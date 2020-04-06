MultiTimeframeMaster

🤖 نظام تداول آلي متطور متعدد الأطر الزمنية لمنصة MetaTrader 4

📖 نظرة عامة على البوت

MultiTimeframe Master هو نظام تداول آلي قوي مبني على تحليل السوق متعدد الأطر الزمنية (MTF) ، بالإضافة إلى إدارة الأموال الذكية ومجموعة كاملة من أنظمة الحماية الاحترافية .

تم تطويره خصيصًا لمنصة MetaTrader 4 ، ويدعم جميع أزواج العملات ويعمل عبر أطر زمنية متعددة ، وهو مصمم لتقديم عمليات دخول عالية الدقة والاستقرار والاتساق على المدى الطويل .

⭐ الميزات الرئيسية

🕒 1. نظام تحليل الأطر الزمنية المتعددة (MTF)

يزامن اتجاه الترند عبر أطر زمنية متعددة

يؤكد الاتجاه الرئيسي قبل فتح أي صفقة

إعدادات مرنة للأطر الزمنية السريعة والمتوسطة

يقوم بتصفية الإشارات الضعيفة والمخالفة للاتجاه

📊 2. نظام إشارات التداول الذكي

📈 المتوسطات المتحركة الأسية: تحليل ذكي للتقاطعات السريعة والبطيئة

⚡ مؤشر زخم القوة النسبية: يحدد مناطق ذروة الشراء وذروة البيع

🕯️ تحليل الشموع اليابانية

💥 تأكيد حركة السعر

🧠 فلتر مفهوم المال الذكي الاحترافي (SMC) باستخدام ZigZag

🧠 نظام إدارة الأموال الذكي الاحترافي (مفهوم المال الذكي)

يحدد اتجاه السوق العام باستخدام هيكل السوق الحقيقي

يكشف عن تحولات الاتجاه (BOS / CHoCH)

تصفية الصفقات بناءً على اتجاه السيولة المؤسسية

نظام ZigZag متطور للكشف عن النقاط الرئيسية المرتفعة والمنخفضة

يمنع دخول منافسين إلى هيكل السوق الرئيسي

يدمج تحليل SMC مع تحليل MTF للحصول على مدخلات أقوى وأكثر احتمالية

يقلل من عمليات التداول الخاطئة خلال فترات التجميع والتداول المتذبذب

♻️ 3. نظام مارتينجال الذكي

تغيير حجم الموضع الذكي

مستويات مارتينجال القصوى القابلة للتعديل

منطق التعافي الذكي في المناطق المعرضة للخطر

التحكم التلقائي في نظام مارتينجال وحدود الأمان

🛡️ 4. نظام حماية متطور

🛑 وقف خسارة ديناميكي يتكيف مع ظروف السوق

🚨 حماية من التقلبات والارتفاعات المفاجئة

⚖️ نظام نقطة التعادل

🔒 حماية من تغيير الإطار الزمني

⏸️ نظام التبريد بعد إغلاق التداولات

📏 5. إدارة المخاطر وحدود التداول

🎯 حدود الربح والخسارة اليومية

📉 إيقاف تلقائي بعد تحقيق الأهداف اليومية

⏰ الحد الأقصى للتداولات في الساعة واليوم

🕰️ فلاتر جلسات التداول

📰 فلتر مدمج للأخبار الاقتصادية

🖥️ 6. لوحة تحكم احترافية

إحصائيات يومية / أسبوعية / شهرية

الوضع الحالي للسوق

نظرة عامة على الصفقات المفتوحة

حالة أنظمة الحماية

تحديثات الحساب في الوقت الفعلي

⚙️ الإعدادات الرئيسية

🔁 التحكم في اتجاه التداول (شراء فقط – بيع فقط – كلاهما)

📌 أوامر السوق أو الأوامر المعلقة

📐 التحكم في المسافة والتباعد

💰 حساب تلقائي ديناميكي للكمية

♻️ تحكم كامل في المارتينجال

🛑 حماية من الخسائر المتتالية

📊 فلاتر الانتشار والتقلب

🔍 تصفية السوق منخفضة الجودة

🧾 السجلات والتقارير

سجل المعاملات الكامل

تقارير أداء مفصلة

تنبيهات تغيير إعدادات النظام

مراقبة استقرار السوق

أخبار وأحداث اقتصادية

🎯 لمن هذا البوت؟

👶 للمبتدئين

التداول الآلي بالكامل

إدارة المخاطر المدمجة

واجهة سهلة الاستخدام

🧑‍💻 متداولون محترفون

التحكم الكامل في المعلمات

أنظمة الحماية المتقدمة

قدرة تحسين الاستراتيجية

💻 المتطلبات الفنية

منصة MetaTrader 4

حساب تداول تجريبي أو حساب تداول حقيقي

اتصال إنترنت مستقر

الإطار الزمني الموصى به: الشهر الخامس عشر أو أعلى

🆕 ما الجديد في الإصدار 5.0

🔥 تحسين دقة إشارات التداول

🛡️ أنظمة حماية مطورة

⚡ تنفيذ أسرع للصفقات

🧠 استقرار عام مُحسّن

🎛️ لوحة تحكم احترافية محسّنة

🏆 الخاتمة

MultiTimeframe Master 5.0 هو حل تداول آلي متكامل يجمع بين:

✔ ذكاء متعدد الأطر الزمنية

✔ نظام احترافي لمفهوم المال الذكي

✔ إدارة متقدمة للمخاطر

✔ أدوات حماية قوية

مما يجعله خيارًا ممتازًا للمتداولين الذين يبحثون عن روبوت تداول مستقر وقابل للتكيف واحترافي على المدى الطويل .

⚠️ إخلاء مسؤولية عن المخاطر

ينطوي التداول في الأسواق المالية على مخاطر.

لذا، اختبر برنامج التداول الآلي دائمًا على حساب تجريبي قبل استخدامه على حساب حقيقي.