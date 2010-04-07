Auto Trailing Assistant


介紹自動追蹤助理 - 您的終極外匯自動追蹤管理解決方案

自動追蹤助手是一款非常先進的程序，旨在徹底改變您透過追蹤停損管理交易的方式。憑藉其全面的功能，這個強大的工具使您能夠輕鬆、精確地優化交易結果。

ATA 在下面的說明中代表自動追蹤助理

 (*)常規設定概述：

價格單位選擇：使用者可以選擇PIPPOINTs尾隨選項來處理部位（無論您喜歡哪一種）。因此，如果您為 EURUSD(x ...) 頭寸輸入 200 點，則該實用程式在該頭寸上執行的追蹤距離通常會轉換為 20 點。

尾隨模式：有六種尾隨模式。預設模式設定為百分比鎖定尾隨模式，模式一。這種模式最適合簡單的利潤保留。在某些情況下，市場方向會發生逆轉，並且有利可圖的貿易變得無利可圖。此模式確保當前市場價格與鎖定利潤價格水準之間保持合理的價差，以便在趨勢有利的情況下可以累積更多的利潤，在趨勢有利的情況下交易也不會造成損失。其次，如果趨勢顯著逆轉，交易者可以開始另一個頭寸，並滿足於最後一個頭寸以盈利告終的事實。

基於點的動態模式與眾所周知的典型 Meta Trader 追蹤功能相同。無需右鍵單擊每筆正在進行的交易來存取下拉式選單功能，而是使用點/點的追蹤停損選項，透過 ATA 輕鬆地為您的 Meta Trader 終端上的所有交易實現此目的。

(1) 追蹤利潤百分比：

最低利潤鎖定百分比： 這是使用者為獲利部位的最低保留率所設定的值。

開始追蹤百分比的點值： 這是利潤追蹤演算法鎖定部位的點值或點值。非常小的值將確保非常嚴格的停損水準。

(2) 基於點的固定：

開始追蹤的點值決定了市場價格與訂單的初始/開倉價格必須有的點差，以便開始修改追蹤訂單。

追蹤步驟增量值：決定追蹤開始後必須出現的市場價格差距，以便 ATA 逐步改善訂單的停損。

指定初始停損：這決定了停損水準必須調整到的與訂單初始/開倉價格的點差距離。該值必須大於您的經紀商訂單凍結水準（以點數為單位）。如果執行價格位於凍結水準定義的範圍內，則訂單無法修改、取消或平倉。

指定初始止盈：這決定了止盈水準必須調整到的與訂單初始/開倉價格的點差。該值必須大於您的經紀商訂單凍結水準（以點數為單位）。如果執行價格位於凍結水準定義的範圍內，則訂單無法修改、取消或平倉。

(3) 基於點的動態：

開始追蹤的點值是指市場價格與訂單的初始/開倉價格必須有的點差，才能開始追蹤訂單修改。

指定動態停損：這決定了停損水準必須調整到的與訂單初始/開盤價格的點差。該值必須大於您的經紀商訂單凍結水準（以點數為單位）。如果執行價格位於凍結水準定義的範圍內，則訂單無法修改、取消或平倉。

指定動態止盈：這決定了止盈水準必須調整到的與訂單初始/開倉價的點差。該值必須大於您的經紀商訂單凍結水準（以點數為單位）。如果執行價格位於凍結水準定義的範圍內，則訂單無法修改、取消或平倉。

(4) 損益平衡追蹤停損：

收支平衡： 設定為 true 時，啟動收支平衡追蹤停損功能。無論涉及佣金或掉期費用，貿易利潤都能達到收支平衡。

初始停損： 這是根據終端機中訂單的初始/開倉價格設定的停損值

第一點水平增益、第二點水平增益、第三點水平增益： 定義鎖定在先前價格水平的點數量。例如，當市場價格移動至止盈一時，ATA 會將訂單的停損調整至損益平衡。當市場價格移至止盈二時，ATA 將訂單的停損調整為止盈一。當市價移動至止盈三時，ATA 將訂單的停損調整至止盈二。最後，當市場價格超出第三點水平增益時，ATA 將訂單的停損調整至最終價格水平，即止盈三。

(5) 斐波那契回檔位追蹤：

斐波那契追蹤步長調整器：確定追蹤開始後必須出現的市場價格差距，以便 ATA 逐步改善訂單的停損。

斐波那契回撤範圍：這決定了斐波那契的差異 價格水準比率，即停損水準和止盈水準必須調整到的訂單初始/開倉價格。

(6) 艾略特波浪系列尾隨：

追蹤步長調整器：決定追蹤開始後必須出現的市場價格差距，以便 ATA 在此模式下逐步改善訂單的停損和獲利值。

艾略特波浪系列是一種智慧價格水準調整模式，可在其多步驟複合體中盡可能最佳地處理眾所周知的前後市場價格變動演算法。


(*)位置規範  

追蹤所有部位（如果為“否”，請指定下面的值）： 此選項使用戶能夠定位由其幻數或標識的特定EA 開立的頭寸

追蹤的目標幻數： 指定您希望僅追蹤的訂單的幻數。

追蹤的目標訂單註解字串： 指定附加到您希望僅追蹤的訂單的訂單評論。

(+) 自主貿易恢復選項

交易恢復嘗試（管理虧損部位）： 決定是否應對虧損部位應用追蹤停損。此模式最適合管理虧損部位並最大限度地減少逆市場趨勢進行交易時產生的損失。

按趨勢預測和利潤上限進行跟踪：  僅在結構性市場出現變化時進行跟踪每個位置的移動都會改變。

<跨度>

初始化最大停損&停盈值： 開啟和關閉最大停損和停盈值的初始化。


(**) 透過按鈕關閉交易：

透過點擊按鈕（欄或部位）關閉交易：這是一種圖表互動功能，使用戶能夠透過點擊特定於訂單的圖表資訊來終止訂單。

選擇要平倉的交易類型：這決定了使用者可以透過點擊圖表互動按鈕來平倉的交易類別。它包括三個選擇權、未平倉合約、掛單和所有市場活躍訂單。

(***) 在圖表設定上繪圖：

顯示追蹤統計資料的圖表角：決定使用者喜歡在圖表上顯示的資訊的位置。

鎖定利潤顏色指示器：指定顯示的訂單圖表統計資料的顏色，該統計資料描繪了最低訂單保證利潤的值。

正利潤色彩指示器：指定訂單獲利時顯示的訂單圖表統計資料的顏色。

負利潤顏色指示器：指定當訂單利潤值變為負數時顯示的訂單圖表統計資料的顏色。

掛單顏色指示器：指定掛單顯示的訂單圖表統計資料的顏色。

預設字體顏色：指定圖表資訊顯示中使用的文字顏色。




推荐产品
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
实用工具
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol, and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so yo
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
实用工具
Three 3TP Easy Trade Pad Expert for MT4 – Download The 3TP Easy Trade Pad Expert is an advanced tool designed for capital management, risk control, and streamlined trading within the MetaTrader 4 (MT4) platform. With its functional and specialized interface, this expert advisor allows traders to effortlessly set and manage Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels. In addition to simplifying trade execution, the tool provides features for defining acceptable risk, expected profit (R/R), and adv
Basket Trades Panel
Opengates Success International
实用工具
Basket trading is very interesting for those who are familiar with it. It is also very profitable if you know your way round BUT can be very destructive to anyone’s account if care is not taken. However, there are Basket traders all around making good incomes with it with ease. What it can do: This utility is created for them to remove the stress of opening trade on each of the currency symbol group. At just a click, it opens the symbol’s entire group of currency pair ORDERS in any of the direct
Trading Control Pad
Sukunthakan Ngernbamrung
实用工具
Trading Control Pad is a useful tool for all traders. To send BUY/SELL, pending order, modify and automatic setting SL and TP in one click by the current symbol. The Trading Control Pad can help you being comfortable and quickly trading.  Pad can help you automatic and manual partially close some lot at the target, breakeven and trailing stop. The Trading Control Pad features / Functionality Showing the currency pair, the total positions, the number of buy and sell orders. Standard tools for op
Close Trades Pro MT4
Osazee Asikhemhen
实用工具
Introducing the Revolutionary   Trade Closing Assistant ! Are you tired of manually closing hundreds trades? Are you a   scalper ,   day trader ,   swing trader   and  you want to maximize your profits and minimize your losses by closing multiple positions at thesame time under different conditions? Are you a   Prop Firm Trader  who wishes to avoid hitting maximum daily drawdown? Search no further. This kit is the ultimate solution for all you. GUIDE TO USE THE KIT 1. Shows the total profit/lo
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
实用工具
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Simple Lot Size Calculator
Michal Iwanski
实用工具
The Simple Lot Size Calculator can help you with risk management. Just type risk percentage, stop loss points and click calculate to get required lot size. The Simple Lot Size Calculator calculates a current chart's instrument. It's lightweight. Just load it to your chart then The Simple Lot Size Calculator will apper in the left upper corner of your chart.
Grid Maestro
Ruslan Brezovskiy
实用工具
Grid Maestro – 一款根据指定参数自动构建订单网格的工具：网格步长、订单数量和交易量倍数。通过点击屏幕上的按钮来开启第一笔交易。同时，提供基于最大回撤分析自动调整参数的功能。 特点 ：   仅与通过点击屏幕上的按钮打开的订单一起工作。 在使用自 动模式时，建议使用不低于 H1 的 时间框架，以便更准确地分析回撤。 工具在接收到第一个 报价后，通过点击按钮打开交易。 可以在下面的 视频中看到工具的实时工作示例。 优点 ：   简单易用的界面。 适用于所有工具和 时间框架。 完全自 动化。 具有参数自 动计算和可视化的功能。 根据存款的指定百分比自 动计算交易量的功能。 通 过更改交易量计算参数来简单管理风险的机制。 使用虚 拟止损和止盈，您的经纪商无法看到。 推荐使用 VPS 以确保不 间断运行。 输入参数   Manual Mode Parameters ( 手 动模式参数 ) Take Profit   – 固定利 润的距离 （ 以点 / 滴 为单位 ） Grid Step – 开放下一个网格 订单所需价格移动的距离 （ 以点 / 滴 为单位 ） 。 Number of
YPY Check Your Broker
IPA Investments LTD
实用工具
YPY Check Your Broker is a universal multifunctional software complex which uses primary tick data. It allows traders to perform comparative analysis of the trading conditions and execution quality, identify abnormal BID prices outside the indicative quotes. It also reflects the facts of redrawing bars in the terminal, spread extension, controls the leverage stop out level values, speed of execution and server connection breaks, maintains a detailed statistics on the slippages. The YPY Check You
Full Dashboard Trade Panel
Opengates Success International
实用工具
Full Dashboard Trade Panel Utility is built to perform overall task of trades and order managements to make trading an easy task for every trader that bought and using it. It comprises of three sections with each having a shift setting for a convenient placement as desired: 1.        Trades Managements Panel 2.        Basket Trades Panel 3.        Symbol and Time frame Changer Each of these three sections has its own unique functions and roles to perform for a complete enjoyable forex trading ex
Trade panel manual
Wiktor Keller
实用工具
Trade panel manual is a multifunctional trading assistant. It allows you to open market and pending orders in one click. Value is set via button menu edit or deleted by specific buttons pending orders and the value of take profit and stop loss in one click. Through the edit menu of the button, a value is set that can be easily changed by simply moving level_tp lines for take profit or stop loss levels and for pending orders. It is possible to select orders and determine for them and set the leve
Trade Auto Close
Makarii Gubaydullin
实用工具
自动平仓：按时间或达到利润/亏损触发 通过此工具，您可以在给定条件下自动平仓。 多功能工具 : 66+ 功能，包括此工具  |   如有疑问请联系我   |   MT5版本 要激活自动平仓，您需要设置以下参数（在面板上）： 1. 交易品种   应用此功能的： 针对特定   [Symbol]   / 或针对   [ALL]   所有品种。 2.   条件，   何时平仓： [if total] / [if single] / [at time]:   根据此参数，可以选择 在  达到利润/亏损时平仓 ，或  在指定时间平仓。 [close at Profit / Loss] 选项的设置： 1. [if total] / [if single]:   计算 P/L 方式：所有  选定交易  合计，  或每笔交易  单独计算； 2. [Floating] / [Potential]: 计算  浮动 P/L  （未平仓交易）， 或计算  潜在 P/L  （当达到 TP / SL 水平时）； 3. [Profit] / [Loss] / [P/L]: 计算内容：  利润、亏损或 [利润或亏损]
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
实用工具
将信号从您所属的任何渠道（包括私人和受限渠道）直接复制到您的 MT4。 该工具在设计时充分考虑了用户的需求，同时提供了管理和监控交易所需的许多功能。 该产品采用易于使用且具有视觉吸引力的图形界面。 自定义您的设置并在几分钟内开始使用该产品！ 用户指南 + 演示  |     MT5版本  |     不和谐版本 如果您想尝试演示，请参阅用户指南。 Telegram To MT4 接收器在策略测试器中不起作用！ Telegram 至 MT4 功能 一次复制多个通道的信号 从私人和受限频道复制信号 不需要机器人令牌或聊天 ID（如果出于某种原因需要，您仍然可以使用这些） 使用风险百分比或固定手数进行交易 排除特定符号 选择复制所有信号或自定义要复制的信号 配置单词和短语以识别所有信号（默认值应适用于 99% 的信号提供商） 配置时间和日期设置以仅在需要时复制信号 设置一次打开的最大交易量 交易和头寸管理 使用信号或自动设置的管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度
GridBreakTimeSuper SymbolChangerTF
Opengates Success International
实用工具
GridBreakTimeSuper SymbolChangerTF GridBreakTimeSuper SymbolChangerTF is a Utility created based on grid trading strategies. This one was coded with Symbol and Time-frame Changer to remove the stress of opening a lot of chart windows.It opens any number of Buystops and Sellstops orders respectively as defined by the User with a predetermined gap up and down from the current price as also set by the User. This EA works based on time set by the User for opening and closing of all orders and trade
NNFX Tool
Nguyen Thi Kieu Oanh
实用工具
NNFX TOOL – The Essential Order Management Tool for the Modern Trader A "small but mighty" EA, designed to optimize your trading workflow: High Performance: Lightweight yet powerful operation, ensuring precise and efficient order execution. Versatile: Perfect for NNFX method followers, while being incredibly user-friendly for beginners and sophisticated enough for pro-traders. SPECIAL FEATURE - Mobile Trading Support: Automatically sets immediate Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for pending
FREE
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
实用工具
该指标显示全球交易所的交易时间。帮助您了解当前哪些市场最活跃 查看我的  #1 Pro  Utility : 66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如有任何问题 帮助选择当前波动最大的交易品种； 对日内交易者特别有用； 1) 在 1H 及以下时间框架 上使用时：线条将对应图表上实际的K线位置，移动图表时，交易时段的线条 会随图表一起移动 。 2) 在 4H 及以上时间框架 上使用时：将显示交易时段的 静态图表 ，垂直线 会在一天中移动 ，指示当前哪些市场活跃。（由于比例尺的原因）。 安装指标后，建议关闭网格 (CTRL+G) 并关闭对象描述 (F8>通用>显示对象描述)。 输入设置： 重要：   为使指标正常工作，需在初始设置中设置   经纪商时间与格林尼治标准时间的时差： 经纪商时间可在“市场报价”窗口顶部查看 (视图 > 市场报价 [或 CTRL+M])。 例如，如果经纪商时间现在是 16:30:00，而格林尼治标准时间是 14:30:00，参数值应为 [2] (相差2小时)。 如果时差为负，请勿忘记在数字前添加负号 (如果经纪商时间现在是 13:20:00，而格林尼
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 4 平台。多语言支持。 MT5版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Moving Average Auto Trading Panel
Vijay Vikram Singh Kushwah
实用工具
Expert Advisor to Automatically Trade Moving Averages price breakouts & retests .  ​ Complete trading solution with automated Entry , Take Profit , partial profit , Stoploss and also auto breakeven where SL is moved to Entry once tp1 / first target is reached , Moving averages are used to identify trends and confirm reversals ,  They are effective in all time frames . from 1 min scalping to 4hr or Daily charts swings ,  ​ With MA Trade Panel EA we can automatically buy / sell when price breaks
Pips Trailing Stop EA MT4
Udeme Anietie Okon
实用工具
This EA Trails your stops for both manually and auto-opened trades. This EA will work whether you have manually or automatically set stop loss or not.  Trailing stop   is a more flexible variation of a normal exit order. T railing stop  is the practice of moving the stop-loss level closer to the current price when the price moves in your favor. Trailing the stop-loss allows traders to limit their losses and safeguard their positive trades. It is a very popular practice. This EA will manage your
Close Trades Premium MT4
Obiajulu Chukwudi Nwosa
实用工具
Like you when I first started trading, It was overwhelming...learning about indicators, about lotsize, leverage and many more things. Its been almost 3 years. I am more knowledgeable in trading. My trading continues to improve as I work on my strategy, technical analysis, trading psychology and trade management. One thing I am not worried about though is being able to close my trades quicky if a trade goes against me or if the trade has reached my take profit level with the help of my Close Tra
InvestingDotCom
Hans Alexander Nolawon Djurberg
实用工具
It's a smart Investing.com utility signal analyzer on MT4 chart during 28 pairs ,It uses all technical and candlestick patterns for each pairs to analyze the final trend ,You can use it as base entry signal for each pairs, It's easy to use ,You must add the address ' https://www.investing.com/ ' in the list of allowed URL tab 'Advisors' , Added GlobalVariables for each pairs as buffer simulation to get data from any ExpertAdvasor for trading. Setup So to work with the server, you must add the U
Trades Manager Buy and Sell Close
Oladimeji Ogunseye
实用工具
Trades Manager Buy and Sell Close The Close Buy and Sell Expert Advisor is a free EA given to help traders manage trades easily especially during volatile market environment. Features: It helps to quickly close trades either in profit or loss. Close for separate Buy Only  Close for separate Sell Only  Close for both Buy and Sell Only  Control Box can be minimized, closed or moved around from the chart. It works for all open trades opened on the terminal. Contact me for your specific coding
FREE
Trade Closer
Kayla Nichole Clay
实用工具
Trade Closer Set a trade and only have a profit target in mind?  Drag onto the pair of choice, enter your profit target into the box and you're good to go. No need to set a Take profit anymore Your trade will be closed for you once the profit target is hit and will send an alert to your account. Disclaimer: Only works on the windows version of MT4 and only when the computer terminal is active
Golden Gestion TP SL
Matthias Hubert Patrick Snidaro
实用工具
Auto SL/TP Manager EA – Gestion Automatique Intelligente Auto SL/TP Manager EA est un Expert Advisor conçu pour automatiser la gestion des commandes avec une efficacité maximale et une grande discrétion. Il gère automatiquement : Le Stop Loss (SL) et le Take Profit (TP) Le Profit Lock (verrouillage progressif des bénéfices) Le Trailing Stop avec plusieurs méthodes avancées L' affichage masqué du SL et du TP pour plus de discrétion (non visible par le courtisan) C'est l'outil idéal pour les
Forex EA Dividend
Chan Wey Her
实用工具
STRATEGY - We use risk and reward ratio of 1:5 to maximize the profit - We use trailing stop to lock profit and minimize loss ALERT User will get notified with alert with the following condition: - Max  Spread - Max  Orders UPDATE - Free Update and Support COMPATIBILITY - MT4 and MT5 - M1 Timeframe - All Currency Pair WHAT YOU GET 1) Free Online Forex Training (Normal Price: USD 299) 2) Free Expert Advisor (EA) (Normal Price: USD 288) 3) Free Copy Trading (CT) (Normal Service Fee: 20%) *Aft
TelegramSender MT4
Biswarup Banerjee
实用工具
MT4 to Telegram Pro/Copier 是一款为MetaTrader 4设计的强大专家顾问，旨在通过Telegram消息平台提供实时交易通知和全面报告，从而提升您的交易体验。此实用工具非常适合信号提供者和培训师，它可以复制您账户中手动或由其他专家顾问放置的交易，提供可定制的警报、先进的交易管理和用户友好的仪表板，用于性能洞察。它无需依赖交易逻辑即可简化与订阅者的沟通。 注意 ：您可以在这里下载MT5版本： MT4 to Telegram Pro/Copier MT5 您可以在这里下载完整的MT4版本： MT4 to Telegram Pro/Copier MT4 有关详细文档： 设置和输入参数指南 功能： 简易Telegram API集成：为账户中的交易活动和回撤限制发送即时通知到您的Telegram频道。 支持HTML表情符号代码：在输入中完全自定义信号标题和描述，使用表情符号装饰标题和页脚。 发送图表截图：每次开仓或平仓时，可发送图表截图，用箭头高亮显示入场和出场点。 可定制的标题设置：个性化交易信号的标题名称和描述，也支持超链接。 可定制的页脚设置：个性化交易信号的
TP SL Bot
Ruslan Brezovskiy
实用工具
TP SL Bot - 新开立的 订单根据您的指示自动设置止损和止盈的工具。此外，还提供了一个计算器功能，可以计算在给定止损 / 止盈大小下，需要开立交易的数量来达到所需金 额。 有几种 选项来调整大小和参数： 1. 根据用 户指定的百分比来调整止损和止盈金额，作为账户余额的百分比。 2. 根據使用者指定的止盈和停損金額進行調整。 3. 根据开 仓价格的点数（ tick ）来 调整。 4. 根据开 仓价格的百分比来调整。 特点： 简单易用的界面 适用于市价 订单和挂单 适用于所有品种和 时间周期 多个工作模式 风险管理系统所需正确交易量的计算器 工作原理： ！工具在 订单开仓后接收到第一个 tick 时更改订单参数。 模式 1 （存款百分比）。您 设置了存款百分比以计算止损和止盈金额。计算以点数 （ tick ） 为单位进行。 模式 2 （ 金 额 ） 。您设置了期望的止损和止盈金额。工具会自动计算点数 （ tick ） 大小。 注意 ！ 前两种模式可能会有小 误差 ， 因为指定的金额不一定是最小 tick 值的倍数。 模式 3 （ 点数 ） 。您 设置了止损和止盈的点数 （ tick
One Click Trades Panel Premium
Opengates Success International
实用工具
OneClick Trades Panel - Premium Version 1.0 OneClick Trades Panel - Premium Version 1.0 is an higher grade of the 3 Trades Panels created. This version includes a lot of features that makes trading an exciting experience. Although It has same features on the interface as that of the Standard version but it also has almost 30 features behind the window chart. Interface Buttons Features: Buy button: This is a button used to open a buy trades Buy-Stop button: This is a button used to open buy stop
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
实用工具
OTRX Fimathe Backtest is a tool for the Trader or Enthusiast who uses the Fimathe technique created by Trader Marcelo Ferreira to carry out his training and validate if he can obtain profitability. In this tool you will be able to: 1. Define whether you are looking for a buy or sell entry. (Trend). 2. Define by clicking twice on the horizontal lines where your Reference Zone and your Neutral Zone will be. 3. Monitor the entry, subcycle and exit of the trade. 4. Trading Summary, Daily, Week
FREE
TakeProfit Catcher
Mikhail Kontsevoy
实用工具
It is so very disappointing when the price does not have enough points to achieve Take Profit and makes a reversal. This EA sets virtual levels near the TakeProfit levels. This EA sets virtual levels next to TakeProfit orders. If these levels are reached by price, breakeven or trailing stop is applied for an order. Features This EA does not set new orders. The aim of this EA is to manage stop losses of existing orders that are set by another EA or manually (magic number equals 0). For correct w
该产品的买家也购买
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
实用工具
平均助手——这种交易辅助工具将使用两种技术帮助您平均之前无利可图的头寸： 标准平均 对冲，随后根据趋势开仓 该实用程序能够 一次性筛选出多个不同方向的未平仓头寸，包括买入和卖出头寸。例如，您建了一个卖出仓位和一个买入仓位，但两个仓位均未盈利，或者一个仓位亏损，一个仓位盈利但盈利不足，您想对这两个仓位进行平均，以便平仓——我的“平均助手”实用程序可以帮助您。 平均助手实用程序 - 允许您自动计算下一个仓位的规模、下单价格、平均仓位和平仓的方向以及您指定的获利规模。 该实用程序还允许您使用“买入”和“卖出”按钮开仓。您只需指定所需的止盈大小和起始手数即可。实用程序本身将以最初指定的止盈价或平均价平仓，并会尝试以平均价平仓，同时考虑您为平均系列设置的止盈。 事实上，对于那些接受并理解平均线逻辑，同时又了解其风险的人来说，这款工具将是一个非常实用的助手。在 95% 的情况下，这项技术将帮助您全自动平仓并获利。 要开始工作，只需将实用程序拖到图表上，设置平均的 TP 大小并单击“开始平均”按钮，实用程序将尝试通过单个获利来关闭图表上所有未平仓交易。 使用此实用程序时，您初始开仓的交易量不应过大
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
实用工具
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Trade Manager PRO – 高级 MT4 风险与交易控制系统 免费版： https://www.mql5.com/en/market/product/150632 概述 Crystal Trade Manager PRO（CTM）是一款为 MetaTrader 4 打造的完整专业级风险管理与交易控制工具。 它专为需要严格执行、稳定风险保护和智能自动化的交易者而设计。 系统可全面管理风险、保护账户权益、执行每日限制、自动设置 SL/TP，并提供专业级的一键式快速交易面板。 非常适合参与 prop firm 挑战、日内交易、剥头皮交易以及专业资金管理的交易者。 同时提供完整的 MT5 版本。 核心亮点功能 1. 高级风险与回撤保护 支持每日回撤限制 1%–70% 。 一旦达到回撤上限，系统将立即平掉 所有仓位 。 可选：突破后自动删除 所有挂单 。 每日锁仓模式：当天达到限制后阻止新下单，次日自动恢复。 完全符合各大 prop firm 的规则与要求。 2. 日内盈利与亏损目标自动化 可设置每日 盈利目标 与 亏损限制 （账户货币，例如 USD）。 达到任何目
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
实用工具
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
实用工具
Trade Copier Pro 是一个强大的工具，多账户之间进行远程复制的贸易超过互联网不同的位置。这是一个信号提供商的理想解决方案，谁想要与全球范围内对自己规则的人分享他的贸易。一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以得到贸易额从多供应商也是如此。 供应商和接收器可与供电内置的数据库管理系统来管理他的合作伙伴名单。 这个工具允许全局配置模式（copy过来互联网）和本地模式（在同一台PC/服务器内复制）之间进行选择。 要求： MetaTrader4的4.00版构建670或以上。 参考： 如果你只需要在本地复制与更低的价格，你可以检查Auto Trade Copier在： https://www.mql5.com/en/market/product/4676 以下是亮点功能：     在一个工具提供商或接收器之间转换角色。     一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以从多个供应商收到交易。     供应/接收器可通过供电数据库管理系统，而无需额外的工具管理自己的接收器/供应商名单（添加，删除，编辑，启用/禁用）。     全球模式（copy过来互联网）和本
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
实用工具
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
实用工具
This is an Expert Adviser use for manual trading as a background EA or combine with external EA to open orders. Loss Recovery Trading is one of your options to handle the lose positions instead of using stop loss by setting a zone recovery area and target to exit the turn rounds sequence. How It Work? If the market goes against your first positions direction at the specific of losing points, the EA will open an opposite direction position with calculated larger lot size and also keep the first
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
实用工具
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
实用工具
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
实用工具
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
实用工具
A ready-made multitimeframe trading system based on automatic plotting and tracking of Fibonacci levels for buying and selling any symbol. Advantages Determines the trend direction based on a complex of 14 indicators ( Cx ), extremums of ZigZag ( Z ), RSI ( R ), Impulse ( I ) Displaying the values of 14 indicators comprising the trend direction ( Cx ) Plotting horizontal levels, support and resistance lines, channels View the plotting option of Fibonacci levels on any timeframe, with the abilit
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
实用工具
LIMITED OFFER - JUST FOR 2 DAYS | 50% BLACK FRIDAY DISCOUNT $640 -> $320 Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
实用工具
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Auto Stop Loss
Nabil Oukhouma
实用工具
Auto Stop Loss (MT4 Manager)  is a robust utility designed to take the stress out of trade management. Whether you are a scalper or a swing trader, this EA automatically applies Stop Loss and Take Profit levels to your trades, secures profits with Break-Even, and maximizes gains with an intelligent Trailing Stop. This manager works with all trading instruments and allows you to manage specific symbols or multiple pairs from a single chart . Key Features: - Automatic SL & TP: Instantly applies
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
实用工具
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Reward Multiplier MT4
Amir Atif
5 (1)
实用工具
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT5 version   here You only open the first order. When your tr
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
面板 FFx 隐藏管理 轻松帮助您在图表上直接管理您的订单。下面描述所有特征: 止盈, 止损和尾随停止均隐藏 每笔交易在图表上都有自己的指示线 可按您的需要拖拽任何线来改变止盈/止损 当止盈 #1 到达，自动将止损位移到盈亏平衡位置的选项 选择止盈/止损类型的选项 (通过点数或价格) 选择尾随停止类型的选项 (通过点数, MA, 分形, PSAR 或 ATR) 定义哪些订单您希望在当前图表上进行管理 (所有订单或特定单号) 最大化 / 最小化面板按钮 在图表上将面板拖拽到任意位置 显示交易信息的选项 如何使用它？ (参看以下截图) 选择您希望管理的订单 (所有或特定的) 设置您的目标, 止损和尾随停止 … 之后点击 “放置”。它们都独立工作，这样您就只需设置一次。 如果您希望删除一个止盈, 止损或尾随停止, 选择正确的订单 … 然后点击 “删除” 当您选择设置 “所有当前符号”, 则 “当前设置”显示在面板里。这些设置将自动用于所有新开订单。若要重置/删除这些设置, 点击 “重置所有”。 如果 “显示交易信息”被选中, 一个新的小表格显示在面板之下, 包括每笔订单及其当前的目标和尾随停
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
实用工具
新闻操盘手专业版 是一个独特的机器人，让您使用您预先定义的策略进行消息交易。它从几个流行的外汇网站加载的每条消息的片断。您可以选择任何消息和预设的策略进行交易，之后新闻操盘手专业版根据选定的策略，在新闻来临时自动进行交易。 新闻发布给出了赚点数的机会，因为在那个时刻，价格通常有大动作。现在，利用这款工具，新闻交易变得比以往任何时候更容易，更灵活，更令人兴奋。不要等待，不要错失，不要再迷惑了。每周只需针对重要新闻设置一次，这个工具将完全按照您的计划进行精准交易。 演示版: 由于这不是一个自动交易机器人 (它是半自动), 您需要下载单独的演示版本: https://www.mql5.com/zh/market/product/5931 参考: 如果您只需要加载新闻 (无需交易), 您可以购买新闻加载机专业版: https://www.mql5.com/zh/market/product/5463 功能 包括所有 新闻加载机专业版 的功能 (查看详情)。 针对每条新闻构建您自己的策略，具有非常灵活的参数。 支持五种高级策略，带有大量控制参数 (止损, 止盈, 尾随, 网格间隔, 手数缩放,
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
实用工具
Copies transactions between MT4 terminals. Possibilities: quick copy start minimum processor load direct and reverse (reverse) copying. copying Take Profit and Stop Loss levels copying deferred and their changes copy transactions one to many copy trades many to one local copy only Attention: The product is designed for copying trades only within a single computer or VPS with access to the desktop. The product will not work on the built-in Virtual Hosting of the terminal. We will help you set up
RunwiseFX Configurable Strategy Automator
Runwise Limited
4.95 (22)
实用工具
The product combines a manual trade panel with the ability to perform actions automatically in a highly configurable way. Actions include capturing indicator values and then based on those values raising alerts, open/close or partially close trades, scale-in, setting up pending orders, adjusting stop loss, take profit and more. On-chart controls can be configured, such as tick boxes and buttons, so can be fully interactive. The EA also handles money management, news events, hidden stop loss, tak
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
实用工具
Binary Options Copier Remote is an EA that allows to copy binary options trades between MT4 accounts at different computers. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his trade with the others globally on his own rules. Provider can give free bonus license to 10 receivers. That means those 10 receivers can copy from provider by using Binary Options Receiver Free (no cost). From 11th one, receiver have to buy Binary Options Receiver Pro (paid version) in order to copy from
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
实用工具
The Price Action Dashboard is an innovative tool to help the trader to control a large number of financial instruments. This tool is designed to automatically suggest signals and price conditions. The Dashboard analyzes all major Time Frame suggesting price action conditions with graphic elements. The Dashboard can suggest you the strength of the trend identifying directional movement, it is an indispensable tool for those who want to open position themselves using market trends identifiers. The
作者的更多信息
Account Protector Metatrader 5
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
实用工具
Account Protector Meta Trader 5 This utility prevents risk of ruin per trading cycle.  Retail forex trading accounts are designed with   stop out levels   that make it impossible to quickly restore lost trading capital   (to initial levels)   in the event of a human or algorithm trader  " blowing"   an account. This hampers the efforts of a trader who after growing an account investment to a multiple of its initial value, suddenly suffers irreparable loss because of several trade entry mishaps.
The Versatile Copier MT4
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
4 (1)
实用工具
This   all-purpose copytrade   utility enables any user  remotely   or  locally   duplicate trades between Meta Trader terminals quickly and effortlessly. It works with any machine or server running on a Windows OS. Copying of trade entries between different terminal types (i.e. Meta Trader 4 and Meta Trader 5) is fully supported. Trade copying functionality coves all MetaTrader scenarios -  MetaTrader 4   -   MetaTrader 4 MetaTrader 4   -   MetaTrader 5 MetaTrader 5   -   MetaTrader 5 MetaTrade
Account Protector Metatrader 4
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
实用工具
Account Protector Meta Trader 4 This utility prevents risk of ruin per trading cycle.  Retail forex trading accounts are designed with   stop out levels   that make it impossible to quickly restore lost trading capital   (to initial levels)   in the event of a human or algorithm trader  " blowing"   an account. This hampers the efforts of a trader who after growing an account investment to a multiple of its initial value, suddenly suffers irreparable loss because of several trade entry mishaps.
Break Even Trailing
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
实用工具
Break Even Trailing - A Simple Swing Trade & Scalp Trade Solution Break Even Trailing is an effective and simple program designed to enable a trader achieve break even and basic dynamic trailing stops on all positions. BET  represents  Break Even  Trailing   in the instructions below.  (*) General Settings Overview: Trailing Mode : There are only two trailing modes. The Default Mode is set to Pip Based Dynamic, Mode One. This mode is the same as the typical Meta Trader Trailing feature that is
The Versatile Copier MT5
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
实用工具
This   all-purpose trade utility   enables any user   remotely   or   locally   duplicate trades between Meta Trader terminals quickly and effortlessly. It works with any machine or server running on Windows. Copying of trade entries between different terminal types (i.e. Meta Trader 4 and Meta Trader 5) is fully supported. Trade copying functionality coves all MetaTrader scenarios -  MetaTrader 4   -   MetaTrader 4 MetaTrader 4   -   MetaTrader 5 MetaTrader 5   -   MetaTrader 5 MetaTrader 5   -
Auto Trailing Assistant Metatrader 5
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
实用工具
Auto Trailing Assistant (ATA) - Forex Trade Management Utility Core Capability Auto Trailing Assistant is a sophisticated Meta Trader utility that helps traders automatically manage and optimize trading positions with unparalleled precision and flexibility. With its comprehensive set of features, this powerful tool enables traders determine minimum guaranteed profits for each position, displayed very colorfully  on the Chart of your Meta Trader. Flexible Position Targeting - Multi-symbol sup
筛选:
无评论
回复评论