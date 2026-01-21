Detaylı Açıklama

Zeta Trend – Dinamik Zamanlamalı Trend Çizgileri Göstergesi

Zeta Trend, hızlı ve yavaş trend çizgilerini otomatik olarak çizen, bunları ek destek göstergelerinden elde edilen zamanlama sinyalleri ile birleştiren gelişmiş bir teknik göstergedir. Otomatik alım veya satım sinyalleri üretmez. Tüm çizgiler ve hesaplamalar, yatırımcılara piyasanın yönünü ve potansiyel trend değişimlerini görsel olarak yorumlamayı kolaylaştıran bir araç sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Öne Çıkan Noktalar:

Dinamik Trend Çizgileri: Zeta Trend, fiyatın ana ve ikincil yönünü vurgulamak için “hızlı” ve “yavaş” trend çizgileri kullanır. Turuncu ana çizgi olan Zeta Period , uzun vadeli referans trendini temsil eder. Hızlı çizgiler daha kısa ve geçici hareketleri gösterirken, yavaş çizgiler temel trendi yansıtır.

Yön Belirleme: Çizgilerin kombinasyonu, piyasa evresini belirlemeye yardımcı olur: Fiyat referans çizgilerinin üzerinde ve hızlı çizgi yeşil → onaylanmış yükseliş trendi Fiyat referans çizgilerinin altında ve yavaş çizgi kırmızı → onaylanmış düşüş trendi Mavi veya beyaz çizgiler → olası long veya short ( daha az onaylı ), yalnızca destek/direnç ve trend onayı koşulları uygunsa dikkate alınmalı Fiyat çizgilere yakın veya çizgiler arasında → yatay hareket veya kararsızlık

Ayrı Çizgilerle Görselleştirme: Her evre, grafiği hızlıca okumayı sağlayan ayrı çizgilerle gösterilir: Hızlı yükseliş çizgisi (LawnGreen) Yavaş düşüş çizgisi (kırmızı) Referans trend çizgisi (turuncu) Mavi / beyaz çizgiler → olası fakat daha az onaylı evre

Zamanlama ve Ek Onaylar: Göstergede, diğer veri kaynakları ve dahili göstergelerden elde edilen hesaplamalar entegre edilmiştir. Bu sayede trendin gücü ve yönü daha net okunur ve yükseliş veya düşüş hareketlerinin devam etme olasılığı yüksek olan alanlar belirginleşir.

Hedef Kitle:

Bu gösterge özellikle:

Tek bir göstergeye odaklanmadan trend yönünü hızlıca belirlemek isteyenler

Fiyat hareketlerini doğrulamak için görsel bir araç arayanlar

Dinamik trend çizgilerini kendi trading sistemlerine entegre etmek isteyenler

Zeta Trend, hem piyasayı daha iyi okumak isteyen deneyimli trader’lar, hem de trend ve zamanlamayı net bir şekilde gösteren bir gösterge arayan öğrenme aşamasındaki trader’lar için uygundur.

Önemli: Göstergede otomatik sinyal veya tahmin yoktur. Tüm hesaplamalar ve çizgiler yalnızca güncel fiyat ve dahili trend-zamanlama kombinasyonlarına dayanır, teknik analiz için görsel destek sağlar. Çizgiler mavi veya beyaz göründüğünde de long veya short pozisyon düşünülebilir, ancak yeşil veya kırmızı çizgilere kıyasla onay seviyesi daha düşüktür.