того, чтобы щелкать правой кнопкой мыши по КАЖДОЙ текущей сделке для доступа к функции выпадающего меню, с опцией Trailing Stop в пунктах/пипсах, вы можете легко сделать это через ATA для всех сделок на вашем терминале Meta Trader.

(1) Трейлинг процента прибыли:

Минимальный процент фиксации прибыли: Это значение, которое пользователь устанавливает для минимального удержания прибыльной позиции.

Значение пипа для начала процентного трейлинга: Это значение пипа или пункта, при котором алгоритм трейлинга прибыли фиксируется на позиции. Очень маленькое значение обеспечит очень узкие уровни стопов.

(2) Фиксированный на основе пипсов:

Значение пипса для начала трейлинга определяет разницу в пипсах, которую рыночная цена должна иметь по отношению к начальной/открытой цене ордера, чтобы началась модификация трейлинга.

Приращение шага трейлинга: определяет разрывы в рыночной цене, которые должны возникнуть после начала трейлинга, чтобы ATA постепенно улучшила стоп-лосс ордера.

Указанный начальный стоп-лосс: определяет расстояние в пипсах от начальной/открытой цены ордера, на которое должен быть скорректирован уровень стоп-лосса. Это значение должно быть больше, чем уровень заморозки ордера вашего брокера в пунктах. Если цена исполнения находится в диапазоне, определенном уровнем заморозки, ордер не может быть изменен, отменен или закрыт.

Указанный начальный тейк-профит: определяет расстояние в пипсах от начальной/открытой цены ордера, на которое должен быть скорректирован уровень тейк-профита. Это значение должно быть больше уровня заморозки вашего брокерского ордера в пунктах. Если цена исполнения находится в диапазоне, определенном уровнем заморозки, ордер не может быть изменен, отменен или закрыт.

(3) Динамика на основе пипсов:

Значение пипса для начала трейлинга относится к разнице в пипсах, которую рыночная цена должна иметь по отношению к начальной/открытой цене ордера, чтобы началась модификация трейлингового ордера.

Указанный динамический стоп-лосс: определяет расстояние в пипсах от начальной/открытой цены ордера, на которое должен быть скорректирован уровень стоп-лосса. Это значение должно быть больше уровня заморозки вашего брокерского ордера в пунктах. Если цена исполнения находится в диапазоне, определенном уровнем заморозки, ордер не может быть изменен, отменен или закрыт.

Указанный динамический тейк-профит: определяет расстояние в пипсах от начальной/открытой цены ордера, на которое должен быть скорректирован уровень тейк-профита. Это значение должно быть больше уровня заморозки ордера вашего брокера в пунктах. Если цена исполнения находится в диапазоне, определенном уровнем заморозки, ордер не может быть изменен, отменен или закрыт.

(4) Трейлинг-стопы безубыточности:

Трейлинг-стопы безубыточности: Если установлено значение true, активируется функция трейлинг-стопа безубыточности. Расширенная функция безубыточности — достигает безубыточности с точки зрения торговой прибыли независимо от комиссий или свопов.

Начальный стоп-лосс: Это значение, на котором стоп-лосс устанавливается от начальной/открытой цены ордеров в терминале

Прирост первого уровня пипсов, прирост второго уровня пипсов, прирост третьего уровня пипсов: определяет количество пипсов, зафиксированных на предыдущих уровнях цен. Например, когда рыночная цена движется к Take Profit One, ATA корректирует стоп-лосс ордера до безубыточности. Когда рыночная цена движется к Take Profit Two, ATA корректирует стоп-лосс ордера до Take Profit One. Когда рыночная цена движется к Take Profit Three, ATA корректирует стоп-лосс ордера до Take Profit Two. И наконец, когда рыночная цена выходит за пределы третьего уровня пипсов, ATA корректирует стоп-лосс ордера до последнего и последнего уровня цены, то есть тейк-профита три.

(5) Трейлинг уровней коррекции Фибоначчи:

Регулятор шага трейлинга Фибоначчи: определяет разрывы в рыночной цене, которые должны возникнуть после начала трейлинга, чтобы ATA постепенно улучшал стоп-лосс ордера.

Диапазон коррекции Фибоначчи: определяет разницу в уровнях Фибоначчи  коэффициенты уровня цен, то есть начальная/открытая цена ордера, к которой должны быть скорректированы уровень стоп-лосса и уровень тейк-профита.

(6) Трейлинг серии волн Эллиота:

Регулировщик шага трейлинга: определяет разрывы в рыночной цене, которые должны возникнуть после начала трейлинга, чтобы ATA постепенно улучшал значение стоп-лосса и тейк-профита ордера в этом режиме.

Серия волн Эллиота — это интеллектуальный режим корректировки уровня цен, который обрабатывает хорошо известное взад-вперед и вперед движение рыночной цены наилучшим образом в рамках своего многошагового сложного алгоритма.


(*) Позиция Спецификация  :

Отслеживать все позиции (если «Нет», укажите значения ниже): Эта опция позволяет пользователям нацеливаться на позиции, открытые определенными советниками, идентифицированными по их магическим номерам или

Целевой магический номер для отслеживания: Укажите магический номер ордеров, которые вы хотите ТОЛЬКО отслеживать.

Строка комментария к целевому ордеру для отслеживания:  Укажите комментарий к ордеру, прикрепленный к ордерам, которые вы хотите ТОЛЬКО отслеживать.

(+) Параметры автономного восстановления торговли:

Попытка восстановления торговли (управление убыточными позициями): Определяет, следует ли применять трейлинг-стопы к убыточным позициям. Этот режим лучше всего использовать для управления убыточными позициями и минимизации убытков, возникающих при совершении сделки против рыночного тренда.

Отслеживание по прогнозу тренда и ограничениям прибыли:  Отслеживать только при структурном рынке  движение меняется для каждой позиции.

Инициализация максимальных значений стоп-лосса и тейк-профита: Включает и выключает инициализацию максимальных значений стоп-лосса и тейк-профита.


(**) Закрытие сделок с помощью кнопок:

Закрытие сделок нажатием кнопок (столбцов или позиций): Это интерактивная функция графика, которая позволяет пользователю прекращать ордер, нажимая на информацию графика, относящуюся к этому ордеру.

Выбор типа сделки для закрытия:  Это определяет категорию сделок, которые пользователь может закрыть, нажимая на интерактивные кнопки графика. Он включает в себя три варианта: открытые позиции, отложенные ордера и все активные ордера на рынке.

(***) Настройки рисования на графике:

Угол графика для отображаемой скользящей статистики: Определяет, где пользователь предпочитает отображать отображаемую информацию на графике.

Цветовой индикатор заблокированной прибыли: укажите цвет статистики графика отображаемого ордера, которая отображает значение минимальной гарантированной прибыли ордера.

Цветовой индикатор положительной прибыли: укажите цвет статистики графика отображаемого ордера, когда ордер становится прибыльным.

Цветовой индикатор отрицательной прибыли: укажите цвет статистики графика отображаемого ордера, когда значение прибыли ордера становится отрицательным.

Цветовой индикатор отложенного ордера: укажите цвет статистики графика отображаемого ордера для отложенного заказы.

Цвет шрифта по умолчанию: укажите цвет текста, используемого при отображении информации о диаграмме.




