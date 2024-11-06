

Présentation d'Auto Trailing Assistant - Votre solution ultime de gestion des suivis automatiques Forex

Auto Trailing Assistant est un programme très avancé conçu pour révolutionner la façon dont vous gérez vos transactions avec des stops suiveurs. Avec son ensemble complet de fonctionnalités, cet outil puissant vous permet d'optimiser les résultats de vos transactions avec facilité et précision.

ATA représente Auto Trailing Assistant dans les instructions ci-dessous.

(*) Présentation des paramètres généraux :

Sélection de l'unité de prix : un utilisateur peut sélectionner les options de suivi PIP ou POINTS pour gérer les positions (selon votre préférence). Ainsi, si vous saisissez 200 points pour une position EURUSD(x ...), cela se traduit généralement par 20 pips pour la même distance de suivi que celle exécutée par cet utilitaire sur cette position.



Mode de suivi : il existe six modes de suivi. Le mode par défaut est défini sur le mode de suivi à verrouillage de pourcentage, mode 1. Ce mode est le meilleur pour une simple rétention des bénéfices. Dans certains cas, la direction du marché s'inverse et une transaction rentable devient non rentable. Ce mode garantit qu'un écart de prix raisonnable est maintenu entre le prix actuel du marché et le niveau de prix de profit verrouillé, de sorte que davantage de bénéfices peuvent être accumulés si la tendance est favorable, et que la transaction n'entraîne pas de perte, au cas où la tendance s'inverse. Deuxièmement, si la tendance s'inverse de manière significative, un trader peut initier une autre position en sachant que la dernière position conclue s'est soldée par un bénéfice.

Le mode de suivi Le mode dynamique basé sur les pips est le même que la fonction Trailing typique de Meta Trader qui est bien connue. Au lieu de cliquer avec le bouton droit sur CHAQUE transaction en cours pour accéder à la fonction de menu déroulant, avec l'option Trailing Stop en points/pips, réalisez cela via l'ATA sans effort pour toutes les transactions sur votre terminal Meta Trader.

(1) Pourcentage de profit Trailing :

Pourcentage minimum de verrouillage du profit : Il s'agit de la valeur qu'un utilisateur définit pour la rétention minimale d'une position rentable.

Valeur du pip pour commencer le pourcentage de suivi :Il s'agit de la valeur du pip ou du point à laquelle l'algorithme de suivi du profit se verrouille sur la position. Une valeur très faible garantira des niveaux d'arrêt très serrés.

(2) Fixe basé sur le pip :

La valeur du pip pour commencer le suivi détermine la différence en pips que le prix du marché doit avoir par rapport au prix initial/d'ouverture d'un ordre pour que la modification de l'ordre suiveur commence.

Valeur incrémentale de l'étape de suivi : détermine les écarts dans le prix du marché qui doivent se produire après le début du suivi pour que l'ATA améliore progressivement le stoploss d'un ordre.

Stop Loss initial spécifié : cela détermine la distance en pips par rapport au prix initial/d'ouverture de l'ordre à laquelle le niveau de stop loss doit être ajusté. Cette valeur doit être supérieure au niveau de gel des ordres de votre courtier en points. Si le prix d'exécution se situe dans la fourchette définie par le niveau de gel, l'ordre ne peut pas être modifié, annulé ou clôturé.

Take Profit initial spécifié : cela détermine la distance en pips par rapport au prix initial/d'ouverture de l'ordre à laquelle le niveau de take profit doit être ajusté. Cette valeur doit être supérieure au niveau de gel des ordres de votre courtier en points. Si le prix d'exécution se situe dans la fourchette définie par le niveau de gel, l'ordre ne peut pas être modifié, annulé ou clôturé.

(3) Dynamique basée sur les pips :

La valeur du pip pour commencer le suivi fait référence à la différence en pips que le prix du marché doit avoir par rapport au prix initial/d'ouverture d'un ordre, pour que la modification de l'ordre suiveur commence.

Stop Loss dynamique spécifié : cela détermine la distance en pips par rapport au prix initial/d'ouverture de l'ordre à laquelle le niveau de stop loss doit être ajusté. Cette valeur doit être supérieure au niveau de gel des ordres de votre courtier en points. Si le prix d'exécution se situe dans la fourchette définie par le niveau de gel, l'ordre ne peut pas être modifié, annulé ou clôturé.

Take Profit dynamique spécifié : cela détermine la distance en pips par rapport au prix initial/d'ouverture de l'ordre à laquelle le niveau de take profit doit être ajusté. Cette valeur doit être supérieure au niveau de gel de l'ordre de votre courtier en points. Si le prix d'exécution se situe dans la fourchette définie par le niveau de gel, l'ordre ne peut pas être modifié, annulé ou clôturé.

(4) Stop suiveurs à seuil de rentabilité :

Seuil de rentabilité : Lorsqu'il est défini sur true, active la fonction de stop suiveur à seuil de rentabilité. Fonctionnalité de seuil de rentabilité avancée : atteint le seuil de rentabilité en termes de profit commercial, indépendamment des commissions ou des frais de swap impliqués.

Stop Loss initial : Il s'agit de la valeur à laquelle le stop loss est défini par rapport au prix initial/d'ouverture des ordres dans le terminal

Gain de niveau du premier pips, gain de niveau du deuxième pips, gain de niveau du troisième pips : définit le montant des pips bloqués aux niveaux de prix précédents. Par exemple, lorsque le prix du marché passe au Take Profit One, l'ATA ajuste le stop loss de l'ordre au seuil de rentabilité. Lorsque le prix du marché passe au Take Profit 2, l'ATA ajuste le stop loss de l'ordre au Take Profit 1. Lorsque le prix du marché passe au Take Profit 3, l'ATA ajuste le stop loss de l'ordre au Take Profit 2. Et enfin, lorsque le prix du marché dépasse le gain du niveau 3 pips, l'ATA ajuste le stop loss de l'ordre au niveau de prix final et dernier, c'est-à-dire au Take Profit 3.

(5) Niveaux de retracement de Fibonacci suiveurs :

Ajusteur d'étape de retracement de Fibonacci : détermine les écarts dans le prix du marché qui doivent se produire après le début du retracement pour que l'ATA améliore progressivement le stop loss d'un ordre.

Plage de retracement de Fibonacci : cela détermine la différence dans les niveaux de retracement de Fibonacci ratios de niveau de prix, c'est-à-dire le prix initial/d'ouverture de l'ordre auquel doivent être ajustés le niveau de stop loss et le niveau de take profit.

(6) Série Elliot Wave Trailing :

Trailing Step Adjuster : détermine les écarts de prix du marché qui doivent se produire après le début du trailing pour que l'ATA améliore progressivement la valeur du stop loss et du take profit d'un ordre dans ce mode.

La série Elliot Wave est un mode d'ajustement intelligent du niveau de prix qui gère le mouvement de prix du marché bien connu en va-et-vient aussi bien que possible dans son algorithme complexe en plusieurs étapes.



(*) Position Spécification :

Suivre toutes les positions (si « Non », spécifiez les valeurs ci-dessous) : Cette option permet aux utilisateurs de cibler les positions ouvertes par des EA spécifiques identifiés par leurs numéros magiques ou



Numéro magique ciblé pour le suivi : Spécifiez le numéro magique des ordres que vous souhaitez suivre UNIQUEMENT.

Chaîne de commentaire d'ordre ciblé pour le suivi : Spécifiez le commentaire de commande attaché aux commandes que vous souhaitez UNIQUEMENT suivre.

(+) Options de récupération de transaction autonome :

Tentative de récupération de transaction (Gérer les positions perdantes) : Détermine si des stops suiveurs doivent être appliqués aux positions perdantes. Ce mode est particulièrement adapté à la gestion des positions perdantes et à la minimisation des pertes subies lorsqu'une transaction est effectuée à contre-courant de la tendance du marché.

Trail by Trend Prediction and Profit Plafs : Trail uniquement lorsque le mouvement structurel du marché change pour chaque position.

Initialiser le stop loss maximal et Valeurs de prise de profit : Active et désactive l'initialisation des valeurs maximales de stop loss et de prise de profit.





(**) Clôture des transactions via des boutons :

Fermer des transactions en cliquant sur des boutons (colonne ou positions) : Il s'agit d'une fonction graphique interactive qui permet à un utilisateur de mettre fin à un ordre en cliquant sur les informations graphiques spécifiques à cet ordre.

Sélectionner le type de transaction pour la clôture : Cela détermine la catégorie de transactions qu'un utilisateur peut clôturer en cliquant sur les boutons interactifs du graphique. Il comprend trois options, les positions ouvertes, les ordres en attente et tous les ordres actifs sur le marché.

(***) Paramètres de dessin sur le graphique :

Coin du graphique pour les statistiques de suivi affichées : détermine l'endroit où l'utilisateur préfère que les informations affichées apparaissent sur le graphique.

Indicateur de couleur de profit verrouillé : spécifiez la couleur de la statistique du graphique de l'ordre affiché qui représente la valeur du profit minimum garanti de l'ordre.

Indicateur de couleur de profit positif : spécifiez la couleur de la statistique du graphique de l'ordre affiché chaque fois que l'ordre devient rentable.

Indicateur de couleur de profit négatif : spécifiez la couleur de la statistique du graphique de l'ordre affiché chaque fois que la valeur du profit de l'ordre devient négative.

Indicateur de couleur d'ordre en attente : spécifiez la couleur de la statistique du graphique de l'ordre affiché pour les ordres en attente commandes.

Couleur de police par défaut : spécifiez la couleur du texte utilisé dans l'affichage des informations du graphique.











