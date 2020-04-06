MultiTimeframeMaster

🚀 بوت MultiTimeframe Master – الإصدار الاحترافي 5.0

🤖 نظام تداول آلي متطور متعدد الأطر الزمنية لمنصة MetaTrader 4

📖 نظرة عامة على البوت

MultiTimeframe Master هو نظام تداول آلي قوي مبني على تحليل السوق متعدد الأطر الزمنية (MTF) ، بالإضافة إلى إدارة الأموال الذكية ومجموعة كاملة من أنظمة الحماية الاحترافية .

تم تطويره خصيصًا لمنصة MetaTrader 4 ، ويدعم جميع أزواج العملات ويعمل عبر أطر زمنية متعددة ، وهو مصمم لتقديم عمليات دخول عالية الدقة والاستقرار والاتساق على المدى الطويل .

💎 عرض حصري للنخبة

🔥 لفترة محدودة فقط

✨ احصل على برنامج MultiTimeframe Master Bot 5.0
بسعر إطلاق مميز يبلغ 299 دولارًا فقط بدلاً من 500 دولار

🎟️ يتضمن 5 تفعيلات رسمية
🚀 نظام تداول آلي احترافي متعدد الأطر الزمنية
🧠 منطق SMC ذكي متكامل وأنظمة حماية متقدمة

⏳ هذه فرصة نادرة لامتلاك نظام تداول احترافي بسعر إطلاق مميز.

👈 احصل على نسختك الآن وارتقِ بتداولك إلى مستوى النخبة.

الميزات الرئيسية

🕒 1. نظام تحليل الأطر الزمنية المتعددة (MTF)

  • يزامن اتجاه الترند عبر أطر زمنية متعددة

  • يؤكد الاتجاه الرئيسي قبل فتح أي صفقة

  • إعدادات مرنة للأطر الزمنية السريعة والمتوسطة

  • يقوم بتصفية الإشارات الضعيفة والمخالفة للاتجاه

📊 2. نظام إشارات التداول الذكي

  • 📈 المتوسطات المتحركة الأسية: تحليل ذكي للتقاطعات السريعة والبطيئة

  • مؤشر زخم القوة النسبية: يحدد مناطق ذروة الشراء وذروة البيع

  • 🕯️ تحليل الشموع اليابانية

  • 💥 تأكيد حركة السعر

  • 🧠 فلتر مفهوم المال الذكي الاحترافي (SMC) باستخدام ZigZag

🧠 نظام إدارة الأموال الذكي الاحترافي (مفهوم المال الذكي)

  • يحدد اتجاه السوق العام باستخدام هيكل السوق الحقيقي

  • يكشف عن تحولات الاتجاه (BOS / CHoCH)

  • تصفية الصفقات بناءً على اتجاه السيولة المؤسسية

  • نظام ZigZag متطور للكشف عن النقاط الرئيسية المرتفعة والمنخفضة

  • يمنع دخول منافسين إلى هيكل السوق الرئيسي

  • يدمج تحليل SMC مع تحليل MTF للحصول على مدخلات أقوى وأكثر احتمالية

  • يقلل من عمليات التداول الخاطئة خلال فترات التجميع والتداول المتذبذب

♻️ 3. نظام مارتينجال الذكي

  • تغيير حجم الموضع الذكي

  • مستويات مارتينجال القصوى القابلة للتعديل

  • منطق التعافي الذكي في المناطق المعرضة للخطر

  • التحكم التلقائي في نظام مارتينجال وحدود الأمان

🛡️ 4. نظام حماية متطور

  • 🛑 وقف خسارة ديناميكي يتكيف مع ظروف السوق

  • 🚨 حماية من التقلبات والارتفاعات المفاجئة

  • ⚖️ نظام نقطة التعادل

  • 🔒 حماية من تغيير الإطار الزمني

  • ⏸️ نظام التبريد بعد إغلاق التداولات

📏 5. إدارة المخاطر وحدود التداول

  • 🎯 حدود الربح والخسارة اليومية

  • 📉 إيقاف تلقائي بعد تحقيق الأهداف اليومية

  • ⏰ الحد الأقصى للتداولات في الساعة واليوم

  • 🕰️ فلاتر جلسات التداول

  • 📰 فلتر مدمج للأخبار الاقتصادية

🖥️ 6. لوحة تحكم احترافية

  • إحصائيات يومية / أسبوعية / شهرية

  • الوضع الحالي للسوق

  • نظرة عامة على الصفقات المفتوحة

  • حالة أنظمة الحماية

  • تحديثات الحساب في الوقت الفعلي

⚙️ الإعدادات الرئيسية

  • 🔁 التحكم في اتجاه التداول (شراء فقط – بيع فقط – كلاهما)

  • 📌 أوامر السوق أو الأوامر المعلقة

  • 📐 التحكم في المسافة والتباعد

  • 💰 حساب تلقائي ديناميكي للكمية

  • ♻️ تحكم كامل في المارتينجال

  • 🛑 حماية من الخسائر المتتالية

  • 📊 فلاتر الانتشار والتقلب

  • 🔍 تصفية السوق منخفضة الجودة

🧾 السجلات والتقارير

  • سجل المعاملات الكامل

  • تقارير أداء مفصلة

  • تنبيهات تغيير إعدادات النظام

  • مراقبة استقرار السوق

  • أخبار وأحداث اقتصادية

🎯 لمن هذا البوت؟

👶 للمبتدئين

  • التداول الآلي بالكامل

  • إدارة المخاطر المدمجة

  • واجهة سهلة الاستخدام

🧑‍💻 متداولون محترفون

  • التحكم الكامل في المعلمات

  • أنظمة الحماية المتقدمة

  • قدرة تحسين الاستراتيجية

💻 المتطلبات الفنية

  • منصة MetaTrader 4

  • حساب تداول تجريبي أو حساب تداول حقيقي

  • اتصال إنترنت مستقر

  • الإطار الزمني الموصى به: الشهر الخامس عشر أو أعلى

🆕 ما الجديد في الإصدار 5.0

  • 🔥 تحسين دقة إشارات التداول

  • 🛡️ أنظمة حماية مطورة

  • ⚡ تنفيذ أسرع للصفقات

  • 🧠 استقرار عام مُحسّن

  • 🎛️ لوحة تحكم احترافية محسّنة

🏆 الخاتمة

MultiTimeframe Master 5.0 هو حل تداول آلي متكامل يجمع بين:

✔ ذكاء متعدد الأطر الزمنية
✔ نظام احترافي لمفهوم المال الذكي
✔ إدارة متقدمة للمخاطر
✔ أدوات حماية قوية

مما يجعله خيارًا ممتازًا للمتداولين الذين يبحثون عن روبوت تداول مستقر وقابل للتكيف واحترافي على المدى الطويل .

⚠️ إخلاء مسؤولية عن المخاطر

ينطوي التداول في الأسواق المالية على مخاطر.
لذا، اختبر برنامج التداول الآلي دائمًا على حساب تجريبي قبل استخدامه على حساب حقيقي.

