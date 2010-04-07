Asistente de seguimiento automático (ATA): revolucionaria utilidad de gestión de operaciones de Forex

Capacidad principal

Auto Trailing Assistant es una sofisticada utilidad de Meta Trader que ayuda a los operadores a gestionar y optimizar automáticamente las posiciones comerciales con una precisión y flexibilidad sin precedentes. Con su amplio conjunto de características, esta potente herramienta permite a los operadores determinar los beneficios mínimos garantizados para cada posición, mostrados de forma muy colorida en el gráfico de su Meta Trader.

Objetivo de posición flexible

- Soporte multisímbolo

- Filtrable por número mágico

- Gestión selectiva de posiciones

- Seguimiento de comentarios de órdenes personalizable





Óptimo para

- Operadores activos

- Gestores de carteras

- Entusiastas del trading algorítmico

- Inversores conscientes del riesgo





🛠 Características técnicas exclusivas

Control de precisión

- Selección de unidades de precio (PIPs/POINTS)

- Incrementos granulares de pasos de arrastre

- Ajustes dinámicos de stop loss/take profit





Aspectos destacados de la configuración

- Gestión de un solo gráfico para todos los pares de negociación

- Funciones avanzadas de punto de equilibrio

- Seguimiento algorítmico sofisticado





Gestión visual

- Botones de gráficos interactivos para el cierre de operaciones

- Indicadores de beneficios personalizables con códigos de colores

- Colocación flexible de la información en el gráfico





Mecanismos de recuperación inteligentes

- Trailing basado en predicción de tendencia

- Gestión de posiciones perdedoras

- Inicialización de stop loss/take profit máximos





Modos avanzados de seguimiento

- Seis estrategias inteligentes de arrastre**.

- Trailing de bloqueo porcentual (predeterminado recomendado)

- Trailing fijo basado en pips

- Trailing dinámico basado en pips

- Tope dinámico

- Limitación por retroceso de Fibonacci

- Seguimiento de la serie de ondas de Elliott





ATA represents Auto Trailing Assistant in the instructions below.

(*) Visión general de la configuración general:

Selección de Unidad de Precio: El usuario puede seleccionar PIP o PUNTOS para el seguimiento de posiciones (lo que prefiera). Por lo tanto, si introduce 200 puntos para una posición EURUSD(x ...), normalmente se traduce en 20 pips para la misma cantidad de distancia de arrastre que esta utilidad ejecuta en esa posición.



Modo Trailing: Hay seis modos de trailing. El nuevo modo por defecto es el modo de trailing de bloqueo porcentual, modo uno. Este modo es el mejor para retener ganancias. En ciertos casos, la dirección del mercado se invierte y una operación rentable deja de serlo. Este modo garantiza que se mantenga una diferencia de precio razonable entre el precio actual del mercado y el nivel de precio de beneficio bloqueado, de modo que se puedan acumular más beneficios si la tendencia es favorable, y para que la operación no resulte en una pérdida, en caso de que la tendencia se invierta. En segundo lugar, si la tendencia se invierte significativamente, el operador puede iniciar otra posición con la certeza de que la última posición finalizó con beneficios.

El Modo Dinámico Basado en Pips es igual que la típica función de Trailing de Meta Trader que es bien conocida. En lugar de hacer clic con el botón derecho del ratón en CADA operación en curso para acceder al menú desplegable, con la opción de Trailing Stop en puntos/pips, consiga esto a través del ATA sin esfuerzo para todas las operaciones en su Terminal Meta Trader.

(1) Trailing de Porcentaje de Beneficio:

PorcentajeMínimo de Bloqueo de Ganancias: Es el valor que el usuario establece para la retención mínima de una posición rentable.

Pip Value to Commence Percentage Tra iling: Este es el Pip o Punto de Valor en el cual el Algoritmo de Profit Trailing se Bloquea en la Posición. Un valor muy pequeño asegurará niveles de Stop muy ajustados.

(2) Pip Basado en Fijo:

El Valor del Pip para Comenzar el Seguimiento determina la diferencia de pips que el precio de mercado debe tener contra el precio inicial/apertura de una orden, para que comience la modificación de la orden de seguimiento.

Valor incremental del paso de arrastre: Determina las brechas en el precio de mercado que deben producirse después de que haya comenzado el arrastre para que el ATA mejore incrementalmente el stoploss de una orden.

StopLoss Inicial Especificado: determina la distancia en pips desde el precio inicial/apertura de la orden a la que debe ajustarse el nivel de stop loss. Este valor debe ser superior al nivel de congelación de la orden de su Broker en puntos. Si el precio de ejecución se encuentra dentro del rango definido por el nivel de congelación, la orden no podrá ser modificada, cancelada o cerrada.

TakeProfit Inicial Especificado: determina la distancia en pips desde el precio inicial/apertura de la orden a la que debe ajustarse el nivel de take profit. Este valor debe ser mayor que el nivel de congelación de órdenes de su Broker en puntos. Si el precio de ejecución se encuentra dentro del rango definido por el nivel de congelación, la orden no podrá ser modificada, cancelada o cerrada.

(3) Dinámica basada en Pip:

Pip Value to Commence Trailing se refiere a los pips de diferencia que debe tener el precio de mercado frente al precio inicial/apertura de una orden, para que comience la modificación de la orden de arrastre.

Stop LossDinámico Especificado: determina la distancia en pips desde el precio inicial/apertura de la orden a la que debe ajustarse el nivel de stop loss. Este valor debe ser superior al nivel de congelación de órdenes de su Broker en puntos. Si el precio de ejecución se encuentra dentro del rango definido por el nivel de congelación, la orden no podrá ser modificada, cancelada o cerrada.

TakeProfit Dinámico Especificado: determina la distancia en pips desde el precio inicial/apertura de la orden a la que debe ajustarse el nivel de take profit. Este valor debe ser superior al nivel de congelación de la orden de su Broker en puntos. Si el precio de ejecución se encuentra dentro del rango definido por el nivel de congelación, la orden no podrá ser modificada, cancelada o cerrada.

(4) Break Even Trailing Stops:

Break Even: Cuando se establece en true, activa la función de trailing stop de punto muerto. Función avanzada de punto muerto: consigue el punto muerto en términos de beneficio de la operación independientemente de las comisiones o gastos de swap implicados.

Stop LossInicial: Es el valor en el que se fija el stop loss alejado del precio inicial/apertura de las órdenes en el terminal.

Primer Nivel de Pips Ganados, Segundo Nivel de Pips Ganados, Tercer Nivel de Pips Ganados: define la cantidad de pips bloqueados en los niveles de precios anteriores. Por ejemplo, cuando el precio de mercado se mueve a Take Profit One, el ATA ajusta el stop loss de la orden al punto de equilibrio. Cuando el precio de mercado se mueve a Take Profit Two, el ATA ajusta el stop loss de la orden a Take Profit One. Cuando el precio de mercado se mueve a Take Profit Three, el ATA ajusta el stop loss de la orden a Take Profit Two. Y finalmente, cuando el precio de mercado se mueve más allá de Third Pips Level Gain, el ATA ajusta el stop loss de la orden al último nivel de precios, es decir, Take Profit Three.

(5) Fibonacci Retracement Levels Trailing:

Ajustador de Escalón de Fibonacci Trailing: Determina las brechas en el precio de mercado que deben ocurrir después de que el trailing ha comenzado para que el ATA mejore incrementalmente el stoploss de una orden.

Rango de retroceso de Fibonacci: determina la diferencia en las relaciones de niveles de precios de Fibonacci, que el precio inicial/apertura de la orden al que se debe ajustar el nivel de stop loss y el nivel de take profit.

(6) Trailing de la Serie Elliot Wave:

Trailing Step Adjuster: Determina los gaps en el precio de mercado que deben ocurrir después de que el trailing haya comenzado para que el ATA mejore incrementalmente el valor de stop loss y take profit de una orden en este modo.

La serie Elliot Wave es un modo inteligente de ajuste del nivel de precios que maneja el conocido movimiento de ida y vuelta de los precios del mercado de la mejor manera posible dentro de su complejo algoritmo de múltiples pasos.



(*) Especificación de Posición :

Seguimiento de todas las Posiciones (Si "No" Especifique los Valores de Abajo): Esta opción permite a los usuarios apuntar a las posiciones abiertas por EAs específicos identificados por sus números mágicos o números mágicos.



Targeted Magic Number for Trailing: Especifique el número mágico de las órdenes que SOLO desea rastrear.

Targeted Order Commentary String for Trailing: Especifique el comentario de la orden adjunta a las órdenes que SOLO desea seguir.

(+) Opciones Autónomas de Recuperación de Operaciones:

Intento de Recuperación de Operaciones (Gestión de Posiciones Perdedoras): Determina si se deben aplicar trailing stops a las posiciones perdedoras. Este modo se utiliza mejor para gestionar posiciones perdedoras y minimizar las pérdidas incurridas cuando se toma una operación en contra de la tendencia del mercado.

Seguimiento por Predicción de Tendencia y Límites de Beneficio: Seguimiento sólo cuando cambia el movimiento estructural del mercado para cada posición.

Inicializar valores máximosde Stop Loss y TakeProfit:Activa y desactiva la inicialización de los valores máximos de Stop Loss y Take Profit.





(**) Cerrar Operaciones mediante Botones:

Cierra las operaciones haciendo clic en los botones (columna o posiciones): Se trata de una función interactiva del gráfico que permite al usuario finalizar una orden haciendo clic en la información del gráfico específica de dicha orden.

Seleccionar tipo de operación para cerrar: Determina la categoría de operaciones que el usuario puede cerrar pulsando los botones interactivos del gráfico. Incluye tres opciones, posiciones abiertas, órdenes pendientes y todas las órdenes activas en el mercado.

(***) Dibujar en Ajustes del Gráfico:

Esquina del gráfico para las estadísticas de arrastre mostradas: Determina dónde prefiere el usuario que se muestre la información en el gráfico.

Indicador deColor de BeneficioBloqueado: especifica el color de la estadística del gráfico de la orden mostrada que representa el valor del beneficio mínimo garantizado de la orden.

Indicador de color de beneficiopositivo: especifique el color de la estadística del gráfico de la orden mostrada siempre que la orden sea rentable.

Indicador de color de ganancia negativa: especifique el color de la estadística del gráfico de la orden mostrada siempre que el valor de ganancia de la orden sea negativo.

Indicador deColor de Orden Pendiente: especifica el color de la estadística del gráfico de la orden mostrada para las órdenes pendientes.

Color de fuente por defecto: especifique el color del texto utilizado en la visualización de la información del gráfico.

**Transform Your Trading Approach with Intelligent, Automated Trade Management**







