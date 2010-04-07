Auto Trailing Assistant

Asistente de seguimiento automático (ATA): revolucionaria utilidad de gestión de operaciones de Forex

Capacidad principal

Auto Trailing Assistant es una sofisticada utilidad de Meta Trader que ayuda a los operadores a gestionar y optimizar automáticamente las posiciones comerciales con una precisión y flexibilidad sin precedentes. Con su amplio conjunto de características, esta potente herramienta permite a los operadores determinar los beneficiosmínimos garantizados para cada posición, mostrados de forma muy colorida en el gráfico de su Meta Trader.

Objetivo de posición flexible

- Soporte multisímbolo

- Filtrable por número mágico

- Gestión selectiva de posiciones

- Seguimiento de comentarios de órdenes personalizable


Óptimo para

- Operadores activos

- Gestores de carteras

- Entusiastas del trading algorítmico

- Inversores conscientes del riesgo


🛠 Características técnicas exclusivas

Control de precisión

- Selección de unidades de precio (PIPs/POINTS)

- Incrementos granulares de pasos de arrastre

- Ajustes dinámicos de stop loss/take profit


Aspectos destacados de la configuración

- Gestión de un solo gráfico para todos los pares de negociación

- Funciones avanzadas de punto de equilibrio

- Seguimiento algorítmico sofisticado


Gestión visual

- Botones de gráficos interactivos para el cierre de operaciones

- Indicadores de beneficios personalizables con códigos de colores

- Colocación flexible de la información en el gráfico


Mecanismos de recuperación inteligentes

- Trailing basado en predicción de tendencia

- Gestión de posiciones perdedoras

- Inicialización de stop loss/take profit máximos


Modos avanzados de seguimiento

- Seis estrategias inteligentes de arrastre**.

- Trailing de bloqueo porcentual (predeterminado recomendado)

- Trailing fijo basado en pips

- Trailing dinámico basado en pips

- Tope dinámico

- Limitación por retroceso de Fibonacci

- Seguimiento de la serie de ondas de Elliott


ATA represents Auto Trailing Assistant in the instructions below.

(*) Visión general de la configuración general:

Selección de Unidad de Precio: El usuario puede seleccionar PIP o PUNTOS para el seguimiento de posiciones (lo que prefiera). Por lo tanto, si introduce 200 puntos para una posición EURUSD(x ...), normalmente se traduce en 20 pips para la misma cantidad de distancia de arrastre que esta utilidad ejecuta en esa posición.

Modo Trailing: Hay seis modos de trailing. El nuevo modo por defecto es el modo de trailing de bloqueo porcentual, modo uno. Este modo es el mejor para retener ganancias. En ciertos casos, la dirección del mercado se invierte y una operación rentable deja de serlo. Este modo garantiza que se mantenga una diferencia de precio razonable entre el precio actual del mercado y el nivel de precio de beneficio bloqueado, de modo que se puedan acumular más beneficios si la tendencia es favorable, y para que la operación no resulte en una pérdida, en caso de que la tendencia se invierta. En segundo lugar, si la tendencia se invierte significativamente, el operador puede iniciar otra posición con la certeza de que la última posición finalizó con beneficios.

El Modo Dinámico Basado en Pips es igual que la típica función de Trailing de Meta Trader que es bien conocida. En lugar de hacer clic con el botón derecho del ratón en CADA operación en curso para acceder al menú desplegable, con la opción de Trailing Stop en puntos/pips, consiga esto a través del ATA sin esfuerzo para todas las operaciones en su Terminal Meta Trader.

(1) Trailing de Porcentaje de Beneficio:

PorcentajeMínimo de Bloqueo de Ganancias: Es el valor que el usuario establece para la retención mínima de una posición rentable.

Pip Value to Commence Percentage Tra iling: Este es el Pip o Punto de Valor en el cual el Algoritmo de Profit Trailing se Bloquea en la Posición. Un valor muy pequeño asegurará niveles de Stop muy ajustados.

(2) Pip Basado en Fijo:

El Valor del Pip para Comenzar el Seguimiento determina la diferencia de pips que el precio de mercado debe tener contra el precio inicial/apertura de una orden, para que comience la modificación de la orden de seguimiento.

Valor incremental del paso de arrastre: Determina las brechas en el precio de mercado que deben producirse después de que haya comenzado el arrastre para que el ATA mejore incrementalmente el stoploss de una orden.

StopLoss Inicial Especificado: determina la distancia en pips desde el precio inicial/apertura de la orden a la que debe ajustarse el nivel de stop loss. Este valor debe ser superior al nivel de congelación de la orden de su Broker en puntos. Si el precio de ejecución se encuentra dentro del rango definido por el nivel de congelación, la orden no podrá ser modificada, cancelada o cerrada.

TakeProfit Inicial Especificado: determina la distancia en pips desde el precio inicial/apertura de la orden a la que debe ajustarse el nivel de take profit. Este valor debe ser mayor que el nivel de congelación de órdenes de su Broker en puntos. Si el precio de ejecución se encuentra dentro del rango definido por el nivel de congelación, la orden no podrá ser modificada, cancelada o cerrada.

(3) Dinámica basada en Pip:

Pip Value to Commence Trailing se refiere a los pips de diferencia que debe tener el precio de mercado frente al precio inicial/apertura de una orden, para que comience la modificación de la orden de arrastre.

Stop LossDinámico Especificado: determina la distancia en pips desde el precio inicial/apertura de la orden a la que debe ajustarse el nivel de stop loss. Este valor debe ser superior al nivel de congelación de órdenes de su Broker en puntos. Si el precio de ejecución se encuentra dentro del rango definido por el nivel de congelación, la orden no podrá ser modificada, cancelada o cerrada.

TakeProfit Dinámico Especificado: determina la distancia en pips desde el precio inicial/apertura de la orden a la que debe ajustarse el nivel de take profit. Este valor debe ser superior al nivel de congelación de la orden de su Broker en puntos. Si el precio de ejecución se encuentra dentro del rango definido por el nivel de congelación, la orden no podrá ser modificada, cancelada o cerrada.

(4) Break Even Trailing Stops:

Break Even: Cuando se establece en true, activa la función de trailing stop de punto muerto. Función avanzada de punto muerto: consigue el punto muerto en términos de beneficio de la operación independientemente de las comisiones o gastos de swap implicados.

Stop LossInicial: Es el valor en el que se fija el stop loss alejado del precio inicial/apertura de las órdenes en el terminal.

Primer Nivel de Pips Ganados, Segundo Nivel de Pips Ganados, Tercer Nivel de Pips Ganados: define la cantidad de pips bloqueados en los niveles de precios anteriores. Por ejemplo, cuando el precio de mercado se mueve a Take Profit One, el ATA ajusta el stop loss de la orden al punto de equilibrio. Cuando el precio de mercado se mueve a Take Profit Two, el ATA ajusta el stop loss de la orden a Take Profit One. Cuando el precio de mercado se mueve a Take Profit Three, el ATA ajusta el stop loss de la orden a Take Profit Two. Y finalmente, cuando el precio de mercado se mueve más allá de Third Pips Level Gain, el ATA ajusta el stop loss de la orden al último nivel de precios, es decir, Take Profit Three.

(5) Fibonacci Retracement Levels Trailing:

Ajustador de Escalón de Fibonacci Trailing: Determina las brechas en el precio de mercado que deben ocurrir después de que el trailing ha comenzado para que el ATA mejore incrementalmente el stoploss de una orden.

Rango de retroceso de Fibonacci: determina la diferencia en las relaciones de niveles de precios de Fibonacci, que el precio inicial/apertura de la orden al que se debe ajustar el nivel de stop loss y el nivel de take profit.

(6) Trailing de la Serie Elliot Wave:

Trailing Step Adjuster: Determina los gaps en el precio de mercado que deben ocurrir después de que el trailing haya comenzado para que el ATA mejore incrementalmente el valor de stop loss y take profit de una orden en este modo.

La serie Elliot Wave es un modo inteligente de ajuste del nivel de precios que maneja el conocido movimiento de ida y vuelta de los precios del mercado de la mejor manera posible dentro de su complejo algoritmo de múltiples pasos.


(*) Especificación de Posición :

Seguimiento de todas las Posiciones (Si "No" Especifique los Valores de Abajo): Esta opción permite a los usuarios apuntar a las posiciones abiertas por EAs específicos identificados por sus números mágicos o números mágicos.

Targeted Magic Number for Trailing: Especifique el número mágico de las órdenes que SOLO desea rastrear.

Targeted Order Commentary String for Trailing: Especifique el comentario de la orden adjunta a las órdenes que SOLO desea seguir.

(+) Opciones Autónomas de Recuperación de Operaciones:

Intento de Recuperación de Operaciones (Gestión de Posiciones Perdedoras): Determina si se deben aplicar trailing stops a las posiciones perdedoras. Este modo se utiliza mejor para gestionar posiciones perdedoras y minimizar las pérdidas incurridas cuando se toma una operación en contra de la tendencia del mercado.

Seguimiento por Predicción de Tendencia y Límites de Beneficio: Seguimiento sólo cuando cambia el movimiento estructural del mercado para cada posición.

Inicializar valores máximosde Stop Loss y TakeProfit:Activa y desactiva la inicialización de los valores máximos de Stop Loss y Take Profit.


(**) Cerrar Operaciones mediante Botones:

Cierra las operaciones haciendo clic en los botones (columna o posiciones): Se trata de una función interactiva del gráfico que permite al usuario finalizar una orden haciendo clic en la información del gráfico específica de dicha orden.

Seleccionar tipo de operación para cerrar: Determina la categoría de operaciones que el usuario puede cerrar pulsando los botones interactivos del gráfico. Incluye tres opciones, posiciones abiertas, órdenes pendientes y todas las órdenes activas en el mercado.

(***) Dibujar en Ajustes del Gráfico:

Esquina del gráfico para las estadísticas de arrastre mostradas: Determina dónde prefiere el usuario que se muestre la información en el gráfico.

Indicador deColor de BeneficioBloqueado: especifica el color de la estadística del gráfico de la orden mostrada que representa el valor del beneficio mínimo garantizado de la orden.

Indicador de color de beneficiopositivo: especifique el color de la estadística del gráfico de la orden mostrada siempre que la orden sea rentable.

Indicador de color de ganancia negativa: especifique el color de la estadística del gráfico de la orden mostrada siempre que el valor de ganancia de la orden sea negativo.

Indicador deColor de Orden Pendiente: especifica el color de la estadística del gráfico de la orden mostrada para las órdenes pendientes.

Color de fuente por defecto: especifique el color del texto utilizado en la visualización de la información del gráfico.

**Transform Your Trading Approach with Intelligent, Automated Trade Management**



Productos recomendados
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilidades
Esta herramienta realizará la gestión de Trailing stop loss y Break even para las órdenes. Le ayuda a limitar o reducir el tiempo que pasa mirando las órdenes en la pantalla, especialmente cuando necesita irse a dormir. Sólo tiene que añadir este EA a 1 gráfico, puede gestionar todos los pares. Puede filtrar órdenes por comentario, número mágico, símbolo y número de ticket de orden. Cuando Breakeven puede agregar pips shift/offset (para cubrir la comisión...). Puede probar en probador de estra
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Three 3TP Easy Trade Pad Expert para MT4 - Descargar El 3TP Easy Trade Pad Expert es una herramienta avanzada diseñada para la gestión del capital, el control del riesgo y la agilización de las operaciones dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Con su interfaz funcional y especializada, este asesor experto permite a los operadores establecer y gestionar sin esfuerzo los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). Además de simplificar la ejecución de operaciones, la herramienta ofrece fun
Basket Trades Panel
Opengates Success International
Utilidades
La negociación con cestas es muy interesante para quienes están familiarizados con ella. También es muy rentable si se conoce su funcionamiento PERO puede ser muy destructivo para la cuenta de cualquiera si no se tiene cuidado. Sin embargo, hay comerciantes de la cesta de todo haciendo buenos ingresos con ella con facilidad. Lo que puede hacer: Esta utilidad se crea para ellos para eliminar el estrés de la apertura del comercio en cada uno de los grupos de símbolos de divisas. Con un solo clic,
Trading Control Pad
Sukunthakan Ngernbamrung
Utilidades
Trading Control Pad es una herramienta útil para todos los traders. Para enviar órdenes de COMPRA/VENTA, órdenes pendientes, modificar y establecer automáticamente SL y TP con un solo clic según el símbolo actual. El Trading Control Pad puede ayudarle a estar cómodo y negociar rápidamente. El Pad puede ayudarle automática y manualmente a cerrar parcialmente algunos lotes en el objetivo, punto de equilibrio y trailing stop. Características / Funcionalidad del Panel de Control de Operaciones Mues
Close Trades Pro MT4
Osazee Asikhemhen
Utilidades
Introducing the Revolutionary   Trade Closing Assistant ! ¿Está cansado de cerrar manualmente cientos de operaciones? ¿Es usted un scalper , day trader , swing trader y quiere maximizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas cerrando múltiples posiciones al mismo tiempo bajo diferentes condiciones? ¿Es usted un Trader de Prop Firm que desea evitar alcanzar el máximo drawdown diario? No busque más. Este kit es la solución definitiva para usted. GUÍA DE USO DEL KIT 1. 1. Muestra los beneficios/
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilidades
Asesor Experto para MT4 Utilidad útil que debe tener para todos los comerciantes. Con 1 clic en el botón, usted es capaz de cerrar todas sus posiciones abiertas. Viene con una advertencia emergente de notificación cuando se hace clic para cerrar todas sus operaciones, para evitar un accidente pulse el botón. Sólo tienes que pulsar "Sí" para confirmar o "No" para cancelar. El experto cerrará todas tus posiciones abiertas sin importar que pares tengas abiertos o direcciones. Sólo tiene que adjunta
Simple Lot Size Calculator
Michal Iwanski
Utilidades
La Calculadora Simple de Tamaño de Lote puede ayudarle con la gestión de riesgos. Simplemente escriba el porcentaje de riesgo, los puntos de stop loss y haga clic en calcular para obtener el tamaño de lote requerido. La Calculadora Simple de Tamaño de Lote calcula el instrumento de un gráfico actual. Es ligero. Simplemente cárguelo en su gráfico y la Calculadora Simple de Tamaño de Lote aparecerá en la esquina superior izquierda de su gráfico.
Grid Maestro
Ruslan Brezovskiy
Utilidades
Grid Maestro – una utilidad que construye automáticamente una cuadrícula de órdenes según parámetros específicos: paso de la cuadrícula, número de órdenes y multiplicador de volumen. La apertura de la primera operación se realiza presionando un botón en la pantalla. También se incluye una función de ajuste automático de parámetros, calculada en base al análisis del máximo drawdown del instrumento. Características: Funciona solo con órdenes abiertas mediante la presión de botones en la pantalla.
YPY Check Your Broker
IPA Investments LTD
Utilidades
YPY Check Your Broker es un complejo de software multifuncional universal que utiliza datos primarios de tick. Permite a los operadores realizar análisis comparativos de las condiciones de negociación y la calidad de ejecución, identificar precios BID anormales fuera de las cotizaciones indicativas. También refleja los hechos de redibujado de barras en el terminal, extensión de spreads, controla los valores de nivel de stop out de apalancamiento, velocidad de ejecución y cortes de conexión al se
Full Dashboard Trade Panel
Opengates Success International
Utilidades
Full Dashboard Trade Panel Utility está diseñado para llevar a cabo tareas generales de gestión de operaciones y órdenes para facilitar las operaciones a todos los operadores que lo adquieran y utilicen. Se compone de tres secciones, cada una de ellas con un ajuste de turno para una colocación conveniente según se desee: 1. Panel de Gestión de Operaciones 2. Panel de Cesta de Operaciones 3 . Cambiador de Símbolos y Plazos Cada una de estas tres secciones tiene sus propias funciones únicas y pape
Trade panel manual
Wiktor Keller
Utilidades
Trade panel manual es un asistente de negociación multifuncional. Le permite abrir órdenes de mercado y pendientes en un solo clic. El valor se establece a través del menú de botones editar o eliminar por botones específicos órdenes pendientes y el valor de take profit y stop loss en un solo clic. A través del menú de edición del botón, se establece un valor que se puede cambiar fácilmente simplemente moviendo las líneas level_tp para los niveles take profit o stop loss y para las órdenes pendie
Trade Auto Close
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Cierre automático de operaciones: por tiempo o al alcanzar Ganancia / Pérdida Con esta utilidad, puede automatizar el cierre de operaciones bajo una condición determinada. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión MT5 Para activar el Cierre Automático, debe configurar los siguientes parámetros (en el panel): 1. Símbolo   al que se aplicará la función: para un   [Symbol]   específico / o para   [ALL]   todos los sí
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilidades
Copie señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente en su MT4.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario y ofrece muchas características que necesita para administrar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5 | Versión Discord Si desea prob
GridBreakTimeSuper SymbolChangerTF
Opengates Success International
Utilidades
GridBreakTimeSuper SymbolChangerTF GridBreakTimeSuper SymbolChangerTF is a Utility created based on grid trading strategies. This one was coded with Symbol and Time-frame Changer to remove the stress of opening a lot of chart windows.It opens any number of Buystops and Sellstops orders respectively as defined by the User with a predetermined gap up and down from the current price as also set by the User. This EA works based on time set by the User for opening and closing of all orders and trade
NNFX Tool
Nguyen Thi Kieu Oanh
Utilidades
NNFX TOOL - La herramienta de gestión de órdenes esencial para el operador moderno Un EA "pequeño pero poderoso", diseñado para optimizar su flujo de trabajo de trading: Alto rendimiento: Funcionamiento ligero pero potente, que garantiza una ejecución de órdenes precisa y eficiente. Versátil: Perfecto para los seguidores del método NNFX, a la vez que increíblemente fácil de usar para principiantes y lo suficientemente sofisticado para traders profesionales. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES - Soporte
FREE
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
Utilidades
El indicador muestra el horario de operación de las bolsas mundiales. Te ayuda a ver qué mercados están más activos en este momento Mira mi  #1 Pro  Utility : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta Ayuda a seleccionar los instrumentos más volátiles en este momento; Especialmente útil para traders intradía; 1) Cuando se usa en marcos temporales 1H e inferiores: las líneas corresponderán a la ubicación real de las barras en el gráfico, y al mover el
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Moving Average Auto Trading Panel
Vijay Vikram Singh Kushwah
Utilidades
Asesor Experto para Operar Automáticamente Medias Móviles rupturas de precios y retests . Solución comercial completa con entrada automatizada, Take Profit, ganancias parciales, Stoploss y también auto breakeven donde SL se mueve a la entrada una vez tp1 / primer objetivo se alcanza, Las medias móviles se utilizan para identificar tendencias y confirmar retrocesos, Son eficaces en todos los marcos de tiempo . de 1 min scalping a 4hr o gráficos diarios oscilaciones , Con MA Trade Panel EA podemo
Pips Trailing Stop EA MT4
Udeme Anietie Okon
Utilidades
Este EA rastrea sus stops tanto para operaciones abiertas manualmente como para operaciones abiertas automáticamente. Este EA funcionará tanto si ha establecido manual o automáticamente stop loss como si no. Trailing stop es una variación más flexible de una orden de salida normal. Trailing stop es la práctica de mover el nivel de stop-loss más cerca del precio actual cuando el precio se mueve a su favor. El arrastre del stop-loss permite a los operadores limitar sus pérdidas y salvaguardar sus
Close Trades Premium MT4
Obiajulu Chukwudi Nwosa
Utilidades
Al igual que usted, cuando empecé a operar, fue abrumador ... aprender acerca de los indicadores, sobre el tamaño del lote, el apalancamiento y muchas cosas más. Han pasado casi 3 años. Estoy más informado en el comercio. Mi trading sigue mejorando a medida que trabajo en mi estrategia, análisis técnico, psicología del trading y gestión del trading. Una cosa que no me preocupa es ser capaz de cerrar mis operaciones rápidamente si una operación va en mi contra o si la operación ha alcanzado mi n
InvestingDotCom
Hans Alexander Nolawon Djurberg
Utilidades
Es un inteligente Investing.com utilidad analizador de señales en MT4 gráfico durante 28 pares, utiliza todos los técnicos y candelabro Utiliza todos los patrones técnicos y de velas para cada par para analizar la tendencia final, Es fácil de usar, debe agregar la dirección ' https://www.investing.com/ ' en la lista de URL permitidas pestaña 'Asesores', Añadido GlobalVariables para cada par como buffer de simulación para obtener datos de cualquier ExpertAdvasor para operar. Configuración Para p
Trades Manager Buy and Sell Close
Oladimeji Ogunseye
Utilidades
Gestor de Operaciones de Compra y Venta de Cierre El Asesor Experto de Compra y Venta de Cierre es un EA gratuito que ayuda a los operadores a gestionar las operaciones fácilmente, especialmente durante un entorno de mercado volátil. Características: Ayuda a cerrar rápidamente las operaciones, ya sea con ganancias o pérdidas. Cerrar sólo para compra por separado Cerrar sólo para vender por separado Cierra tanto para Compra como para Venta La Caja de Control se puede minimizar, cerrar o mover
FREE
Trade Closer
Kayla Nichole Clay
Utilidades
Cerrar una operación ¿Ha fijado una operación y sólo tiene en mente un objetivo de beneficios? Arrastre al par de su elección, introduzca su objetivo de beneficios en la casilla y listo. Ya no es necesario establecer un Take profit Su operación se cerrará cuando alcance el objetivo de beneficios y se enviará una alerta a su cuenta. Descargo de responsabilidad: Sólo funciona en la versión de Windows de MT4 y sólo cuando el terminal del ordenador está activo.
Golden Gestion TP SL
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilidades
Auto SL/TP Manager EA - Gestión Automática Inteligente Auto SL/TP Manager EA es un Asesor Experto diseñado para automatizar la gestión de órdenes con la máxima eficacia y discreción. Gestiona automáticamente : Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) Profit Lock (bloqueo progresivo de beneficios) Trailing Stop con varios métodos avanzados Visualización enmascarada de SL y TP para mayor discreción (no visible para el trader). Esta es la herramienta ideal para los traders que quieren asegurar sus b
Forex EA Dividend
Chan Wey Her
Utilidades
ESTRATEGIA - Utilizamos una relación riesgo-recompensa de 1:5 para maximizar los beneficios. - Utilizamos trailing stop para bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas ALERTA El usuario será notificado con una alerta con la siguiente condición: - Max Spread - Max Ordenes ACTUALIZACIÓN - Actualización y soporte gratuitos COMPATIBILIDAD - MT4 y MT5 - Marco temporal M1 - Todos los pares de divisas QUE OBTIENE 1) Formación gratuita en línea (Precio normal: 299 USD) 2) Asesor Experto (EA)
TelegramSender MT4
Biswarup Banerjee
Utilidades
MT4 to Telegram Pro/Copier es un potente Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado para mejorar tu experiencia de trading enviando notificaciones de operaciones en tiempo real y reportes completos a tu canal de Telegram. Ideal para proveedores de señales y formadores, esta herramienta copia operaciones colocadas manualmente o por otros EAs en tu cuenta, ofreciendo alertas personalizables, gestión avanzada de operaciones y un panel de control fácil de usar para obtener información sobre el rendim
TP SL Bot
Ruslan Brezovskiy
Utilidades
TP SL Bot - una utilidad que establece automáticamente el Stop Loss y Take Profit para las nuevas órdenes abiertas de varias maneras según sus indicaciones. También cuenta con una función de cálculo del volumen necesario para abrir un trade con el fin de alcanzar la cantidad deseada con el tamaño de Stop Loss/Take Profit especificado. Hay varias formas de calcular el tamaño y establecer los parámetros: 1. Ajustes basados en la cantidad especificada por el usuario en porcentaje del saldo actual d
One Click Trades Panel Premium
Opengates Success International
Utilidades
Panel de Operaciones OneClick - Versión Premium 1.0 OneClick Trades Panel - Premium Version 1.0 es un grado superior de los 3 Paneles de Operaciones creados. Esta versión incluye muchas características que hacen del trading una experiencia emocionante. Aunque tiene las mismas características en la interfaz como la de la versión estándar, pero también tiene casi 30 características detrás del gráfico de la ventana. Características de los botones de la interfaz: Botón Comprar: Este botón se utiliza
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
Utilidades
OTRX Fimathe Backtest es una herramienta para el Trader o Entusiasta que utiliza la técnica Fimathe creada por el Trader Marcelo Ferreira para realizar su entrenamiento y validar si puede obtener rentabilidad. En esta herramienta usted podrá: 1. Definir si busca una entrada de compra o de venta. (Tendencia). 2. 2. Definir haciendo clic dos veces en las líneas horizontales donde estará su Zona de Referencia y su Zona Neutral. 3. Controle la entrada, el subciclo y la salida de la operación.
FREE
TakeProfit Catcher
Mikhail Kontsevoy
Utilidades
Es muy decepcionante cuando el precio no tiene suficientes puntos para alcanzar el Take Profit y hace un retroceso. Este EA establece niveles virtuales cerca de los niveles TakeProfit. Este EA establece niveles virtuales junto a las órdenes TakeProfit. Si estos niveles son alcanzados por el precio, breakeven o trailing stop se aplica para una orden. Características Este EA no establece nuevas órdenes. El objetivo de este EA es gestionar los stop losses de las órdenes existentes que son establec
Los compradores de este producto también adquieren
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Trade Manager PRO – Sistema Avanzado de Control de Riesgo y Gestión de Operaciones para MT4 Versión gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Descripción General Crystal Trade Manager PRO (CTM) es una herramienta profesional de gestión de riesgo y automatización de operaciones diseñada para MetaTrader 4. Está creada para traders que requieren disciplina, protección sólida del capital y automatización inteligente en su operativa diaria. El sistema controla el riesgo, proteg
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBARLO y ver mi video sobre el mismo. ¡Póngase en contacto conmigo para soporte al usuario o informes de errores, o si desea la versión MT5! Versión MT5 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación de Zona para capitalizar los mercados en tendencia. Crear es
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilidades
Este es un Asesor Experto que se utiliza para operaciones manuales como un EA de fondo o combinado con un EA externo para abrir órdenes. Loss Recovery Trading es una de sus opciones para manejar las posiciones perdidas en lugar de utilizar stop loss mediante el establecimiento de un área de recuperación de la zona y el objetivo de salir de la secuencia de rondas de giro. ¿Cómo funciona? Si el mercado va en contra de la dirección de sus primeras posiciones en los puntos específicos de pérdida, e
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilidades
Unlimited Trade Copier Pro es una herramienta para copiar operaciones de forma remota a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTrader en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor pued
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilidades
Esto significa que ahora puede operar en múltiples cuentas MetaTrader 4 simultáneamente, reflejar las operaciones de cualquier bot de trading a las cuentas de sus amigos y familiares (incluso si está bloqueado a su número de cuenta MT4), crear carteras de inversión de muchas cuentas MT4, eliminar el riesgo de los brokers de Forex no regulados, convertir una estrategia de trading perdedora en ganadora y convertirse en un gestor de cuentas independiente inmediatamente sin necesidad de firmar ningú
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilidades
Hola a todos. News trapper EA es un experto para el comercio de noticias OFERTA LIMITADA: ¡Precio 49$ solo por 10 copias! Siguiente precio 99 no puedes hacer back test porque las noticias son eventos futuros Experto muy seguro pone Ajustes tasa de interés solamente o noticias de alto impacto para Trading Automatizado en las noticias del calendario económico. Muestra un comercio estable durante los últimos 10 años. EA no utiliza tecnologías peligrosas como martingale, grid. El Experto es muy simp
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilidades
Ahorro de tiempo y rápida ejecución Ya sea que esté viajando o durmiendo, siempre sepa que Telegram To Mt4 ejecuta las operaciones por usted. En otras palabras, Nuestro Operador de Señales de Telegram MT4 analizará las señales de trading que recibas en tus canales de Telegram seleccionados y las ejecutará en tu cuenta de Telegram a MT4. Reduzca el Riesgo Telegram To Mt4 define toda la experiencia de copiar señales desde el copiador de señales de Telegram a las plataformas mt4. Los usuarios no
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
Utilidades
Un sistema de trading multitiempo basado en el trazado y seguimiento automático de los niveles de Fibonacci para la compra y venta de cualquier símbolo. Ventajas Determina la dirección de la tendencia basándose en un complejo de 14 indicadores (Cx ), extremos de ZigZag (Z ), RSI (R ), Impulso (I ) Visualización de los valores de 14 indicadores que componen la dirección de la tendencia (Cx ) Trazado de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canales Visualización de la opción de t
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilidades
OFERTA ILIMITADA - SÓLO POR 2 DÍAS | 50% DE DESCUENTO EL VIERNES NEGRO $640 -> $320 Su asistente inteligente para el mercado de divisas Presentamos una potente herramienta de MetaTrader diseñada para revolucionar su forma de operar. Este asistente inteligente va más allá de los indicadores tradicionales para proporcionar un análisis exhaustivo del mercado, impulsado por la IA - para que pueda operar con claridad y confianza. Qué hace Esta avanzada herramienta supervisa y analiza continuamente
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT4 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT4. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
Auto Stop Loss
Nabil Oukhouma
Utilidades
Auto Stop Loss (MT4 Manager) es una utilidad robusta diseñada para eliminar el estrés de la gestión de operaciones. Tanto si es un scalper como un swing trader, este EA aplica automáticamente niveles de Stop Loss y Take Profit a sus operaciones, asegura los beneficios con el Break-Even y maximiza las ganancias con un Trailing Stop inteligente. Este gestor funciona con todos los instrumentos de negociación y le permite gestionar símbolos específicos o múltiples pares desde un único gráfico . Ca
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilidades
OneClick Online Account Manager es una potente utilidad que le ayuda a gestionar todas sus cuentas desde un panel centralizado. Es adecuado para todos los comerciantes de una sola cuenta y especialmente para los comerciantes de cuentas múltiples. La utilidad le ayuda a : Supervisar el estado de todas las cuentas en una página web privada. Alguna información como el estado de conexión de la cuenta, el beneficio de la cuenta, DD, Balance, Equidad, Nivel de Margen, Número de posiciones y órdenes,
Reward Multiplier MT4
Amir Atif
5 (1)
Utilidades
50% de descuento. Precio original: $375 Reward Multiplier es un gestor de operaciones semiautomático basado en el comercio piramidal que abre órdenes adicionales con el beneficio en curso de sus operaciones para maximizar el retorno exponencialmente sin aumentar el riesgo. A diferencia de otros EAs similares, esta herramienta muestra el beneficio/pérdida potencial y la relación recompensa/riesgo ¡incluso antes de entrar en la primera operación! Descargar Demo aquí (el lote inicial está fijado
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El panel del Administrador oculto del FFx le ayudará a gestionar fácilmente sus órdenes directamente en el gráfico. A continuación descripción de todas las características: TP, SL y TrailingStop están ocultos Cada orden tiene sus propias líneas en gráfico Arrastrar y soltar cualquier línea para cambiar el TP/SL según su necesidad Opción para mover automáticamente la línea SL en equilibrio cuando se alcanza el TP Nº 1 Opción de elegir el tipo TP/SL (por pips o precio) Opción de elegir el tipo de
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El panel FFx Risk Calculator le ayudará a calcular muy fácilmente el tamaño de sus operaciones, el SL o el riesgo directamente en el gráfico. Todas las características se describen a continuación: Opción de seleccionar que parámetro calcular: Riesgo, Stop Loss o Tamaño del Lote El panel mostrará si el tamaño del lote está permitido según el margen libre actual de la cuenta. Botón para maximizar/minimizar el panel Arrastre y suelte el panel en cualquier lugar del gráfico ¿Cómo utilizarlo? Selecci
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Utilidades
News Trader Pro es un robot único que permite tradear las noticias. Él descarga todas las noticias desde varias páginas Forex que gozan de popularidad. Usted puede seleccionar cualquier noticia y establecer una estrategia de antemano. News Trader Pro empezará a tradear de acuerdo con la estrategia seleccionada automáticamente en cuanto salga la noticia. La publicación de la noticia ofrece la posibilidad de ganar porque los cambios del precio en este momento pueden ser significativos. Con la apar
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El FFx Watcher PRO es un panel de control que muestra en un solo gráfico la dirección actual de hasta 15 indicadores estándar y hasta 9 marcos temporales. Tiene 2 modos diferentes: 1. Modo Observador: Multi Indicadores El usuario puede seleccionar hasta 15 indicadores para su visualización. El usuario puede seleccionar hasta 9 marcos temporales para mostrar 2. Modo Observador: Multi Pares El usuario puede seleccionar cualquier número de pares/símbolos El usuario puede seleccionar hasta 9 period
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Utilidades
Copia transacciones entre terminales MT4. Posibilidades: inicio rápido de la copia carga mínima del procesador copia directa e inversa copia de los niveles Take Profit y Stop Loss copiar diferidos y sus cambios copiar operaciones una a muchas copiar operaciones muchas a una sólo copia local Atención: El producto está diseñado para copiar operaciones sólo dentro de un único ordenador o VPS con acceso al escritorio. El producto no funcionará en el Hosting Virtual integrado del terminal. Le ayudare
RunwiseFX Configurable Strategy Automator
Runwise Limited
4.95 (22)
Utilidades
El producto combina un panel de operaciones manual con la capacidad de realizar acciones automáticamente de forma altamente configurable. Las acciones incluyen la captura de los valores de los indicadores y, en función de esos valores, la emisión de alertas, la apertura/cierre o el cierre parcial de operaciones, la introducción de escalas, la creación de órdenes pendientes, el ajuste de los límites de pérdidas y ganancias, etc. Los controles sobre el gráfico, como casillas de verificación y boto
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilidades
Copiador Remoto de Opciones Binarias es un EA que permite copiar operaciones de opciones binarias entre cuentas MT4 en diferentes ordenadores. Esta es una solución ideal para el proveedor de señales, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. El proveedor puede dar licencia de bonificación gratuita a 10 receptores. Eso significa que los 10 receptores pueden copiar desde el proveedor mediante el uso de opciones binarias receptor libre (sin costo). A par
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
Utilidades
Price Action Dashboard es una herramienta innovadora que ayuda al operador a controlar un gran número de instrumentos financieros. Esta herramienta está diseñada para sugerir automáticamente señales y condiciones de precios. El Dashboard analiza todos los principales Time Frame sugiriendo condiciones de acción del precio con elementos gráficos. El Dashboard puede sugerirle la fuerza de la tendencia identificando el movimiento direccional, es una herramienta indispensable para aquellos que quiere
Otros productos de este autor
Account Protector Metatrader 5
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
Utilidades
Protector de cuenta Meta Trader 5 This utility prevents risk of ruin per trading cycle.  Las cuentas de operaciones de divisas al por menor están diseñadas con niveles de stop out que hacen imposible restaurar rápidamente el capital de operaciones perdido (a los niveles iniciales) en caso de que un operador humano o algoritmo " reviente" una cuenta. Esto dificulta los esfuerzos de un operador que, después de aumentar la inversión de una cuenta hasta un múltiplo de su valor inicial, de repente su
The Versatile Copier MT4
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
4 (1)
Utilidades
Esta utilidad polivalente de copytrade permite a cualquier usuario duplicar operaciones de forma remota o local entre terminales Meta Trader de forma rápida y sin esfuerzo. Funciona con cualquier máquina o servidor con sistema operativo Windows. La copia de entradas de operaciones entre diferentes tipos de terminales (es decir, Meta Trader 4 y Meta Trader 5) es totalmente compatible. La funcionalidad de copia de operaciones abarca todos los escenarios de MetaTrader - MetaTrader 4 - MetaTrader 4
Account Protector Metatrader 4
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
Utilidades
Protector de Cuenta Meta Trader 4 This utility prevents risk of ruin per trading cycle.  Las cuentas de operaciones de divisas al por menor están diseñadas con niveles de stop out que hacen imposible restaurar rápidamente el capital de operaciones perdido (a los niveles iniciales) en caso de que un operador humano o algoritmo " reviente" una cuenta. Esto dificulta los esfuerzos de un operador que, después de aumentar la inversión de una cuenta hasta un múltiplo de su valor inicial, de repente su
Break Even Trailing
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
Utilidades
Break Even Trailing - Una solución sencilla para Swing Trade y Scalp Trade Break Even Trailing es un programa efectivo y simple diseñado para permitir a un operador alcanzar el punto de equilibrio y trailing stops dinámicos básicos en todas las posiciones. BET  represents  Break Even  Trailing   in the instructions below. (*) General Settings Overview: Modo Trailing : Sólo hay dos modos de trailing. El modo por defecto es Pip Based Dynamic, Modo Uno. Este modo es el mismo que el típico Trailing
The Versatile Copier MT5
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
Utilidades
Esta utilidad comercial polivalente permite a cualquier usuario duplicar operaciones de forma remota o local entre terminales Meta Trader de forma rápida y sin esfuerzo. Funciona con cualquier máquina o servidor que se ejecute en Windows. La copia de entradas de operaciones entre diferentes tipos de terminales (es decir, Meta Trader 4 y Meta Trader 5) es totalmente compatible. La funcionalidad de copia de operaciones abarca todos los escenarios de MetaTrader - MetaTrader 4 - MetaTrader 4 MetaTra
Auto Trailing Assistant Metatrader 5
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
Utilidades
Asistente de seguimiento automático (ATA) - Utilidad de gestión de operaciones de divisas Capacidad principal Auto Trailing Assistant es una sofisticada utilidad de Meta Trader que ayuda a los operadores a gestionar y optimizar automáticamente las posiciones comerciales con una precisión y flexibilidad sin precedentes. Con su amplio conjunto de características, esta potente herramienta permite a los operadores determinar los beneficios mínimos garantizados para cada posición, mostrados de forma
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario