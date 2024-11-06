Auto Trailing Assistant


Présentation d'Auto Trailing Assistant - Votre solution ultime de gestion des suivis automatiques Forex

Auto Trailing Assistant est un programme très avancé conçu pour révolutionner la façon dont vous gérez vos transactions avec des stops suiveurs. Avec son ensemble complet de fonctionnalités, cet outil puissant vous permet d'optimiser les résultats de vos transactions avec facilité et précision.

ATA représente Auto Trailing Assistant dans les instructions ci-dessous.

 (*) Présentation des paramètres généraux :

Sélection de l'unité de prix : un utilisateur peut sélectionner les options de suivi PIP ou POINTS pour gérer les positions (selon votre préférence). Ainsi, si vous saisissez 200 points pour une position EURUSD(x ...), cela se traduit généralement par 20 pips pour la même distance de suivi que celle exécutée par cet utilitaire sur cette position.

Mode de suivi : il existe six modes de suivi. Le mode par défaut est défini sur le mode de suivi à verrouillage de pourcentage, mode 1. Ce mode est le meilleur pour une simple rétention des bénéfices. Dans certains cas, la direction du marché s'inverse et une transaction rentable devient non rentable. Ce mode garantit qu'un écart de prix raisonnable est maintenu entre le prix actuel du marché et le niveau de prix de profit verrouillé, de sorte que davantage de bénéfices peuvent être accumulés si la tendance est favorable, et que la transaction n'entraîne pas de perte, au cas où la tendance s'inverse. Deuxièmement, si la tendance s'inverse de manière significative, un trader peut initier une autre position en sachant que la dernière position conclue s'est soldée par un bénéfice.

Le mode de suivi Le mode dynamique basé sur les pips est le même que la fonction Trailing typique de Meta Trader qui est bien connue. Au lieu de cliquer avec le bouton droit sur CHAQUE transaction en cours pour accéder à la fonction de menu déroulant, avec l'option Trailing Stop en points/pips, réalisez cela via l'ATA sans effort pour toutes les transactions sur votre terminal Meta Trader.

(1) Pourcentage de profit Trailing :

Pourcentage minimum de verrouillage du profit : Il s'agit de la valeur qu'un utilisateur définit pour la rétention minimale d'une position rentable.

Valeur du pip pour commencer le pourcentage de suivi :Il s'agit de la valeur du pip ou du point à laquelle l'algorithme de suivi du profit se verrouille sur la position. Une valeur très faible garantira des niveaux d'arrêt très serrés.

(2) Fixe basé sur le pip :

La valeur du pip pour commencer le suivi détermine la différence en pips que le prix du marché doit avoir par rapport au prix initial/d'ouverture d'un ordre pour que la modification de l'ordre suiveur commence.

Valeur incrémentale de l'étape de suivi : détermine les écarts dans le prix du marché qui doivent se produire après le début du suivi pour que l'ATA améliore progressivement le stoploss d'un ordre.

Stop Loss initial spécifié : cela détermine la distance en pips par rapport au prix initial/d'ouverture de l'ordre à laquelle le niveau de stop loss doit être ajusté. Cette valeur doit être supérieure au niveau de gel des ordres de votre courtier en points. Si le prix d'exécution se situe dans la fourchette définie par le niveau de gel, l'ordre ne peut pas être modifié, annulé ou clôturé.

Take Profit initial spécifié : cela détermine la distance en pips par rapport au prix initial/d'ouverture de l'ordre à laquelle le niveau de take profit doit être ajusté. Cette valeur doit être supérieure au niveau de gel des ordres de votre courtier en points. Si le prix d'exécution se situe dans la fourchette définie par le niveau de gel, l'ordre ne peut pas être modifié, annulé ou clôturé.

(3) Dynamique basée sur les pips :

La valeur du pip pour commencer le suivi fait référence à la différence en pips que le prix du marché doit avoir par rapport au prix initial/d'ouverture d'un ordre, pour que la modification de l'ordre suiveur commence.

Stop Loss dynamique spécifié : cela détermine la distance en pips par rapport au prix initial/d'ouverture de l'ordre à laquelle le niveau de stop loss doit être ajusté. Cette valeur doit être supérieure au niveau de gel des ordres de votre courtier en points. Si le prix d'exécution se situe dans la fourchette définie par le niveau de gel, l'ordre ne peut pas être modifié, annulé ou clôturé.

Take Profit dynamique spécifié : cela détermine la distance en pips par rapport au prix initial/d'ouverture de l'ordre à laquelle le niveau de take profit doit être ajusté. Cette valeur doit être supérieure au niveau de gel de l'ordre de votre courtier en points. Si le prix d'exécution se situe dans la fourchette définie par le niveau de gel, l'ordre ne peut pas être modifié, annulé ou clôturé.

(4) Stop suiveurs à seuil de rentabilité :

Seuil de rentabilité : Lorsqu'il est défini sur true, active la fonction de stop suiveur à seuil de rentabilité. Fonctionnalité de seuil de rentabilité avancée : atteint le seuil de rentabilité en termes de profit commercial, indépendamment des commissions ou des frais de swap impliqués.

Stop Loss initial : Il s'agit de la valeur à laquelle le stop loss est défini par rapport au prix initial/d'ouverture des ordres dans le terminal

Gain de niveau du premier pips, gain de niveau du deuxième pips, gain de niveau du troisième pips : définit le montant des pips bloqués aux niveaux de prix précédents. Par exemple, lorsque le prix du marché passe au Take Profit One, l'ATA ajuste le stop loss de l'ordre au seuil de rentabilité. Lorsque le prix du marché passe au Take Profit 2, l'ATA ajuste le stop loss de l'ordre au Take Profit 1. Lorsque le prix du marché passe au Take Profit 3, l'ATA ajuste le stop loss de l'ordre au Take Profit 2. Et enfin, lorsque le prix du marché dépasse le gain du niveau 3 pips, l'ATA ajuste le stop loss de l'ordre au niveau de prix final et dernier, c'est-à-dire au Take Profit 3.

(5) Niveaux de retracement de Fibonacci suiveurs :

Ajusteur d'étape de retracement de Fibonacci : détermine les écarts dans le prix du marché qui doivent se produire après le début du retracement pour que l'ATA améliore progressivement le stop loss d'un ordre.

Plage de retracement de Fibonacci : cela détermine la différence dans les niveaux de retracement de Fibonacci ratios de niveau de prix, c'est-à-dire le prix initial/d'ouverture de l'ordre auquel doivent être ajustés le niveau de stop loss et le niveau de take profit.

(6) Série Elliot Wave Trailing :

Trailing Step Adjuster : détermine les écarts de prix du marché qui doivent se produire après le début du trailing pour que l'ATA améliore progressivement la valeur du stop loss et du take profit d'un ordre dans ce mode.

La série Elliot Wave est un mode d'ajustement intelligent du niveau de prix qui gère le mouvement de prix du marché bien connu en va-et-vient aussi bien que possible dans son algorithme complexe en plusieurs étapes.


(*) Position Spécification   :

Suivre toutes les positions (si « Non », spécifiez les valeurs ci-dessous) : Cette option permet aux utilisateurs de cibler les positions ouvertes par des EA spécifiques identifiés par leurs numéros magiques ou

Numéro magique ciblé pour le suivi : Spécifiez le numéro magique des ordres que vous souhaitez suivre UNIQUEMENT.

Chaîne de commentaire d'ordre ciblé pour le suivi :  Spécifiez le commentaire de commande attaché aux commandes que vous souhaitez UNIQUEMENT suivre.

(+) Options de récupération de transaction autonome :

Tentative de récupération de transaction (Gérer les positions perdantes) : Détermine si des stops suiveurs doivent être appliqués aux positions perdantes. Ce mode est particulièrement adapté à la gestion des positions perdantes et à la minimisation des pertes subies lorsqu'une transaction est effectuée à contre-courant de la tendance du marché.

Trail by Trend Prediction and Profit Plafs :  Trail uniquement lorsque le mouvement structurel du marché change pour chaque position.

Initialiser le stop loss maximal et Valeurs de prise de profit : Active et désactive l'initialisation des valeurs maximales de stop loss et de prise de profit.


(**) Clôture des transactions via des boutons :

Fermer des transactions en cliquant sur des boutons (colonne ou positions) : Il s'agit d'une fonction graphique interactive qui permet à un utilisateur de mettre fin à un ordre en cliquant sur les informations graphiques spécifiques à cet ordre.

Sélectionner le type de transaction pour la clôture : Cela détermine la catégorie de transactions qu'un utilisateur peut clôturer en cliquant sur les boutons interactifs du graphique. Il comprend trois options, les positions ouvertes, les ordres en attente et tous les ordres actifs sur le marché.

(***) Paramètres de dessin sur le graphique :

Coin du graphique pour les statistiques de suivi affichées : détermine l'endroit où l'utilisateur préfère que les informations affichées apparaissent sur le graphique.

Indicateur de couleur de profit verrouillé : spécifiez la couleur de la statistique du graphique de l'ordre affiché qui représente la valeur du profit minimum garanti de l'ordre.

Indicateur de couleur de profit positif : spécifiez la couleur de la statistique du graphique de l'ordre affiché chaque fois que l'ordre devient rentable.

Indicateur de couleur de profit négatif : spécifiez la couleur de la statistique du graphique de l'ordre affiché chaque fois que la valeur du profit de l'ordre devient négative.

Indicateur de couleur d'ordre en attente : spécifiez la couleur de la statistique du graphique de l'ordre affiché pour les ordres en attente commandes.

Couleur de police par défaut : spécifiez la couleur du texte utilisé dans l'affichage des informations du graphique.




Produits recommandés
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilitaires
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol, and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so yo
Basket Trades Panel
Opengates Success International
Utilitaires
Basket trading is very interesting for those who are familiar with it. It is also very profitable if you know your way round BUT can be very destructive to anyone’s account if care is not taken. However, there are Basket traders all around making good incomes with it with ease. What it can do: This utility is created for them to remove the stress of opening trade on each of the currency symbol group. At just a click, it opens the symbol’s entire group of currency pair ORDERS in any of the direct
Mobile Automatic Risk Manager
David Lopez Carazo
Utilitaires
Have you ever struggled to calculate the correct position size when trading on MT4 or MT5 from your mobile device? Often, while using clunky external calculators, you miss crucial trading opportunities or end up making costly mistakes. Our app is specifically designed to solve this problem and revolutionize your mobile trading experience. With this innovative solution, you can: Save Time: Forget about frustrating calculators. Our script integrates seamlessly with your MT4 account to automaticall
Trading Control Pad
Sukunthakan Ngernbamrung
Utilitaires
Trading Control Pad is a useful tool for all traders. To send BUY/SELL, pending order, modify and automatic setting SL and TP in one click by the current symbol. The Trading Control Pad can help you being comfortable and quickly trading.  Pad can help you automatic and manual partially close some lot at the target, breakeven and trailing stop. The Trading Control Pad features / Functionality Showing the currency pair, the total positions, the number of buy and sell orders. Standard tools for op
Close Trades Pro MT4
Osazee Asikhemhen
Utilitaires
Introducing the Revolutionary   Trade Closing Assistant ! Are you tired of manually closing hundreds trades? Are you a   scalper ,   day trader ,   swing trader   and  you want to maximize your profits and minimize your losses by closing multiple positions at thesame time under different conditions? Are you a   Prop Firm Trader  who wishes to avoid hitting maximum daily drawdown? Search no further. This kit is the ultimate solution for all you. GUIDE TO USE THE KIT 1. Shows the total profit/lo
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilitaires
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Simple Lot Size Calculator
Michal Iwanski
Utilitaires
The Simple Lot Size Calculator can help you with risk management. Just type risk percentage, stop loss points and click calculate to get required lot size. The Simple Lot Size Calculator calculates a current chart's instrument. It's lightweight. Just load it to your chart then The Simple Lot Size Calculator will apper in the left upper corner of your chart.
Grid Maestro
Ruslan Brezovskiy
Utilitaires
Grid Maestro – un utilitaire qui construit automatiquement une grille d'ordres selon des paramètres spécifiques : pas de la grille, nombre d'ordres et multiplicateur de volume. L'ouverture de la première opération se fait par pression sur un bouton à l'écran. Une fonction de réglage automatique des paramètres est également prévue, calculée sur la base de l'analyse du maximum drawdown de l'instrument. Caractéristiques :   Fonctionne uniquement avec des ordres ouverts par pression sur des boutons
Flower of Symbols
Abraham Correa
Utilitaires
Activation initiates the sequence from the initial symbol in the Market Watch roster, forming a perpetual loop that continues until deactivation. The system employs global terminal variables to sustain operational continuity amid symbol-induced reinitializations, thereby ensuring uninterrupted performance. Principal advantages encompass augmented productivity in overseeing diverse assets, empowering traders to discern prospective trades across a tailored symbol array devoid of manual reconfigura
YPY Check Your Broker
IPA Investments LTD
Utilitaires
YPY Check Your Broker is a universal multifunctional software complex which uses primary tick data. It allows traders to perform comparative analysis of the trading conditions and execution quality, identify abnormal BID prices outside the indicative quotes. It also reflects the facts of redrawing bars in the terminal, spread extension, controls the leverage stop out level values, speed of execution and server connection breaks, maintains a detailed statistics on the slippages. The YPY Check You
The Super Manager
Nabil Oukhouma
Utilitaires
The Super Manager (MT4 Manager) is a trading tool that enhances buy and sell orders, including pending ones, by adding Stop Loss and Take Profit With a calculated risk. It also offers a break-even for easy setup. With its user-friendly interface, Fast Manager simplifies your trading activities. Keep it simple! MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132503?source=Site+Profile+Seller Key Features: Clear buy and sell buttons   Button to move stop loss to breakeven with one click.   B
Full Dashboard Trade Panel
Opengates Success International
Utilitaires
Full Dashboard Trade Panel Utility is built to perform overall task of trades and order managements to make trading an easy task for every trader that bought and using it. It comprises of three sections with each having a shift setting for a convenient placement as desired: 1.        Trades Managements Panel 2.        Basket Trades Panel 3.        Symbol and Time frame Changer Each of these three sections has its own unique functions and roles to perform for a complete enjoyable forex trading ex
Trade panel manual
Wiktor Keller
Utilitaires
Trade panel manual is a multifunctional trading assistant. It allows you to open market and pending orders in one click. Value is set via button menu edit or deleted by specific buttons pending orders and the value of take profit and stop loss in one click. Through the edit menu of the button, a value is set that can be easily changed by simply moving level_tp lines for take profit or stop loss levels and for pending orders. It is possible to select orders and determine for them and set the leve
Trade Auto Close
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
Fermeture automatique des trades : à un moment donné, ou déclenchement de Profit / Perte Avec cet utilitaire, vous pouvez automatiser la fermeture des trades selon une condition donnée. Utilitaire multifonction : 66+ fonctionnalités, incluant cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions  |   Version MT5 Pour activer la Fermeture Auto, vous devez définir les paramètres suivants (sur le panneau) : 1. Symbole   auquel la fonction sera appliquée : pour un   [Symbol]   spécifique / ou po
GridBreakTimeSuper SymbolChangerTF
Opengates Success International
Utilitaires
GridBreakTimeSuper SymbolChangerTF GridBreakTimeSuper SymbolChangerTF is a Utility created based on grid trading strategies. This one was coded with Symbol and Time-frame Changer to remove the stress of opening a lot of chart windows.It opens any number of Buystops and Sellstops orders respectively as defined by the User with a predetermined gap up and down from the current price as also set by the User. This EA works based on time set by the User for opening and closing of all orders and trade
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
L'indicateur montre les heures d'ouverture des bourses mondiales. Vous aide à voir quels marchés sont actuellement les plus actifs Découvrez mon  #1 Pro  Utility : 66+ fonctionnalités, incluant cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions Aide à sélectionner les instruments les plus volatils en ce moment; Particulièrement utile pour les traders intraday; 1) Lors de l'utilisation sur des délais 1H et inférieurs: les lignes correspondront à la position réelle des barres sur le graphiq
Moving Average Auto Trading Panel
Vijay Vikram Singh Kushwah
Utilitaires
Expert Advisor to Automatically Trade Moving Averages price breakouts & retests .  ​ Complete trading solution with automated Entry , Take Profit , partial profit , Stoploss and also auto breakeven where SL is moved to Entry once tp1 / first target is reached , Moving averages are used to identify trends and confirm reversals ,  They are effective in all time frames . from 1 min scalping to 4hr or Daily charts swings ,  ​ With MA Trade Panel EA we can automatically buy / sell when price breaks
Pips Trailing Stop EA MT4
Udeme Anietie Okon
Utilitaires
This EA Trails your stops for both manually and auto-opened trades. This EA will work whether you have manually or automatically set stop loss or not.  Trailing stop   is a more flexible variation of a normal exit order. T railing stop  is the practice of moving the stop-loss level closer to the current price when the price moves in your favor. Trailing the stop-loss allows traders to limit their losses and safeguard their positive trades. It is a very popular practice. This EA will manage your
Close Trades Premium MT4
Obiajulu Chukwudi Nwosa
Utilitaires
Like you when I first started trading, It was overwhelming...learning about indicators, about lotsize, leverage and many more things. Its been almost 3 years. I am more knowledgeable in trading. My trading continues to improve as I work on my strategy, technical analysis, trading psychology and trade management. One thing I am not worried about though is being able to close my trades quicky if a trade goes against me or if the trade has reached my take profit level with the help of my Close Tra
InvestingDotCom
Hans Alexander Nolawon Djurberg
Utilitaires
It's a smart Investing.com utility signal analyzer on MT4 chart during 28 pairs ,It uses all technical and candlestick patterns for each pairs to analyze the final trend ,You can use it as base entry signal for each pairs, It's easy to use ,You must add the address ' https://www.investing.com/ ' in the list of allowed URL tab 'Advisors' , Added GlobalVariables for each pairs as buffer simulation to get data from any ExpertAdvasor for trading. Setup So to work with the server, you must add the U
Trade Closer
Kayla Nichole Clay
Utilitaires
Trade Closer Set a trade and only have a profit target in mind?  Drag onto the pair of choice, enter your profit target into the box and you're good to go. No need to set a Take profit anymore Your trade will be closed for you once the profit target is hit and will send an alert to your account. Disclaimer: Only works on the windows version of MT4 and only when the computer terminal is active
Golden Gestion TP SL
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilitaires
Auto SL/TP Manager EA – Gestion Automatique Intelligente Auto SL/TP Manager EA est un Expert Advisor conçu pour automatiser la gestion des commandes avec une efficacité maximale et une grande discrétion. Il gère automatiquement : Le Stop Loss (SL) et le Take Profit (TP) Le Profit Lock (verrouillage progressif des bénéfices) Le Trailing Stop avec plusieurs méthodes avancées L' affichage masqué du SL et du TP pour plus de discrétion (non visible par le courtisan) C'est l'outil idéal pour les
Forex EA Dividend
Chan Wey Her
Utilitaires
STRATEGY - We use risk and reward ratio of 1:5 to maximize the profit - We use trailing stop to lock profit and minimize loss ALERT User will get notified with alert with the following condition: - Max  Spread - Max  Orders UPDATE - Free Update and Support COMPATIBILITY - MT4 and MT5 - M1 Timeframe - All Currency Pair WHAT YOU GET 1) Free Online Forex Training (Normal Price: USD 299) 2) Free Expert Advisor (EA) (Normal Price: USD 288) 3) Free Copy Trading (CT) (Normal Service Fee: 20%) *Aft
TelegramSender MT4
Biswarup Banerjee
Utilitaires
MT4 to Telegram Pro/Copier est un Expert Advisor puissant pour MetaTrader 4, conçu pour améliorer votre expérience de trading en envoyant des notifications de trades en temps réel et des rapports complets via la plateforme de messagerie Telegram. Idéal pour les fournisseurs de signaux et les formateurs, cet outil copie les trades placés manuellement ou par d’autres EAs dans votre compte, offrant des alertes personnalisables, une gestion avancée des trades et un tableau de bord convivial pour des
TP SL Bot
Ruslan Brezovskiy
Utilitaires
TP SL Bot - un utilitaire qui définit automatiquement les Stop Loss et Take Profit pour les nouveaux ordres ouverts de différentes manières selon vos indications. Il dispose également d'une fonction de calcul du volume nécessaire pour ouvrir un trade afin d'atteindre le montant souhaité avec la taille de Stop Loss/Take Profit spécifiée. Il existe plusieurs façons de calculer la taille et de définir les paramètres : 1. Réglages basés sur le montant spécifié par l'utilisateur en pourcentage du sol
One Click Trades Panel Premium
Opengates Success International
Utilitaires
OneClick Trades Panel - Premium Version 1.0 OneClick Trades Panel - Premium Version 1.0 is an higher grade of the 3 Trades Panels created. This version includes a lot of features that makes trading an exciting experience. Although It has same features on the interface as that of the Standard version but it also has almost 30 features behind the window chart. Interface Buttons Features: Buy button: This is a button used to open a buy trades Buy-Stop button: This is a button used to open buy stop
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
Utilitaires
OTRX Fimathe Backtest is a tool for the Trader or Enthusiast who uses the Fimathe technique created by Trader Marcelo Ferreira to carry out his training and validate if he can obtain profitability. In this tool you will be able to: 1. Define whether you are looking for a buy or sell entry. (Trend). 2. Define by clicking twice on the horizontal lines where your Reference Zone and your Neutral Zone will be. 3. Monitor the entry, subcycle and exit of the trade. 4. Trading Summary, Daily, Week
FREE
TakeProfit Catcher
Mikhail Kontsevoy
Utilitaires
It is so very disappointing when the price does not have enough points to achieve Take Profit and makes a reversal. This EA sets virtual levels near the TakeProfit levels. This EA sets virtual levels next to TakeProfit orders. If these levels are reached by price, breakeven or trailing stop is applied for an order. Features This EA does not set new orders. The aim of this EA is to manage stop losses of existing orders that are set by another EA or manually (magic number equals 0). For correct w
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitaires
Voici NAS100 Auto SL and TP Maker pour MT4 : Ne manquez plus jamais le réglage du StopLoss et du TakeProfit avec notre NAS100 Auto SL and TP Maker, un assistant indispensable pour les traders naviguant sur le marché du Nasdaq 100 sur MetaTrader 4. Cet outil est conçu pour ceux qui recherchent une solution transparente pour automatiser la gestion des niveaux de StopLoss et TakeProfit. Caractéristiques principales : Automatisation sans effort : Surveille automatiquement les transactions sur le Na
FREE
AutoOrderModifyEAPro
Hajime Tsuro
Utilitaires
AutoOrderModifyEAPro: A Vital Aid for Forex Traders, Both Manual and System-based Catering to the diverse needs of forex traders, whether engaged in manual or system-based trading, AutoOrderModifyEAPro emerges as a pivotal tool in this intricate landscape. The tool's efficacy is most evident in scenarios such as: Enhancing EA Strategies: Addressing the common dilemma of lacking Trailing and/or Break Even mechanisms in otherwise promising EAs. Streamlining Position Management: Overcoming the hass
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitaires
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitaires
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitaires
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitaires
Aide à la moyenne - Ce type d'instrument d'aide au trading vous aidera à faire la moyenne de vos positions auparavant non rentables en utilisant deux techniques : moyenne standard couverture avec ouverture ultérieure de positions en fonction de la tendance Cet utilitaire permet   de trier simultanément plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, à l'achat comme à la vente. Par exemple, vous avez ouvert une position à la vente et une autre à l'achat, mais elles sont toutes deux
Mentfx Mmanage
Anton Jere Calmes
5 (15)
Utilitaires
The added video will show you the full functionality, effectiveness, and simplicity of this trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool c
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilitaires
News trapper EA un expert unique fait pour le trading de news Il a été développé en utilisant des années d'expérience dans le trading en direct {entièrement automatique}  très important Le programme contient des paramètres flexibles pour le trading sur les nouvelles du calendrier économique. Il ne peut pas être vérifié dans le testeur de stratégie. Uniquement du vrai travail. Dans les paramètres du terminal, vous devez ajouter le site d'actualités à la liste des URL autorisées. Cliquez sur Out
Multiple Orders
Opengates Success International
5 (1)
Utilitaires
UTILITAIRE D’ORDRES MULTIPLES L’utilitaire d’ordres multiples a été créé pour permettre de réaliser facilement des opérations rentables avec de petits mouvements de prix, sans attendre de longues variations pour atteindre l’objectif. Cet outil ouvre plusieurs ordres simultanément, dans la même direction et sur la même paire de devises, en fonction du nombre indiqué par l’utilisateur ou du maximum autorisé par votre courtier. L’idée est qu’au lieu de viser 100 à 200 pips (ce qui peut être diffici
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitaires
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilitaires
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitaires
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
BBMA Oma Ally Signals Scanner
Moch Ramdhan
1 (1)
Utilitaires
BBMA Oma Ally Signals Scanner (BBMA Oma Ally Analyzer Dashboard EA) This is a multi-pair and multi scanner dashboard to find the key signal of BBMA Oma Ally Strategy BBMA consists of the use of 2 indicators: Moving Averages Bollinger Bands BBMA consists of many types of entries: Reentry Extreme Rejection EMA50 GAP (EMA50 to Upper/Lower BB) MHV Full Setup (CSE>TPW>MHV>Direction>Reentry) There are many multi timeframe signals based on this strategy. RRE (Reentry - Reentry - Extreme) REE (Reentry
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilitaires
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Reward Multiplier MT4
Amir Atif
5 (1)
Utilitaires
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT5 version   here You only open the first order. When your tr
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilitaires
The FFx Hidden Manager panel will help you to manage easily your orders directly on the chart. Below all features described: TP, SL and TrailingStop are hidden Each order has its own lines on chart Drag & Drop any line to change the TP/SL as per your need Option to move automatically the SL line at breakeven when TP #1 is reached Option to choose the TP/SL type (by pips or price) Option to choose the TrailingStop type (by pips, MA, Fractals, PSAR or ATR) Define which order(s) you want to manage
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilitaires
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Utilitaires
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilitaires
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Utilitaires
Copies transactions between MT4 terminals. Possibilities: quick copy start minimum processor load direct and reverse (reverse) copying. copying Take Profit and Stop Loss levels copying deferred and their changes copy transactions one to many copy trades many to one local copy only Attention: The product is designed for copying trades only within a single computer or VPS with access to the desktop. The product will not work on the built-in Virtual Hosting of the terminal. We will help you set up
RunwiseFX Configurable Strategy Automator
Runwise Limited
4.95 (21)
Utilitaires
The product combines a manual trade panel with the ability to perform actions automatically in a highly configurable way. Actions include capturing indicator values and then based on those values raising alerts, open/close or partially close trades, scale-in, setting up pending orders, adjusting stop loss, take profit and more. On-chart controls can be configured, such as tick boxes and buttons, so can be fully interactive. The EA also handles money management, news events, hidden stop loss, tak
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilitaires
Binary Options Copier Remote is an EA that allows to copy binary options trades between MT4 accounts at different computers. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his trade with the others globally on his own rules. Provider can give free bonus license to 10 receivers. That means those 10 receivers can copy from provider by using Binary Options Receiver Free (no cost). From 11th one, receiver have to buy Binary Options Receiver Pro (paid version) in order to copy from
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
Utilitaires
The Price Action Dashboard is an innovative tool to help the trader to control a large number of financial instruments. This tool is designed to automatically suggest signals and price conditions. The Dashboard analyzes all major Time Frame suggesting price action conditions with graphic elements. The Dashboard can suggest you the strength of the trend identifying directional movement, it is an indispensable tool for those who want to open position themselves using market trends identifiers. The
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
Utilitaires
Elliott Wave Counter est un panneau pour le balisage manuel rapide et convivial des vagues d'Elliott. On peut sélectionner une couleur et un niveau de marques. Il existe également des fonctions pour supprimer le dernier balisage et tout le balisage effectué par l'outil. Le balisage se fait en un clic. Cliquez cinq fois - ayez cinq vagues ! Elliott Wave Counter sera un excellent instrument à la fois pour les débutants et les analystes professionnels des vagues d'Elliott. Guide d'installation et d
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Utilitaires
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Partial Close Expert
Omar Alkassar
Utilitaires
Partial Close Expert   est un outil qui combine de nombreuses fonctionnalités en un seul système automatisé. Cet EA peut aider les traders à gérer leurs positions plus efficacement en offrant de multiples options pour gérer les risques et maximiser les gains potentiels. Avec Partial Close Expert, les traders peuvent définir une       fermeture partielle       niveau pour verrouiller les bénéfices, un       stop suiveur       niveau pour protéger les profits et limiter les pertes, un       seuil
Master Trend Dashboard
Chantal Sala
4.67 (3)
Utilitaires
Master Trend Dashboard is a new generation indicator, compact, light and efficient. Each element of this Dashboard is designed to return specific signals as: Price Action, Breakout, Net Change (performance of the instrument), algorithmic studies, correlations and statistical calculations. This tool will change your way of trading allowing you to receive important information. See the Graphic Signals to understand every single signal below: Graphic Signals Symbol name and arrow color Green = Cur
Trade Copier Agent
Omar Alkassar
Utilitaires
Trade Copier Agent est conçu pour copier des transactions entre plusieurs comptes/terminaux MetaTrader(4/5). Avec cet outil, vous pouvez agir en tant que fournisseur (source) ou récepteur (destination). Toutes les actions de trading seront copiées du fournisseur vers le récepteur sans délai. Cet outil vous permet de copier des transactions entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur avec des vitesses de copie ultra-rapides inférieures à 0,5 seconde. Guide d'installation et d'ent
Plus de l'auteur
Account Protector Metatrader 5
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
Utilitaires
Account Protector Meta Trader 5 This utility prevents risk of ruin per trading cycle.  Retail forex trading accounts are designed with   stop out levels   that make it impossible to quickly restore lost trading capital   (to initial levels)   in the event of a human or algorithm trader  " blowing"   an account. This hampers the efforts of a trader who after growing an account investment to a multiple of its initial value, suddenly suffers irreparable loss because of several trade entry mishaps.
Account Protector Metatrader 4
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
Utilitaires
Account Protector Meta Trader 4 This utility prevents risk of ruin per trading cycle.  Retail forex trading accounts are designed with   stop out levels   that make it impossible to quickly restore lost trading capital   (to initial levels)   in the event of a human or algorithm trader  " blowing"   an account. This hampers the efforts of a trader who after growing an account investment to a multiple of its initial value, suddenly suffers irreparable loss because of several trade entry mishaps.
Ultimate Support and Resistance Zones Indicator
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
Indicateurs
Unleash the Power of Repetitive Market Price Levels (Markets often repeat structure ). Are you tired of guessing the crucial support and resistance levels in your trading strategy? Do you want to enhance your decision-making process with reliable and accurate market insights? Look no further! We proudly present the interactive digital product designed to transform your trading experience – the Ultimate  Support and Resistance Zones Indicator. Unlock the Potential of Critically Watched Suppo
The Versatile Copier MT4
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
4 (1)
Utilitaires
This   all-purpose copytrade   utility enables any user  remotely   or  locally   duplicate trades between Meta Trader terminals quickly and effortlessly. It works with any machine or server running on a Windows OS. Copying of trade entries between different terminal types (i.e. Meta Trader 4 and Meta Trader 5) is fully supported. Trade copying functionality coves all MetaTrader scenarios -  MetaTrader 4   -   MetaTrader 4 MetaTrader 4   -   MetaTrader 5 MetaTrader 5   -   MetaTrader 5 MetaTrade
Break Even Trailing
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
Utilitaires
Break Even Trailing - A Simple Swing Trade & Scalp Trade Solution Break Even Trailing is an effective and simple program designed to enable a trader achieve break even and basic dynamic trailing stops on all positions. BET  represents  Break Even  Trailing   in the instructions below.  (*) General Settings Overview: Trailing Mode : There are only two trailing modes. The Default Mode is set to Pip Based Dynamic, Mode One. This mode is the same as the typical Meta Trader Trailing feature that is
The Versatile Copier MT5
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
Utilitaires
This   all-purpose trade utility   enables any user   remotely   or   locally   duplicate trades between Meta Trader terminals quickly and effortlessly. It works with any machine or server running on Windows. Copying of trade entries between different terminal types (i.e. Meta Trader 4 and Meta Trader 5) is fully supported. Trade copying functionality coves all MetaTrader scenarios -  MetaTrader 4   -   MetaTrader 4 MetaTrader 4   -   MetaTrader 5 MetaTrader 5   -   MetaTrader 5 MetaTrader 5   -
Auto Trailing Assistant Metatrader 5
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
Utilitaires
Auto Trailing Assistant (ATA) - Forex Trade Management Utility Core Capability Auto Trailing Assistant is a sophisticated Meta Trader utility that helps traders automatically manage and optimize trading positions with unparalleled precision and flexibility. With its comprehensive set of features, this powerful tool enables traders determine minimum guaranteed profits for each position, displayed very colorfully  on the Chart of your Meta Trader. Flexible Position Targeting - Multi-symbol sup
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis