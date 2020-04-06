MultiTimeframeMaster
- Uzman Danışmanlar
- Hasan Tareq Hasan Al-rubaye
- Sürüm: 5.0
- Etkinleştirmeler: 5
🤖 نظام تداول آلي متطور متعدد الأطر الزمنية لمنصة MetaTrader 4
📖 نظرة عامة على البوت
MultiTimeframe Master هو نظام تداول آلي قوي مبني على تحليل السوق متعدد الأطر الزمنية (MTF) ، بالإضافة إلى إدارة الأموال الذكية ومجموعة كاملة من أنظمة الحماية الاحترافية .
تم تطويره خصيصًا لمنصة MetaTrader 4 ، ويدعم جميع أزواج العملات ويعمل عبر أطر زمنية متعددة ، وهو مصمم لتقديم عمليات دخول عالية الدقة والاستقرار والاتساق على المدى الطويل .💎 عرض حصري للنخبة
⭐ الميزات الرئيسية
🕒 1. نظام تحليل الأطر الزمنية المتعددة (MTF)
-
يزامن اتجاه الترند عبر أطر زمنية متعددة
-
يؤكد الاتجاه الرئيسي قبل فتح أي صفقة
-
إعدادات مرنة للأطر الزمنية السريعة والمتوسطة
-
يقوم بتصفية الإشارات الضعيفة والمخالفة للاتجاه
📊 2. نظام إشارات التداول الذكي
-
📈 المتوسطات المتحركة الأسية: تحليل ذكي للتقاطعات السريعة والبطيئة
-
⚡ مؤشر زخم القوة النسبية: يحدد مناطق ذروة الشراء وذروة البيع
-
🕯️ تحليل الشموع اليابانية
-
💥 تأكيد حركة السعر
-
🧠 فلتر مفهوم المال الذكي الاحترافي (SMC) باستخدام ZigZag
🧠 نظام إدارة الأموال الذكي الاحترافي (مفهوم المال الذكي)
-
يحدد اتجاه السوق العام باستخدام هيكل السوق الحقيقي
-
يكشف عن تحولات الاتجاه (BOS / CHoCH)
-
تصفية الصفقات بناءً على اتجاه السيولة المؤسسية
-
نظام ZigZag متطور للكشف عن النقاط الرئيسية المرتفعة والمنخفضة
-
يمنع دخول منافسين إلى هيكل السوق الرئيسي
-
يدمج تحليل SMC مع تحليل MTF للحصول على مدخلات أقوى وأكثر احتمالية
-
يقلل من عمليات التداول الخاطئة خلال فترات التجميع والتداول المتذبذب
♻️ 3. نظام مارتينجال الذكي
-
تغيير حجم الموضع الذكي
-
مستويات مارتينجال القصوى القابلة للتعديل
-
منطق التعافي الذكي في المناطق المعرضة للخطر
-
التحكم التلقائي في نظام مارتينجال وحدود الأمان
🛡️ 4. نظام حماية متطور
-
🛑 وقف خسارة ديناميكي يتكيف مع ظروف السوق
-
🚨 حماية من التقلبات والارتفاعات المفاجئة
-
⚖️ نظام نقطة التعادل
-
🔒 حماية من تغيير الإطار الزمني
-
⏸️ نظام التبريد بعد إغلاق التداولات
📏 5. إدارة المخاطر وحدود التداول
-
🎯 حدود الربح والخسارة اليومية
-
📉 إيقاف تلقائي بعد تحقيق الأهداف اليومية
-
⏰ الحد الأقصى للتداولات في الساعة واليوم
-
🕰️ فلاتر جلسات التداول
-
📰 فلتر مدمج للأخبار الاقتصادية
🖥️ 6. لوحة تحكم احترافية
-
إحصائيات يومية / أسبوعية / شهرية
-
الوضع الحالي للسوق
-
نظرة عامة على الصفقات المفتوحة
-
حالة أنظمة الحماية
-
تحديثات الحساب في الوقت الفعلي
⚙️ الإعدادات الرئيسية
-
🔁 التحكم في اتجاه التداول (شراء فقط – بيع فقط – كلاهما)
-
📌 أوامر السوق أو الأوامر المعلقة
-
📐 التحكم في المسافة والتباعد
-
💰 حساب تلقائي ديناميكي للكمية
-
♻️ تحكم كامل في المارتينجال
-
🛑 حماية من الخسائر المتتالية
-
📊 فلاتر الانتشار والتقلب
-
🔍 تصفية السوق منخفضة الجودة
🧾 السجلات والتقارير
-
سجل المعاملات الكامل
-
تقارير أداء مفصلة
-
تنبيهات تغيير إعدادات النظام
-
مراقبة استقرار السوق
-
أخبار وأحداث اقتصادية
🎯 لمن هذا البوت؟
👶 للمبتدئين
-
التداول الآلي بالكامل
-
إدارة المخاطر المدمجة
-
واجهة سهلة الاستخدام
🧑💻 متداولون محترفون
-
التحكم الكامل في المعلمات
-
أنظمة الحماية المتقدمة
-
قدرة تحسين الاستراتيجية
💻 المتطلبات الفنية
-
منصة MetaTrader 4
-
حساب تداول تجريبي أو حساب تداول حقيقي
-
اتصال إنترنت مستقر
-
الإطار الزمني الموصى به: الشهر الخامس عشر أو أعلى
🆕 ما الجديد في الإصدار 5.0
-
🔥 تحسين دقة إشارات التداول
-
🛡️ أنظمة حماية مطورة
-
⚡ تنفيذ أسرع للصفقات
-
🧠 استقرار عام مُحسّن
-
🎛️ لوحة تحكم احترافية محسّنة
🏆 الخاتمة
MultiTimeframe Master 5.0 هو حل تداول آلي متكامل يجمع بين:
✔ ذكاء متعدد الأطر الزمنية
✔ نظام احترافي لمفهوم المال الذكي
✔ إدارة متقدمة للمخاطر
✔ أدوات حماية قوية
مما يجعله خيارًا ممتازًا للمتداولين الذين يبحثون عن روبوت تداول مستقر وقابل للتكيف واحترافي على المدى الطويل .
⚠️ إخلاء مسؤولية عن المخاطر
ينطوي التداول في الأسواق المالية على مخاطر.
لذا، اختبر برنامج التداول الآلي دائمًا على حساب تجريبي قبل استخدامه على حساب حقيقي.